Que regarder dans les primaires de Californie

L’État le plus peuplé des États-Unis a ses élections primaires le mardi 7 juin, et elles peuvent offrir des signes de l’endroit où les démocrates envisagent de diriger leur parti – et si les républicains auront un chemin sans heurt vers la reprise de la Chambre des représentants.

Jusqu’à présent, le taux de participation a été faible – un peu plus de 10% des électeurs californiens qui ont reçu un bulletin de vote par correspondance cette année ont voté. Cet enthousiasme pourrait avoir des implications majeures sur les résultats dans un État où les démocrates sont près de deux fois plus nombreux que les républicains, et où la plupart des courses à l’échelle de l’État sont décidées lors d’une primaire ouverte qui fait avancer les deux premiers votants. Pour les républicains, les pertes pourraient signifier être exclus des élections générales de novembre.

Les résultats pourraient faire écho au-delà de la Californie : un effort pour évincer le procureur de district progressiste de San Francisco pourrait revigorer des efforts similaires ailleurs. Une poignée de sièges démocrates sûrs verront les démocrates modérés et progressistes s’affronter. Et dans les courses compétitives du Congrès dans la vallée centrale, Los Angeles et le comté d’Orange, les victoires des principaux candidats du GOP pourraient aider donner aux républicains le contrôle de la Chambre.

Pour en savoir plus sur tout cela – et quelles courses sont essentielles à surveiller – j’ai parlé à Dan Walters, journaliste et auteur de longue date de Golden State qui écrit une chronique pour CalMatters, vendredi. Notre conversation, ci-dessous, a été modifiée pour plus de clarté.

Christian Paz

Commençons par parler des grands problèmes qui affectent la Californie en ce moment. Est-ce encore la pandémie de coronavirus ? Est-ce de l’inflation ? Est-ce l’itinérance?

Dan Walters

L’itinérance est toujours là, et c’est toujours un courant sous-jacent de la politique en Californie.

L’inflation n’est pas quelque chose contre laquelle le gouvernement de l’État ou les gouvernements locaux peuvent faire grand-chose. L’exemple le plus évident d’inflation est la hausse des prix de l’essence, et ce qui se passe à ce sujet, c’est que le gouverneur et la législature se chamaillent sur un plan visant essentiellement à donner de l’argent aux Californiens – l’idée que cela couvrira une partie de leurs coûts inflationnistes et si rien d’autre , montrant qu’ils ressentent leur douleur, pour ainsi dire, même s’ils ne peuvent rien faire contre les causes inflationnistes sous-jacentes.

Le crime est un autre problème : c’est quelque chose qui est du ressort des politiciens en Californie. Au cours des 10 dernières années environ, la Californie a assoupli ses sanctions pénales grâce à une série de mesures de vote et à une série de lois adoptées par la législature. Les pénalités ont été réduites. Les crimes qui étaient des crimes ont été requalifiés en délits. Et il y a eu un effort concerté pour réduire la population carcérale – et c’est arrivé – et aussi pour détourner plus de délinquants vers des programmes de traitement ou de réhabilitation plutôt que vers des sanctions.

Cela se passe au niveau de l’État, et cela se passe au niveau local sous la forme de procureurs de district qui se décrivent comme des réformateurs qui veulent adopter cette idée de ne pas mettre autant de personnes en prison, et cela se retourne contre un certaine mesure.

Christian Paz

C’est à cela que servent les efforts de rappel à San Francisco et à Los Angeles ?

Dan Walters

Oui, Chesa Boudin, le procureur de San Francisco fait face à un rappel ce mardi prochain. Et il a de bonnes chances de passer. C’est à San Francisco, probablement la grande ville la plus progressiste d’Amérique. Mais le problème de la criminalité a vraiment frappé durement à San Francisco et un nombre considérable de cambriolages dans les magasins et les voitures ont été cambriolés et la consommation de drogue ouverte, etc. Et donc, M. Boudin en ressent la douleur.

il y a un autre rappel en cours contre George Gascon, qui était le procureur de San Francisco, mais il est maintenant le procureur de Los Angeles. Ce rappel semble devoir faire l’objet d’un scrutin plus tard dans l’année. C’est fondamentalement le même argument là-bas : le crime est endémique et les procureurs de district ne font pas grand-chose à ce sujet, et, par conséquent, ils devraient être expulsés.

