Que regarder ce week-end : Liger, Maharani 2, Delhi Crime 2 et d’autres sorties exceptionnelles en salles et OTT [Watch video]

Quoi regarder ce week-end : Une nouvelle semaine est arrivée et les mangeurs de contenu attendent le nouveau contenu. Votre attente est donc terminée et nous avons compilé une liste, spécialement pour vous. Top Gun de Tom Cruise: Maverick est l’un des plus grands succès au box-office de tous les temps. Le film sera bientôt diffusé sur la plateforme OTT. Le film très attendu Liger sort également ce week-end. Liger est un film bourré d’action et à partir de ce film, l’acteur sud-indien Vijay Deverakonda fait ses débuts dans l’industrie de Bollywood. Nous devons tous nous souvenir de la série originale de Netflix Delhi Crime et les fans attendent la deuxième partie. Votre attente est terminée ! La saison 2 de Delhi Crime est également diffusée ce week-end. Pour en savoir plus sur la programmation de ce week-end, regardez la vidéo complète.