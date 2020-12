Y a-t-il une meilleure façon de passer une journée de neige que de diffuser les heures en continu?

L’hiver est enfin là et avec lui, une multitude de contenus dignes de frénésie, parfaits pour les journées douillettes à l’intérieur, enveloppés dans une couverture ou dans la même paire de pantalons de survêtement que vous avez portés la semaine dernière. Pas de jugements ici, juste du respect.

Pour votre plus grand plaisir, Netflix propose trois cadeaux de Noël précoces sous la forme d’une comédie romantique délicieusement ringarde et de deux séries saisonnières, tandis que Kaley CuocoLa première saison de la nouvelle dramatique bourdonnante arrive pour son atterrissage. Plus, Le mandalorienLa deuxième finale de la saison est déjà là et nous ne sommes pas prêts à dire au revoir à Baby Yoda.

Mais le must de la semaine est Fond noir de Ma Rainey, le film Netflix qui marque Chadwick Bosemanrôle final du film après le Panthère noire star est décédée cet été à l’âge de 43 ans à la suite d’une bataille contre le cancer du côlon. Le film n’était qu’un des nombreux projets que Boseman a filmés alors qu’il subissait secrètement d’innombrables chirurgies et chimiothérapies et sa performance est à la fois impressionnante et dévastatrice.

Voici ce qu’il faut regarder ce week-end …