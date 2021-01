Sortez vos jammies les plus confortables et commencez à faire du pop-corn parce que c’est définitivement un week-end à regarder des films toute la journée.

Sérieusement, nous ne pouvons pas penser à une meilleure façon de clôturer le mois de janvier – qui semble toujours être le mois le plus long de l’année, non? – que d’hiberner avec rien d’autre que nos services de streaming bien-aimés pour nous tenir compagnie.

Vous attendez dans votre file ce samedi et dimanche? Justin Timberlakele premier rôle de vedette en près de quatre ans et quelques choix de retour qui célèbrent des anniversaires marquants, notamment Une promenade mémorable. Plus, Wendy WilliamsLe film Lifetime très attendu est enfin arrivé, l’hôte devenant le sujet le plus brûlant.

Et si vous recherchez une série à frénésie, Netflix propose une série de documentaires sportifs de bien-être et nous vous aidons à rattraper tous les Charme du Sud le drame est tombé récemment. C’est facile comme les oiseaux et les abeilles et les 1-2-3. Mm-hmm.

Voici ce qu’il faut regarder ce week-end, du 30 au 31 janvier …