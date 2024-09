Que regarder en streaming : Clooney & Pitt, Will & Harper, un jeu Legend of Zelda et deux séries télévisées de Ryan Murphy

Ce qu’Ellen DeGeneres dit être sa dernière émission spéciale comique sur Netflix et George Clooney et Brad Pitt en vedette dans une comédie new-yorkaise élégante sont quelques-unes des nouvelles émissions de télévision, de films, de musique et de jeux dirigé vers un appareil près de chez vous.

Également parmi les offres de streaming qui valent la peine d’être visionnées, telles que sélectionnées par l’Associated Press. journalistes de divertissement:Serj Tankian, leader du groupe de nu-metal arméno-américain System of a Down, lauréat d’un Grammy Award, sort un EP solo, nous avons droit à deux séries de Ryan Murphy — « Grotesquerie » sur FX et le drame médical ABC « Doctor Odyssey » — et près de 40 ans après les débuts de The Legend of Zelda, Nintendo fait enfin du personnage principal la star de son propre jeu.

NOUVEAUX FILMS EN STREAMING DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

— Même si cela peut paraître difficile à croire, George Clooney et Brad Pitt sont bien ensemble. Oui, arrêtons de faire la pub et tout ça. Mais cela fait longtemps que Clooney et Pitt, qui ont fait équipe pour la première fois sur « Ocean’s 11 », n’ont pas eu de film construit autour de leur charisme facile. « Loups » en streaming le vendredi 27 septembre sur Apple TV+, corrige cela avec une une élégante histoire de New York à propos de deux hommes à tout faire qui ont été embauchés pour le même travail de nettoyage. Dans ma critique du film par le scénariste-réalisateur Jon Watts (« Spider-Man : No Way Home »), J’ai écrit que « les loups » est « conçu pour vous montrer qu’ils peuvent encore, sans jamais vraiment transpirer, faire le travail. »

— Certains fans de Pixar ont critiqué par le passé le studio d’animation numérique qui s’était trop penché sur les suites. Mais le box-office de « Vice-Versa 2 » Il est difficile de réfuter cette affirmation. Avec près de 1,7 milliard de dollars de recettes, il s’agit du plus gros succès au box-office de l’année. Mercredi, « Vice-Versa 2 » arrive sur Disney+ pour faire l’une des sorties en streaming les plus attendues de l’année. Dans ce film, Riley a grandi de quelques années mais est entrée dans un nouveau chapitre de sa vie : la puberté, qui apporte avec elle un certain nombre de nouvelles émotions. Dans mon avis, J’ai écrit que « les réalisateurs de Vice-Versa 2 ont réussi une fois de plus à filtrer des développements psychologiques complexes dans un voyage mental lumineux et divertissant qui, dans ses meilleurs moments, procure une véritable décharge émotionnelle. »

— Will Ferrell et Harper Steele sont devenus amis et collaborateurs à « Saturday Night Live », où Steele était scénariste en chef de 2004 à 2008. Lorsque Steele a fait son coming out en tant que transgenre il y a quelques années, Ferrell, intéressé à renouer avec lui, lui a proposé un road trip. « Will et Harper » Diffusé le vendredi 27 septembre sur Netflix, les deux se lancent dans une expédition à travers le pays pleine de révélations sur ce que cela change et ne change pas dans leur relation.

— Jake Coyle, scénariste de cinéma de l’AP

NOUVELLE MUSIQUE EN STREAMING DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

— Souviens-toi de la première fois que tu as entendu « Bébé à un million de dollars » ? Le disque de rap semble être sorti de nulle part – comme le font tant de succès sur TikTok – mais il continue de perdurer, passant du statut de tube du printemps à chanson à succès de l’été Le titre de l’automne et au-delà. Mais désormais, les fans de Tommy Richman pourront approfondir ses talents musicaux avec la sortie de l’album complet « Coyote », le vendredi 27 septembre. On sait peu de choses sur cet album de 11 titres, mais les singles principaux « Whitney », un détour électro disco-funk, et « Thought You Were the One », une ballade R&B riche en refrains, suggèrent une certaine diversité.

— Serj Tankian, leader du groupe de nu-metal arméno-américain, lauréat d’un Grammy Award Système d’un Down, sortira un court EP solo, « Foundations », le vendredi 27 septembre. La sortie maintient l’abrasion de son groupe mais expérimente différentes formes de rébellion auditive. Le single « Journée AF » par exemple, c’est une sorte de traité psychédélique-punk sur l’absurdité de la banalité quotidienne. Et ça a l’air explosif.

— Il n’y a rien de prévisible dans le deuxième album du groupe Being Dead, « EELS », produit par Lauréat d’un Grammy AwardJean Congleton. À travers 16 titres qui vont du punk asymétrique aux harmonies intemporelles, presque psychédéliques, en passant par un enregistrement d’un chauffeur de bus qui en a assez et diverses autres sensibilités excentriques qui en font le meilleur groupe de rock universitaire de l’histoire récente, le chaos organisé de Being Dead est à la fois tourné vers l’avenir et familier.

— Maria Sherman, rédactrice musicale de l’AP

NOUVELLES ÉMISSIONS À DIFFUSER DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

— Ellen DeGeneres dit que son prochain spécial comique sur Netflix sera son dernier. « Pour votre approbation » sort le 24 septembre et la comédienne « y va » en répondant aux rapports selon lesquels elle était difficile à gérer dans les coulisses de son talk-show de jour, qui a pris fin en 2022 après 19 saisons. « J’ai été virée du show business », dit-elle dans la bande-annonce.

— Ryan Murphy a une nouvelle série sur FX intitulée « Grotesque » La première de la série est prévue mercredi. Niecy Nash incarne une détective qui accepte d’aider une religieuse et journaliste (Micaela Diamond) d’un journal catholique à enquêter sur une série de meurtres horribles. L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, vainqueur du Super Bowl Travis Kelce (autrement connu comme le petit ami de Taylor Swift), a un rôle secret dans la série.

— Si « Grotesquerie » n’est pas votre truc, une autre série de Ryan Murphy fait ses débuts cette semaine. Un drame médical appelé « Docteur Odyssée » La première de la série sera diffusée jeudi sur ABC. Joshua Jackson incarne un médecin à bord d’un luxueux navire de croisière appelé l’Odyssée. Don Johnson, Philippa Soo et Sean Teale sont également à l’affiche. La série compte également un certain nombre d’invités vedettes, dont John Stamos, Kelsea Ballerini, Shania Twain et Chord Overstreet. La bande-annonce de la série a été vue près de 78 millions de fois en 48 heures, ce qui en fait la bande-annonce la plus regardée pour une nouvelle émission télévisée. Les épisodes sont également diffusés sur Hulu.

— On pourrait supposer qu’une émission de télévision appelée « Colin de la comptabilité » La série se déroule dans un bureau. Il s’agit en fait d’une comédie romantique contemporaine réalisée en Australie. Elle est créée par Harriet Dyer et Patrick Brammel, deux mari et femme de la vie réelle, qui jouent le rôle de deux personnes réunies par un chien blessé nommé Colin. Les huit épisodes de la saison 2 seront diffusés le 26 septembre sur Paramount+.

— Les personnages de « The Walking Dead », Daryl et Carol (joués par Norman Reedus et Melissa McBride), forment l’un des couples platoniques les plus populaires de la télévision. Les deux amis improbables se lient par des passés similaires et partagent une confiance profonde. Ils jouent ensuite ensemble dans « The Walking Dead : Daryl Dixon – Le livre de Carol. » La première diffusion aura lieu le 29 septembre sur AMC et AMC+.

— Zachry Quinto revient à la télévision lundi dans un drame médical. Mais il n’incarne pas un médecin austère et respectueux des règles : il incarne le Dr Oliver Sacks, le célèbre neurologue, chercheur et auteur novateur autrefois surnommé le « poète lauréat de la médecine ». « Brilliant Minds » de NBC reprend la personnalité de Sack – un médecin motard et amoureux des fougères décédé en 2015 à l’âge de 82 ans – et place sa carrière dans le présent, où les créateurs théorisent qu’il n’aurait aucune idée de qui est Taylor Swift ou ne posséderait pas de téléphone portable.

— Alicia Rancilio

NOUVEAUX JEUX VIDÉO À JOUER

— Près de 40 ans après le lancement de The Legend of Zelda, Nintendo fait enfin du personnage principal la star de son propre jeu. La Légende de Zelda : Les Échos de la Sagesse Link, notre héros habituel, a disparu, et c’est donc à la rescousse de la princesse Z qu’il faut partir. Elle n’a rien d’une demoiselle en détresse, armée d’un « Tri Rod » qui lui permet de dupliquer les objets qu’elle trouve à l’extérieur de son château. Elle peut même faire des copies de monstres et les faire combattre à ses côtés. Le bâton magique donne à Zelda les compétences d’improvisation qui ont fait le succès de Tears of the Kingdom l’année dernière, tandis que l’exploration de donjon en vue de dessus rappellera aux fans de la vieille école les premiers jeux de la franchise. Les échos commencent à résonner le jeudi 26 septembre sur Switch.

— Lou Kesten