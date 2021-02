Verrouillé en hiver, avec peu mais la télévision pour la société, il n’est pas étonnant que les Britanniques regardent quatre heures et demie de télévision par jour.

Collés à nos écrans, nous inhalons chaque nouvelle série dès sa sortie.

Des drames d’époque et des thrillers criminels graveleux aux émissions de divertissement et aux séries de téléréalité, nous ne pouvons tout simplement pas en avoir assez.

Mais que regardez-vous quand vous avez l’impression d’avoir tout vu?

Si tel est le cas, voici les 20 meilleures émissions que vous devriez essayer dès maintenant et pourquoi…

Si vous aimez … The Crown → Wolf Hall, Britbox







Si vous aimez un biopic royal – ou si vous manquez vraiment Claire Foy de la première série de The Crown – alors Wolf Hall est un passé qui vaut la peine d’être déterré. D’une part, la mini-série 2015 met en vedette Damian Lewis dans le rôle d’Henry VIII, avec Foy dans le rôle d’Anne Boleyn. Mark Rylance joue Thomas Cromwell dans la saga primée aux Golden Globe et Bafta. Royalement épique.

Si vous aimez … MasterChef → Masterchef Australia, Amazon Prime Video







Avec beaucoup plus d’épisodes que la version britannique (un 61 dans chaque série), des juges très francs et un peu de soleil, cette version australienne est beaucoup plus bourrée d’action. Les juges invités ont inclus tout le monde, de Nigella Lawson et Heston Blumenthal à Katy Perry, qui a sans aucun doute apporté des feux d’artifice.

Si vous aimez … The Durrells → Finding Alice, ITV / Hub







La grande question est, y a-t-il quelque chose que Keeley Hawes ne peut pas faire? Elle est dans absolument tout, mais c’est très bien pour nous. Si vous avez aimé la comédie dramatique de Corfou, The Durrells, vous adorerez sa saga du dimanche soir sur une femme qui découvre des secrets sur son mari décédé, mais qui conserve un sens de l’humour terriblement sombre. Oh et Joanna Lumley est dedans. Fab.

Si vous aimez … The Bay → Cardinal, BBC iPlayer















Accro aux thrillers policiers mettant en vedette des détectives au passé trouble? Découvrez cette série canadienne, mettant en vedette Billy Campbell dans le rôle du flic John Cardinal et Karine Vanasse dans le rôle de Lisa Delorme. Rétrogradé pour une intuition sur une affaire qu’il ne peut pas lâcher, Cardinal est ramené à l’unité des homicides lorsque le corps d’une fille est découvert. Un mystère classique de meurtre de chat et de souris.

Si vous aimez … Law & Order → The Good Fight, Amazon Prime Video









Si vous voulez une politique de bien-être (qu’est-ce que c’est?), Où de bonnes personnes défendent The Right Thing, alors ce drame juridique pourrait bien être la réponse. Une suite bien supérieure à The Good Wife, qui met en vedette Christine Baranski, Cush Jumbo et Rose Leslie en tant qu’avocats en mission. Le spectacle n’est pas étranger à une fouille soignée de la politique actuelle.

Si vous aimez … Le chanteur masqué → Chantez! Netflix







Des millions d’entre nous ont crié « Enlevez-le! » à la télé tous les samedis soirs, se demandant pourquoi nous sommes accro à voir des célébrités chanter dans des tenues dingues. Pour un autre plaisir coupable, essayez ce jeu télévisé animé par Tituss Burgess. Une équipe de candidats interprète cinq chansons qui partagent un thème. Karaoké amusant avec un prix en argent et beaucoup de cris.

Si vous aimez … Killing Eve → The Serpent, BBC iPlayer







Mettant en vedette les captivants Tahar Rahim et Jenna Coleman arborant un accent français impressionnant et une gamme de tenues enviables des années 1970, ce thriller captivant du vrai crime suit l’histoire du tueur en série Charles Sobhraj et de son amante Marie-Andrée Leclerc. Le marchand de pierres précieuses Sobhraj s’est attaqué aux touristes en Asie du Sud-Est dans les années 1970, avec l’aide de Leclerc. Incontournable.

Si vous aimez … Toutes les créatures, grandes et petites → This Is Us, Amazon Prime Video







Mélodrame familial qui vous fera rire et pleurer dans une égale mesure, This Is Us va saisir votre cœur et le lancer avec un abandon décontracté. Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz et Justin Hartley sont les vedettes de la série de dix ans sur la famille Pearson. Vous avez 90 épisodes à rattraper – c’est parti!

Si vous aimez … La famille Royle → Schitt’s Creek, Netflix / All4







Cette comédie à rire aux éclats a finalement attiré l’attention après un balayage net aux Emmys 2020, remportant neuf gongs pour sa dernière série. De l’équipe père et fils Eugene et Dan Levy, le récit lent sur la riche famille Rose qui a perdu sa fortune est à regarder et à regarder immédiatement à nouveau. Ça vaut le coup de s’en tenir.

Si vous aimez … les gens normaux → Je peux vous détruire, BBC iPlayer







Michaela Coel joue dans son drame semi-autobiographique autobiographique sur une jeune femme essayant de reconstruire sa vie après avoir été agressée sexuellement. Elle joue l’auteur Arabella, qui a connu la gloire avec son premier roman Chronicles of a Fed-Up Millennial, mais sa vie est bouleversée après une soirée qui se termine par un traumatisme. Acclamé par la critique, celui-ci est à surveiller.

