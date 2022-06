Que regarder dans le second tour du Sénat de l’Alabama, la course du maire de DC

MONTGOMERY, Ala. (AP) – Les deux candidats républicains au second tour des primaires du Sénat américain de l’Alabama mardi peuvent chacun se vanter d’avoir à un moment donné l’approbation de Donald Trump dans la course.

Trump a soutenu pour la première fois le représentant américain Mo Brooks au printemps 2021. Cette approbation a duré près d’un an jusqu’à ce que Trump l’annule alors que le brandon conservateur languissait dans les sondages. L’ancien président a pris son temps pour émettre une deuxième approbation, soutenant Katie Britt dans la course seulement après qu’elle soit devenue la meilleure électrice lors de la primaire du 24 mai de l’État.

Dans d’autres courses mardi, à Washington, DC, le maire Muriel Bowser fait face aux électeurs au milieu des préoccupations croissantes concernant la criminalité. Les ruissellements en Géorgie résoudront des concours serrés dans plusieurs courses au Congrès et une nomination de secrétaire d’État, tandis que les primaires en Virginie organiseront des concours compétitifs au Congrès pour l’automne. L’Arkansas organise des ruissellements primaires pour plusieurs courses législatives.

À surveiller lors des primaires de mardi :

ALABAMA

Le second tour du Sénat décidera du candidat du GOP pour le siège laissé vacant par le sénateur républicain de 88 ans Richard Shelby, qui a annoncé sa retraite en février 2021 après avoir purgé six mandats.

Deux mois plus tard, Trump a annoncé son approbation de Brooks, récompensant le membre du Congrès pour six mandats qui s’était opposé à la certification de l’élection présidentielle de 2020 et avait pris la parole lors du rassemblement « Stop the Steal » qui a précédé l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

Mais Trump s’est dégradé sur Brooks au fur et à mesure que la campagne primaire progressait, devenant mécontent de sa participation à la course et de certains de ses commentaires exhortant le parti à abandonner la fixation de l’ancien président sur sa défaite électorale de 2020. Il a retiré son approbation en mars dernier.

Britt, l’ancien chef de cabinet de Shelby et ancien chef d’un groupe d’entreprises d’État, a remporté le plus de voix lors de la primaire du mois dernier, remportant près de 45% des voix contre 29% pour Brooks. Britt avait dû gagner plus de 50% des voix pour gagner et éviter un second tour.

Un autre candidat de premier plan, Mike Durant, mieux connu comme le pilote d’hélicoptère qui a été retenu captif en Somalie lors de la bataille de 1993 relatée dans le livre et le film « Black Hawk Down », a terminé à la troisième place et n’a pas réussi à se qualifier pour le second tour.

Brooks a été soutenu par le sénateur du Texas Ted Cruz et le sénateur du Kentucky Rand Paul, qui ont tous deux fait campagne avec lui. Britt entre dans le second tour de mardi avec un avantage de collecte de fonds et une nouvelle approbation brillante de Trump, qui est intervenue quelques semaines après la primaire.

L’ancien président, qui a un bilan mitigé de succès dans le soutien des candidats gagnants aux élections de mi-mandat de cette année, a attendu de faire une approbation pour aider à éviter l’embarras de soutenir un candidat perdant dans une course de haut niveau.

Le vainqueur de la course du GOP affrontera le démocrate Will Boyd en novembre, bien que les démocrates aient trouvé un succès limité dans l’État rouge foncé au cours des 20 dernières années.

GÉORGIE

Un concours démocrate pour le poste de secrétaire d’État fait la une des éliminatoires de mardi en Géorgie, tandis que les républicains régleront trois nominations au Congrès.

Le représentant d’État Bee Nguyen, soutenu par la candidate démocrate au poste de gouverneur Stacey Abrams, tente de vaincre l’ancien représentant d’État Dee Dawkins-Haigler dans la course au poste de secrétaire d’État. Le vainqueur affrontera le secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger à l’automne.

