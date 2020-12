Vous êtes officiellement invité à votre canapé ce samedi ou dimanche. Cravate noire facultative, mais l’athlétisme est fortement encouragé.

C’est vrai, vous avez des plans ce week-end. Et par plans, nous entendons bien sûr qu’il y a un tas de nouveaux films et séries passionnants à venir sur une plate-forme de streaming près de chez vous, y compris le très attendu de Netflix Le bal. Avec une liste de distribution qui pourrait rivaliser avec les Oscars et de nombreux numéros musicaux, ce sera certainement une soirée cinéma inoubliable.

Cependant, toutes les offres ne sont pas aussi formelles, avec plus de quelques offres spéciales de vacances en baisse et deux films de Noël LGBTQ + tant attendus enfin pour vous faire sentir plus chaud et plus flou que votre pull préféré.

De plus, HBO Max livre un autre véritable documentaire sur le crime, le nouveau film sportif de Disney + vous fera probablement pleurer des larmes de bonheur et de MTV Le défi est de retour en action avec son casting le plus empilé à ce jour.

Voici ce qu’il faut regarder ce week-end: