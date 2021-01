Heureusement, le mois de janvier sec ne s’applique qu’à l’alcool, car le mois de janvier a été rempli de nouveaux contenus télévisés passionnants.

Et ce week-end pourrait bien être le plus excitant à ce jour avec l’arrivée très attendue de la première série Marvel sur Disney + et les débuts de la nouvelle de The CW Batwoman étoile. C’est le bon moment pour être un fan de super-héros.

De plus, la dernière série de télé-réalité de Netflix est peut-être la plus divertissante à ce jour et la deuxième partie du bourdonnement Tiger Woods documentaire avec l’une des plus grandes interviews de l’année. Et, allez, est-ce vraiment un nouveau lot de recommandations de streaming si une véritable série policière qui vous enverra probablement dans un terrier de lapin Reddit n’est pas incluse?

Et nous partageons également comment vous pouvez vous préparer Sexe et villeLe renouveau vient d’annoncer et célèbre le 20e anniversaire de l’une des séries les plus emblématiques de Disney Channel.

Voici nos meilleurs choix de frénésie pour les 16 et 17 janvier. À vos marques, prêts, diffusez!