Raffensperger a repoussé un défi lors de sa primaire du 24 mai du représentant américain Jody Hice, qui a été approuvé par Trump. Trump a fait de Raffensperger une cible de choix pour avoir repoussé ses efforts pour « trouver » suffisamment de voix pour annuler la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020 dans l’État.

Lors des éliminatoires du Congrès, Vernon Jones, candidat soutenu par Trump et ancien démocrate, est en concurrence avec le propriétaire d’une entreprise de camionnage Mike Collins pour la nomination républicaine au siège du 10e district du Congrès à l’est d’Atlanta. Collins a été approuvé par le gouverneur républicain Brian Kemp, qui a également remporté sa primaire contre un challenger soutenu par Trump.

Dans le 6e arrondissement de la banlieue nord d’Atlanta, le médecin urgentiste Rich McCormick tente de retenir l’avocat soutenu par Trump, Jake Evans. Cette course a tourné autour des accusations de chaque candidat selon lesquelles l’autre n’est pas suffisamment conservateur.

Les vainqueurs républicains des 6e et 10e sont les grands favoris des élections de novembre face à leurs adversaires démocrates.

Les républicains ont également de grands espoirs de faire tomber le représentant démocrate de 30 ans Sanford Bishop dans le 2e district du sud-ouest de la Géorgie. Le GOP choisit entre l’ancien officier de l’armée Jeremy Hunt et le promoteur immobilier Chris West.

VIRGINIE

En Virginie, les électeurs choisiront des candidats républicains pour affronter les titulaires démocrates de la Chambre des États-Unis dans deux des districts les plus compétitifs du pays.

Dans le 2e district côtier, qui comprend la ville la plus peuplée de l’État, Virginia Beach, quatre vétérans militaires se disputent la nomination du GOP. Avec une grande avance dans la collecte de fonds et le soutien du Congressional Leadership Fund, un super PAC dédié à l’élection des républicains de la Chambre, la sénatrice d’État Jen Kiggans est largement considérée comme la favorite. Le vainqueur affrontera la démocrate Elaine Luria, commandant de la marine à la retraite et membre du comité du 6 janvier, lors des élections générales.

Dans le 7e district de Virginie centrale, six candidats se bousculent pour affronter la représentante démocrate Abigail Spanberger, une ancienne officier de la CIA.

WASHINGTON DC

Bowser, le maire de deux mandats de Washington, DC, tente de repousser les défis d’une paire de membres du Conseil alors que le district fait face à la hausse des taux de criminalité et aux problèmes de sans-abrisme.

Bowser a eu un deuxième mandat tumultueux qui l’a vue affronter à plusieurs reprises Trump et marcher sur une corde raide publique entre son propre service de police et une coalition vocale d’activistes dirigée par Black Lives Matter. Elle fait campagne sur la nécessité d’un leadership éprouvé et sur son histoire en tant que l’un des visages de la quête continue de Washington pour un État.

Ses principaux challengers sont Robert White et Trayon White, qui ne sont pas liés l’un à l’autre. Les deux accusent Bowser de mal gérer les problèmes de sécurité publique dans un contexte d’augmentation des taux de crimes violents et de favoriser les promoteurs alors que la flambée du coût de la vie chasse les familles noires de la ville.

La primaire démocrate décide essentiellement de la course à la mairie dans un Washington profondément bleu, DC

Robert White a une histoire de campagnes d’insurgés réussies, ayant renversé un titulaire bien enraciné pour un siège au Conseil en 2016.

Trayon White invoque ouvertement l’esprit de feu le maire de DC, Marion Barry, qui reste une figure controversée mais bien-aimée parmi de nombreux Washingtoniens. White a été critiqué en 2018 pour avoir affirmé que les Rothschild, une dynastie bancaire juive et sujet fréquent de complot antisémite, contrôlaient les conditions météorologiques de Washington. Il a dit plus tard qu’il ne s’était pas rendu compte que son commentaire pouvait être interprété comme antisémite.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Jeff Amy à Atlanta, Sarah Rankin à Richmond, en Virginie, Ashraf Khalil à Washington et Andrew DeMillo à Little Rock, Ark., ont contribué à ce rapport.

Kimberly Chandler, Associated Press