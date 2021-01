Que regarder ce week-end: nos meilleurs choix de frénésie du 9 au 10 janvier

Amusons-nous en 2021 – et par amusement, nous entendons bien sûr continuer à rester à l’intérieur et à faire la télé comme en 2020.

Heureusement, plusieurs de nos émissions préférées sont de retour avec de nouvelles saisons pour que le grand intérieur se sente comme un régal, y compris le retour très attendu de Cobra Kai, que Netflix a gracieusement abandonné une semaine plus tôt. Qui a besoin d’un sensei lorsque vous avez un service de streaming, non? Et deux des séries les plus inventives—Dickinson et Liste de lecture extraordinaire de Zoey—Sont de retour pour leur deuxième saison, avec la première d’un documentaire sur Tiger Woods et Nicolas Cagesérie sur les jurons.

De plus, les dernières séries documentaires de Netflix pourraient vous empêcher de dormir la nuit en remettant en question le sens de la vie (plus que vous ne le faites déjà, de toute façon) et Hallmark Channel continue de fournir les sentiments chaleureux et flous de la nouvelle année …

Voici nos meilleurs choix de streaming pour le week-end du 9 au 10 janvier: