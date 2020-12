C’est la saison des divas.

Lorsque le calendrier passe à décembre, il est temps pour les spéciaux sur le thème des vacances et le mois commence avec deux principaux: Mariah Carey et Carrie Underwood sont tous deux en tête d’affiche leurs propres spéciaux de Noël, offrant à leurs fans des cadeaux précoces. Et par cadeaux, nous entendons évidemment leurs talents vocaux insensés.

De plus, sur Netflix, la série très attendue sur la vie de la fin du grand chanteur Selena Quintanilla est enfin en première, tandis que la nouvelle adaptation de Hulu de Les Hardy Boys espère intriguer les fans avec une interprétation plus granuleuse des jeunes détectives classiques.

Mais attendez, il y a encore plus: Disney + livre une histoire d’origine pour un personnage inattendu, Peacock est autorisé à vous divertir avec une douzaine de films de James Bond et il y a une série documentaire captivante sur le vrai crime que nous vous recommandons de rattraper avant sa finale airs.

Et puis, vous savez, il y a ce nouvel épisode spécial de Euphorie. NBD.

Voici ce qu’il faut regarder ce week-end, du 5 au 6 décembre: