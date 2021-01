Que regarder à la télé en lock-out: voici les nouvelles émissions qui suscitent l’enthousiasme | Actualités Ents & Arts

Avec des verrouillages complets en cours dans tout le Royaume-Uni, il est temps de passer (encore plus) de temps devant nos téléviseurs.

Voici notre guide des spectacles à venir qui, espérons-le, rendront la vie plus supportable tout en COVID-19[feminine des restrictions sont en place au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Jenna Coleman fait partie des stars du Serpent. Pic: BBC / © Mammoth Screen



The Serpent – BBC iPlayer, maintenant disponible

Inspiré d’événements de la vie réelle, The Serpent raconte comment l’escroc et tueur Charles Sobhraj (Tahar Rahim; The Eagle) s’est fait passer pour un marchand de pierres précieuses et, avec sa petite amie Marie-Andree Leclerc (Jenna Coleman; Victoria, Doctor Who), ont commis une série de crimes à travers la Thaïlande, le Népal et l’Inde en 1975 et 1976. Ils sont également devenus les principaux suspects d’une série de meurtres de jeunes voyageurs occidentaux.

L’aspect et la sensation de l’époque sont recréés de manière vivante et l’histoire bien racontée. En revanche, il y a beaucoup de sauts dans le temps, ce qui peut être un peu déroutant, mais c’est un drame élégant qui vaut bien votre concentration.

Teresa Palmer et Matthew Goode jouent dans A Discovery Of Witches. Pic: Sky UK



A Discovery of Witches – Sky One et NOW TV, à partir du 8 janvier

Adapté de la trilogie de romans à succès de Deborah Harkness, il s’agit d’un thriller romantique sur un monde souterrain secret de vampires, de sorcières et de démons, se cachant à la vue de tous par peur d’être persécutés par les humains.

C’est la deuxième saison, et cette fois autour de Matthew (Matthew Goode, Downton Abbey) et Diana (Teresa Palmer, Hacksaw Ridge) se cachent dans le monde perfide de Londres élisabéthain – où elles doivent trouver un puissant professeur de sorcières pour aider Diana à contrôler sa magie et à rechercher l’insaisissable Livre de la Vie.

Les nouveaux membres de la distribution incluent Steven Cree (Outlander) dans le rôle de Gallowglass De Clermont, un vampire et soldat de fortune qui aime particulièrement son oncle, Matthew. Sheila Hancock apparaît comme la sorcière aînée Goody Alsop, tandis que James Purefoy joue le rôle de Philippe De Clermont – fondateur de la Congrégation, commandant des Chevaliers de Lazarus, compagnon d’Ysabeau et beau-père de Matthew. (Daenerys Targaryen, Mère des Dragons, Khaleesi … etc vous dévore le cœur).

Dieux américains, stars britanniques: Ian McShane et Ricky Whittle. Pic: Prime Video



American Gods – Amazon Prime Video, à partir du 11 janvier

Il s’agit de la troisième série du drame basé sur le roman du même nom de Neil Gaiman, sur une guerre menée entre les anciens dieux et les nouveaux.

Après quelques chocs à la fin de la deuxième série, celle-ci commence avec le personnage principal, Shadow Moon (Ricky Whittle) en se cachant et en essayant de recommencer une nouvelle vie dans une petite ville.

Alors que la première série a été bien accueillie, la seconde n’a pas si bien fonctionné – cependant la star Whittle (de la renommée de Hollyoaks) a déclaré qu’il s’agissait d’un « retour massif à la forme ». Ian McShane (de la renommée Lovejoy des années 80) joue également le rôle principal et Marilyn Manson a également rejoint le casting pour cette saison, jouant le rôle de Johan Wengren, qui est, plutôt à juste titre, le leader d’un groupe de death metal viking appelé Blood Death.

Whoopi Goldberg joue le rôle de Mère Abigail dans The Stand. Pic: Robert Falconer / CBS



Le stand – Starzplay, dehors maintenant

Cette série effrayante sur une pandémie est adaptée d’un livre de Stephen King.

À moins d’un million de kilomètres des images d’actualité que nous avons vues l’année dernière, le premier épisode peut être difficile à regarder, bien que la grippe (très grave) de cette série élimine 99% de la population – et ceux qui restent ont des rêves étranges. impliquant une vieille dame mystérieuse (jouée par Whoopi Goldberg).

Alexander Skarsgard, James Marsden et Amber Heard – qui a donné une interview exclusive au Royaume-Uni à propos de l’émission à Sky News en 2020 – également star.

La course de dragsters de RuPaul revient! Pic: BBC / World of Wonder



RuPaul’s Drag Race UK – BBC iPlayer, à partir du 14 janvier

Il est de retour! Douze nouvelles reines en compétition – Tayce, Lawrence Chaney, Cherry Valentine, Tia Kofi, Bimini Bon Boulash, Ginny Lemon, Veronica Green, Sister Sister, Joe Black, Ellie Diamond, Asttina Mandella et A’Whora – sont à votre service, ici pour vous montrer nous le meilleur de la scène de drag au Royaume-Uni a à offrir.

Les défis hebdomadaires testent leurs compétences en maquillage, leur sens de la mode, leurs capacités de couture, la comédie, le chant, le théâtre, la danse et la synchronisation labiale. Avec les juges Michelle Visage, Graham Norton et Alan Carr – ainsi que RuPaul elle-même, bien sûr – ainsi que les invités Elizabeth Hurley, Sheridan Smith, Lorraine Kelly, MNEK et Jourdan Dunne, c’est le moyen idéal pour guérir le blues de janvier (plus lockdown) .

Lauren Ambrose, Rupert Grint et Toby Kebbell dans Servant. Pic: Apple TV +



Servant – Apple TV +, du 15 janvier au 15 janvier

Produit par le réalisateur nominé aux Oscars M Night Shyamalan (The Sixth Sense, Glass, Split), cette série d’horreur psychologique effrayante a été l’une des premières émissions lancées lors du lancement d’Apple TV + en novembre 2019. n’est-ce pas?

Le casting comprend Lauren Ambrose (Six Feet Under), Toby Kebbell (Kong: Skull Island, Fantastic Four, Black Mirror), Nell Tiger Free (Game of Thrones) et Rupert Grint (Harry Potter), et la série deux, qui verra chacun des 10 épisodes publiés chaque semaine, prend une tournure surnaturelle. Préparez-vous à des frissons.

Paul Bettany comme Vision et Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff dans WandaVision. Pic: Marvel Studios / Disney +



WandaVision – Disney +, à partir du 15 janvier

Celui-ci est un étrange mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel, dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres surpuissants vivant des vies de banlieue idéalisées – «commencent à soupçonner que tout n’est pas comme il semble ».

L’écrivain en chef Jac Schaeffer a décrit la série comme « une lettre d’amour à l’âge d’or de la télévision », mais clairement avec une tournure inhabituelle. Attendez-vous à l’inattendu …

Olly Alexander dirige le casting de It’s A Sin. Pic: canal 4



It’s A Sin – Channel 4 / All 4, à partir du 22 janvier

Il s’agit d’un nouveau drame en cinq parties de l’écrivain Russell T Davies, lauréat de plusieurs BAFTA (Queer As Folk, A Very English Scandal, Years and Years, Doctor Who), qui suit l’histoire des années 1980, l’histoire du sida , et retrace la joie et le chagrin d’un groupe d’amis au cours d’une décennie au cours de laquelle tout a changé.

Le musicien et acteur Olly Alexander (Years And Years, le groupe) dirige le casting étoilé, qui comprend également Keeley Hawes, Stephen Fry, Neil Patrick Harris, Tracy Ann Oberman, Shaun Dooley et Omari Douglas.

‘Enlever!’ Le chanteur masqué est de retour. Pic: ITV



The Masked Singer – ITV, maintenant disponible

Ce qui a été lancé comme ce que je suis en train de regarder la télévision en février 2020 est maintenant revenu comme un rendez-vous incontournable du samedi soir, osons le dire. Oui, c’est très étrange et idiot, mais c’est parfait pour les familles et une heure ou deux de pure évasion, ce dont le monde a besoin en ce moment.

Au cas où vous n’auriez pas suivi, voici la prémisse: un tas de célébrités, déguisées dans des déguisements très bons, chantent pour un panel de juges – Davina McCall, Rita Ora, Jonathan Ross et le nouveau venu Mo Gilligan – qui font des suppositions folles quant à qui est derrière le masque. Les membres de l’auditoire votent, scandent « enlevez-le » plutôt maniablement à la fin, et le panel a le dernier mot sur qui va des plus bas buteurs chaque semaine.

Nous disons que les suppositions sont sauvages parce que, eh bien, il est probablement peu probable que Madonna ou Meghan Markle se soient inscrites pour apparaître à la télévision aux heures de grande écoute déguisées en extraterrestre, mais on ne sait jamais. Jusqu’à présent cette année, Sophie Ellis-Bextor et Spice Girl Mel B ont déjà été démasquées, mais ne vous inquiétez pas – Badger, Grandfather Clock, Sausage et autres chantent encore pour votre plaisir.

Ralph Macchio comme Daniel Larusso et William Zabka comme Johnny Lawrence dans Cobra Kai. Pic: Curtis Bonds Baker / Netflix



Cobra Kai – Netflix, à partir du 8 janvier

Se déroulant 30 ans après les événements du tournoi de karaté All Valley 1984, cette suite de longue date dérivée de The Karate Kid – avec des stars originales! – est devenu sans surprise un grand succès

La série commence avec le succès Daniel LaRusso (Ralph Macchio) qui lutte pour maintenir l’équilibre dans sa vie sans les conseils de M. Miyagi – et affronte à nouveau son précédent adversaire, Johnny Lawrence (William Zabka), qui cherche la rédemption par rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai.

Maintenant dans la troisième saison, c’est facile à regarder, et vous pouvez bien sûr toujours vous gaver des deux premiers pour vous mettre à niveau.

The Pembrokeshire Murders est un vrai drame criminel basé sur des événements réels. Pic: ITV



Les meurtres du Pembrokeshire – ITV, à partir du 11 janvier

Luke Evans (La Belle et la Bête, Dracula Untold) joue dans ce dernier drame de vrais crimes, une mini-série en trois parties décrivant l’enquête sur l’affaire froide d’un tueur en série. Adapté du vrai livre policier The Pembrokeshire Murders, écrit par l’agent d’enquête principal Steve Wilkins et le journaliste de nouvelles d’ITV Jonathan Hill, il provient des créateurs de Line Of Duty et Bodyguard, ce qui en fait instantanément un incontournable.

Wilkins a rouvert le cas de deux meurtres non résolus des années 1980 en 2006, et en utilisant des méthodes médico-légales qui étaient pionnières à l’époque, lui et son équipe ont trouvé de l’ADN microscopique et des fibres qui pourraient potentiellement relier les meurtres à une série de cambriolages – pour lesquels le coupable était déjà en prison.

Noel Clarke et Ashley Walters ont troqué Londres pour l’Afrique du Sud dans la nouvelle série de Bulletproof. Pic: Sky UK



Bulletproof: South Africa – Sky One, à partir du 20 janvier

Noel Clarke et Ashley Walters reprennent leurs rôles de meilleurs amis et partenaires Pike et Bishop pour le troisième volet de cette série de copains copains bourrée d’action. Cette fois, cependant, ils ont quitté les rues méchantes de Londres pour le Cap, plus ensoleillé, en Afrique du Sud – et pour des vacances, rien de moins (ça va pour certains, hein?).

Après des années à se retrouver dans des situations sérieusement dangereuses avec des criminels endurcis, les deux hommes veulent juste un peu de repos et de détente – mais évidemment, les choses ne se passent pas comme prévu.

