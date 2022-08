Que regarder dans le Wisconsin et 3 autres États lors des primaires de mardi

Le match républicain dans la course du gouverneur du Wisconsin mardi met en vedette des candidats en lice soutenus par l’ancien président Donald Trump et son ancien vice-président, Mike Pence. Les démocrates choisissent un candidat pour affronter le sénateur du GOP à deux mandats Ron Johnson pour le contrôle de la chambre étroitement divisée.

Pendant ce temps, les électeurs du Vermont choisissent un remplaçant pour le sénateur américain Patrick Leahy alors que le membre le plus ancien de la chambre prend sa retraite. Dans le Minnesota, le représentant américain Ilhan Omar fait face à un principal challenger démocrate qui a aidé à vaincre un référendum électoral pour remplacer le département de police de Minneapolis par un nouveau département de la sécurité publique.

À surveiller lors des élections primaires de mardi dans le Wisconsin, le Minnesota, le Vermont et le Connecticut :

WISCONSIN

Le copropriétaire de l’entreprise de construction Tim Michels a l’approbation de Trump dans la course au gouverneur et a dépensé des millions de son propre argent, vantant à la fois le soutien de l’ancien président et ses années de travail pour faire de l’entreprise familiale la plus grande entreprise de construction du Wisconsin. Michels se présente comme un étranger, bien qu’il ait déjà perdu une campagne pour évincer le sénateur américain Russ Feingold en 2004 et qu’il soit depuis longtemps un donateur de premier plan du GOP.

Les républicains de l’establishment, dont Pence et l’ancien gouverneur Scott Walker, ont approuvé l’ancien lieutenant-gouverneur Rebecca Kleefisch, qui, avec Walker, a survécu à un effort de rappel en 2012. Elle soutient qu’elle a l’expérience et les connaissances nécessaires pour poursuivre les priorités conservatrices, y compris le démantèlement de la commission bipartite qui organise les élections.

Avec le contrôle du Sénat en jeu, les démocrates feront également leur choix pour affronter Johnson. Le soutien démocratique s’est regroupé autour du lieutenant-gouverneur Mandela Barnes à la fin de la course, lorsque ses trois principaux rivaux ont abandonné et lui ont apporté leur soutien. Il deviendrait le premier sénateur noir de l’État s’il était élu.

Plusieurs candidats moins connus restent dans la primaire, mais Johnson et les républicains ont traité Barnes comme le candidat, le qualifiant de trop libéral pour le Wisconsin, un État que Trump a remporté en 2016 mais perdu en 2020.

Quatre démocrates se présentent également dans le 3e district du Congrès du Wisconsin, un siège qui s’est ouvert avec le départ à la retraite du vétéran démocrate américain, le représentant Ron Kind. Le district a été à tendance républicaine, et Derrick Van Orden – qui a perdu de peu contre Kind en 2020 et a l’approbation de Trump – se présente sans opposition.

MINNESOTA

Le gouverneur démocrate Tim Walz fait face à un adversaire peu connu alors qu’il brigue un second mandat. Son challenger probable est le républicain Scott Jensen, médecin et ancien législateur de l’État qui a fait du scepticisme vis-à-vis des vaccins une pièce maîtresse de sa campagne et fait face à une opposition symbolique.

Les deux hommes mènent une campagne virtuelle depuis des mois, Jensen attaquant Walz pour sa gestion de la pandémie et martelant le gouverneur pour l’augmentation de la criminalité autour de Minneapolis. Walz a souligné son propre soutien au droit à l’avortement et a suggéré que Jensen serait une menace pour saper la légalité de la procédure dans le Minnesota.

La criminalité est devenue le plus gros problème de la primaire démocrate du représentant Omar. Elle fait face à un défi lancé par l’ancien membre du conseil municipal de Minneapolis, Don Samuels, qui s’oppose au mouvement de financement de la police et a aidé l’année dernière à vaincre les efforts visant à remplacer le service de police de la ville. Omar, qui a soutenu le référendum, a un avantage financier substantiel et devrait bénéficier d’une solide opération de base.

La partie la plus déroutante du scrutin de mardi concernait le siège du 1er district du Congrès détenu par le représentant américain Jim Hagedorn, décédé plus tôt cette année d’un cancer. L’ancien représentant de l’État républicain Brad Finstad et le démocrate Jeff Ettinger, ancien PDG de Hormel, participent simultanément aux primaires pour déterminer le match de novembre pour le prochain mandat de deux ans représentant le district du sud du Minnesota, ainsi qu’une élection spéciale pour terminer le dernier quelques mois du mandat de Hagedorn.

CONNECTICUT

Cela fait environ trois décennies que le Connecticut n’a pas eu de républicain au Sénat américain, mais le parti n’abandonne pas.

Dans la primaire du GOP pour affronter le sénateur démocrate Richard Blumenthal, le parti a approuvé l’ancien chef de la minorité de la Chambre d’État, Themis Klarides. C’est une sociale modérée qui soutient le droit à l’avortement et certaines mesures de contrôle des armes à feu. taux d’approbation, son plus bas dans un sondage Quinnipiac depuis son entrée en fonction.

Klarides est contesté par l’avocat conservateur Peter Lumaj et le membre du Comité national républicain Leora Levy, que Trump a approuvé la semaine dernière. Les deux candidats s’opposent au droit à l’avortement et à de nouvelles restrictions sur les armes à feu, et ils soutiennent la politique de Trump.

VERMONT

La retraite prochaine de Leahy a ouvert deux sièges dans la minuscule délégation de trois personnes du Congrès du Vermont – et la possibilité pour l’État d’envoyer une femme pour le représenter à Washington pour la première fois.

Le représentant démocrate américain Peter Welch, membre du Congrès de l’État, a rapidement lancé sa candidature au Sénat après que Leahy a révélé qu’il démissionnait. Leahy, qui est président pro tempore du Sénat, a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, notamment après s’être cassé la hanche cet été.

Welch a été approuvé par Sanders et est le favori par excellence pour remporter le siège en novembre. Il affronte deux autres démocrates dans la primaire : Isaac Evans-Frantz, un militant, et le Dr Niki Thran, un médecin urgentiste.

Du côté républicain, l’ancienne avocate américaine Christina Nolan, l’officier à la retraite de l’armée américaine Gerald Malloy et le banquier d’investissement Myers Mermel sont en lice pour l’investiture.

La course pour remplacer Welch a donné lieu à la première campagne américaine ouverte du Vermont depuis 2006.

Deux femmes, dont la lieutenante-gouverneure Molly Gray et la présidente du Sénat Pro Tempore Becca Balint, sont les meilleures candidates démocrates de la course. Gray, élue en 2020 lors de sa première candidature politique, est avocate et ancienne procureure générale adjointe.

Le vainqueur de la primaire démocrate sera le grand favori pour remporter les élections générales dans l’État libéral. En 2018, le Vermont est devenu le dernier État sans représentation féminine au Congrès lorsque la républicaine du Mississippi Cindy Hyde-Smith a été nommée au Sénat.

les rédacteurs de l’Associated Press Scott Bauer à Madison, Wisconsin ; Doug Glass à Minneapolis; Susan Haigh à Hartford, Connecticut ; et Wilson Ring à Montpelier, Vermont, ont contribué à ce rapport.

Meg Kinnard peut être jointe au http://twitter.com/MegKinnardAP

Meg Kinnard, l’Associated Press