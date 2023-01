Que regarder ce week-end sur OTT : Chhatriwali à Mission Majnu ; consultez la liste complète des nouveaux films et séries Web intéressants [Watch Video]

Que regarder ce week-end sur OTT : Le troisième week-end de janvier a servi une variété différente de contenu. Cette semaine doit être bonne en termes de nouvelles séries Web et de films. Chhatriwali est le nouveau film de Rakul Preet Singh. On la verra jouer le rôle de chef de file dans une usine de préservatifs dans le film Chhatriwali. Mission Majnu est un film inspiré d’événements réels qui est un thriller d’espionnage et dévoile l’une des missions les plus importantes de l’Inde du passé. Regardez des vidéos de divertissement.