Et cela alimente également le concours imminent pour le procureur général de Californie parce que le procureur général sortant – qui a été nommé et non élu – Rob Bonta, un ancien membre de l’Assemblée, s’identifie au mouvement de réforme de la justice pénale de ces procureurs de district à San Francisco et Los Angeles. Il est donc maintenant sous le même genre de chaleur. Quelqu’un sortira de la primaire comme son adversaire qu’il devra affronter en novembre, et personne ne sait qui ce sera. Mais c’est essentiellement une rediffusion de ces conflits et disputes à San Francisco et Los Angeles.

S’il y a un thème général pour les élections de cette année en Californie, c’est probablement l’inquiétude suscitée par la criminalité.

Christian Paz

Passons en revue certaines de ces autres races. Le gouverneur démocrate Gavin Newsom est candidat à la réélection ; il vient d’écraser une tentative de rappel l’année dernière. Alex Padilla se présente pour terminer son mandat de sénateur nommé en remplacement du vice-président Kamala Harris et un mandat complet de six ans en tant que sénateur. Y a-t-il quelque chose que nous devrions regarder là-bas?

Dan Walters

S’il y a quelque chose là-bas qui est imprévisible, ou qui signale la possibilité d’une sorte de changement radical, c’est probablement dans les courses au Congrès en Californie.

Il y a quatre ans, les démocrates ont réduit de moitié les républicains de 14 sièges à sept sièges, les républicains ont récupéré un peu il y a deux ans. Mais depuis, les quartiers ont tous été changés à cause du redécoupage. Et dans ce changement, il met en place un certain nombre de courses compétitives au Congrès. Et la situation est que les républicains s’empressent de conserver ce qu’ils ont, ce qu’ils ont gagné il y a deux ans, comme dans le comté d’Orange. Et il y a probablement 50% de chances qu’ils perdent un siège ou deux en Californie.

C’est important uniquement parce que les républicains essaient de reprendre le contrôle de la Chambre, et il est donc possible que cela se résume à quelques courses au Congrès en Californie, qui, bien sûr, se trouve être l’État d’origine du président de la Chambre. , Nancy Pelosi et le chef de la minorité, Kevin McCarthy. Ainsi, ironiquement, ce qui se passe dans ces courses au Congrès en Californie peut déterminer quel Californien sera le prochain orateur du Congrès au Congrès.

Christian Paz

Un autre tirage au sort est ce qui se passe dans la course pour être contrôleur d’État, n’est-ce pas ?

Dan Walters

Il y a une chance démesurée que le républicain Lanhee Chen puisse gagner – mais ce n’est pas une grande chance, en raison du différentiel écrasant d’inscription des électeurs en Californie. Les républicains n’ont qu’un quart ou moins des électeurs inscrits. Et les démocrates sont presque la moitié. Il faudrait donc un événement inhabituel pour qu’un républicain remporte n’importe quelle course à l’échelle de l’État, y compris le contrôleur, mais je dirais qu’il est le seul à avoir une chance démesurée d’être le républicain qui pourrait gagner. Ce n’est pas une grande chance, mais c’est une chance.

Christian Paz

Les primaires de Los Angeles incluent une course qui a attiré l’attention nationale sur ma ville natale : le concours pour être maire. Si personne ne remporte la majorité absolue, la course se termine par un second tour, ce qui pourrait être choquant. Un sondage récent a montré que la représentante Karen Bass, qui était la favorite présumée, au coude à coude avec l’homme d’affaires milliardaire Rick Caruso [a more recent poll since we talked showed the race tightening]. Comment se déroule cette course jusqu’à présent ?

