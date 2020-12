Nous ne voulons pas beaucoup pour Noël, il y a juste une chose dont nous avons besoin: beaucoup d’options de streaming.

Heureusement, le dernier week-end de décembre est l’un des plus riches de l’année, avec le retour tant attendu d’un super-héros bien-aimé. Initialement prévu pour une sortie en juin, Wonder Woman 1984 est enfin là pour offrir une évasion indispensable avant la nouvelle année.

Pendant ce temps, Netflix abandonne deux des plus grands événements de 2020, notamment Shonda Rhimes‘premier spectacle pour le géant du streaming qui, nous vous le garantissons, vous fera vous évanouir. Vous allez le choisir. Vous le choisirez. Vous allez l’adorer.

De plus, il y a quelques marathons de films de Noël, Ariana GrandeLe documentaire de concert et une histoire d’amour à l’ancienne n’attendent que vous pour les regarder avec une tasse de chocolat chaud à la main. C’est vraiment la période la plus merveilleuse de l’année.

Voici ce qu’il faut regarder ce week-end de vacances. Joyeux binging!