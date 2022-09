Quoi regarder ce week-end : Les plates-formes OTT sont l’endroit où de nombreuses personnes passent leurs week-ends à regarder des séries Web et des films. OTT a tout ce dont vous avez besoin pour vous détendre le week-end, des thrillers, de la romance et de la comédie au suspense et à l’action. Cette semaine de septembre va être plus excitante car vous aurez beaucoup de séries Web et de films à venir sur les plateformes OTT comme Amazon Prime Videos, Netflix, Disney plus, Hotstar et Zee 5. Nous avons d’abord «Siksha Mandal», qui va être cuit à la vapeur sur MX Player. Cette série tourne autour du véritable événement d’une escroquerie liée au plus grand examen médical d’entrée en Inde. Ensuite, nous avons pour vous le prochain film “Jogi” de Diljit Dosanjh qui tourne autour de l’unité de trois amis de différentes religions. Regardons la vidéo pour en savoir plus sur les prochains films et séries Web passionnants.