Dan Walters

C’est un tirage au sort, et il y a d’autres personnes sur le bulletin de vote, ce qui signifie qu’il n’est pas garanti que l’une d’entre elles obtiendra 50 % et plus. S’il y a un problème dans cette course, encore une fois, c’est le crime. Le crime et l’itinérance sont les deux problèmes moteurs de cette course.

L’autre chose dont vous devez vous souvenir, et c’est à la fois à Los Angeles et dans l’État dans son ensemble, c’est que la clé de toutes ces choses est la participation électorale. Et la participation aux élections à Los Angeles est historiquement extrêmement faible. ils avaient l’habitude d’avoir ces élections à Los Angeles par eux-mêmes pendant les années creuses. Ils sont passés à faire leurs élections les années paires, ce qui devrait augmenter un peu le taux de participation, ce qui pourrait aider les démocrates, car ils ont tendance à mieux réussir lorsque le taux de participation est plus élevé.

Cependant, le taux de participation global en Californie pourrait être à peu près aussi faible qu’il ne l’a jamais été cette année, sur la base du nombre de bulletins de vote par correspondance déjà reçus par rapport à ceux observés les années précédentes.

La grande chose en novembre sera probablement un tas de mesures de vote à indice d’octane très élevé, qui établiront probablement un record absolu de dépenses pour les campagnes de mesure de vote (référendums d’électeurs). Plus d’un milliard de dollars, presque certainement.

Christian Paz

Une autre course que je suis est la primaire du comté de Los Angeles pour le shérif, car le shérif Alex Villanueva a semblé se déplacer un peu vers la droite et s’est heurté à une partie de l’establishment démocrate du sud de la Californie.

Dan Walters

C’est une situation intéressante car il avait le soutien de tous les dirigeants démocrates lorsqu’il s’est présenté aux élections en premier lieu, et maintenant ils ne l’aiment pas. Mais il n’y a vraiment pas vraiment de campagne organisée pour le larguer, donc il survivra probablement. Il y a aussi quelques courses locales chaudes pour le procureur de district et le shérif dans certains autres comtés. Il y en a un ici même dans le comté de Sacramento. Le shérif actuel ne se présente pas à la réélection, il se présente au Congrès. Et donc vous avez une bataille assez animée pour le shérif du comté de Sacramento, et il y a aussi une bataille assez animée pour un procureur de district dans le comté de Sacramento parce que le procureur de district sortant essaie de renverser Rob Bonta pour le procureur général de l’État.

Christian Paz

Y a-t-il des primaires législatives d’État spécifiques que vous envisagez en ce moment qui sont en quelque sorte démonstratives de changements politiques plus importants ?

Dan Walters

Au niveau législatif, il n’y a pratiquement pas de batailles démocrates contre républicains à l’horizon. Toutes les grandes batailles sont démocrates contre démocrates, démocrates progressistes contre démocrates modérés pour lesquels la faction contrôlera la législature de l’État. Donc, les gros groupes financiers jouent dans ceux-ci partout.

Le monde des affaires injecte de l’argent dans les démocrates modérés, et les syndicats et les groupes progressistes injectent de l’argent et du soutien dans les démocrates progressistes. Il y en a environ 12 qui sont intéressants à voir – la primaire ne fait que préparer le terrain pour novembre, et dans les courses où les deux premiers qui sortent sont tous deux démocrates, il y a une chance de confrontations plus modérées contre progressistes.

Christian Paz

Nous pourrions donc en apprendre un peu plus sur la façon dont les démocrates californiens envisagent la direction qu’ils veulent prendre pour leur parti. En résumé, que cherchez-vous d’autre mardi soir ?

Dan Walters

Le rappel du procureur de San Francisco et le déroulement du vote pour le maire de Los Angeles sont deux choses que je vais surveiller. Tout le reste est la mise en scène de novembre.