Si vous aimez … Victoria → Bridgerton, Netflix







Des hommes maussades, des femmes fougueuses, des décors somptueux ET Julie Andrews. Bridgerton sait vraiment comment gâter les fans de drames d’époque. L’émission sur papier glacé à gros budget, produite par Grey’s Anatomy et Shonda Rhimes de Scandal, met en vedette Phoebe Dynevor, Rege-Jean Page, Nicola Coughlan, Jonathan Bailey, Ben Miller et Polly Walker. Prenez vos sels odorants pour beaucoup de scandale impertinent du Londres des années 1800.

Si vous aimez … c’est un péché → Queer As Folk, All4, Britbox















Bien avant le récent hit It’s A Sin, sur les amis homosexuels vivant la crise du sida, l’œuvre antérieure de Russell T. Davies, Queer As Folk, a également fait parler la nation. La série emblématique de 1999, avec Aidan Gillen, Craig Kelly et Charlie Hunnam, parle de la vie urbaine gay, qui se déroule dans les années 1990 à Manchester. Il a été classé parmi les meilleurs drames télévisés de tous les temps.

Si tu veux … Est-ce que je te mentirais? → Impardonnable, Dave







Une version de fin de soirée, bien plus méchante de Je vous mens ?, la toute nouvelle émission Unforgivable voit Mel Giedroyc, avec son acolyte Lou Sanders, interroger les célébrités sur leurs péchés les plus scandaleux. Révéler un côté plus sinistre à certaines personnalités de la télévision que nous pensons connaître, c’est drôle de rire aux éclats. Des actes méprisables sont révélés, des excuses sont présentées et des preuves accablantes sont découvertes.

Si vous aimez … Love Island → Marié à première vue Australie, E4 / All4







Tombant dans la catégorie « TV que vous souhaiteriez pouvoir éteindre », Marié à la première vue en Australie présente beaucoup trop d’épisodes de réalité induisant des maux de tête et des absurdités. Des inconnus comme Ines et Bronson se marient et passent les semaines suivantes à découvrir ce que nous savons tous déjà – que ce n’est pas une bonne idée. Tout est brillamment captivant.

Si vous aimez … Peep Show → Retour, C4 / All4







Jouant leurs personnages habituels à la télévision, David Mitchell et Robert Webb jouent dans la sitcom Back, diffusant actuellement la série 2. Mitchell est Stephen (remonté, névrosé), tandis que Webb est le frère adoptif de Stephen, Andrew (pas sincère, irritant). Avec un ressentiment familial bouillonnant et un barrage de one-liners pleins d’esprit, c’est un joyau caché dans les horaires qui mérite d’être jeté un coup d’œil.

Si vous aimez … The Queen’s Gambit → Objets tranchants, Sky Box Sets







Pour un autre drame psychologique qui plonge dans la vie de quelqu’un avec une enfance difficile, Sharp Objects couvre la santé mentale, la toxicomanie et les conflits familiaux. Basé sur le roman de Gillian Flynn, il suit la journaliste Camille, interprétée par Amy Adams, alors qu’elle revient dans sa ville natale pour enquêter sur les meurtres de deux jeunes filles.

Si vous aimez … Dynasty → Les pierres précieuses justes, coffrets Sky







(Image: YOUTUBE / NETFLIX)









Pour un drame sur la famille, la cupidité et les modes de vie opulents, cette comédie noire se concentre sur une famille de télévangélistes et de pasteurs de méga-église dirigée par le patriarche veuf Eli Gemstone, joué par John Goodman. Eli et ses enfants qui se chamaillent vivent dans le luxe, mais il y a des ennemis et des guerres à combattre à mesure que l’empire grandit.

Si vous aimez … The West Wing → Scandal, Amazon Prime Video







Dans ce drame politique américain brillant, les femmes dominent le perchoir – en particulier la gestionnaire de crise Olivia Pope, interprétée par Kerry Washington. Elle et son équipe sont appelées à éteindre les incendies avec un minimum de dégâts, généralement pour aider le président, joué par Tony Goldwyn, alors qu’il dirige la Maison Blanche. Action rapide et parlante.

Si vous aimez … Les Sopranos → Bloodline, Netflix







Avec le slogan, « Nous ne sommes pas de mauvaises personnes, mais nous avons fait une mauvaise chose », ce thriller suit la famille Rayburn alors qu’elle se bat pour maintenir sa position dans la communauté, tout en cachant la réalité. Mais le mouton noir de la famille menace d’exposer de sombres secrets. Stars Kyle Chandler, Ben Mendelsohn et Sissy Spacek.

Si vous aimez … This Life → Industry, BBC iPlayer

Une version bancaire de This Life, Industry rend la finance internationale sexy en suivant un groupe extrêmement ambitieux de diplômés d’une vingtaine d’années dans une entreprise acharnée. Les affaires et les dividendes cèdent la place à la drogue, au sexe et à l’ego. Myha’la Herrold dirige le casting de personnages, un groupe de jeunes gens brillants qui vendraient leur nan pour une promotion.