Que regarder ce week-end: nos meilleurs choix de frénésie du 20 au 21 février

Si vous continuez à faire le travail: Will Smith accueille une plongée informative en six épisodes dans le 14e amendement – l’ajout de 1868 à la constitution qui promettait de fournir à tous les citoyens une «protection égale des lois» à la suite de la guerre civile – en Amend: La lutte pour l’Amériqueune. Donner vie aux documents historiques et aux travaux et paroles de Frederick Douglass, le Dr Martin Luther King Jr. et Ruth Bader Ginsburg, Smith a enrôlé une énorme liste de stars invitées qui pourraient rivaliser avec les Oscars: Mahershala Ali, Diane Lane, Samuel L.Jackson, Sterling K.Brown, Joseph Gordon-Levitt, Yara Shahidi, Joshua Jackson, Laverne Cox, Willow Smith, Pedro Pascal, Courtney B.Vance, Samira Wiley, Helen Hunt, Randall Park ne sont que quelques-unes des stars qui ont signé pour animer cette leçon d’histoire très nécessaire. (Où regarder: Netflix)