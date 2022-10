Que rechercher dans votre dossier de crédit pour réduire les coûts d’emprunt

Votre pointage de crédit peut faire ou défaire votre capacité à ouvrir une carte de crédit ou à acheter une nouvelle voiture ou une nouvelle maison à des taux d’intérêt attractifs.

Pour augmenter votre score, vous devez savoir où vous devez vous améliorer.

Garder un œil sur votre rapport de solvabilité – qui décrit vos dettes, votre historique de paiement de factures et d’autres informations financières – peut vous aider à le faire.

Les trois principales agences d’évaluation du crédit – Equifax, Experian et TransUnion – ont récemment étendu la disponibilité des rapports de solvabilité hebdomadaires gratuits aux consommateurs jusqu’à fin 2023. Selon la loi, les consommateurs ont droit à un tous les 12 mois de chaque agence, mais pendant la pandémie, les entreprises ont élargi l’accès aux chèques hebdomadaires gratuits.

Les rapports sont disponibles au Site Web du rapport de solvabilité annuel.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Comment éviter les coûteuses erreurs de conversion Roth IRA

32% des Américains ont du mal à payer leurs factures dans un contexte d’inflation élevée

10 États où les locataires sont les plus en retard sur les paiements

“Nous recommandons toujours une fois par an, au moins, de toujours vérifier votre dossier de crédit à rapport annuel de crédit.com“, a déclaré Trent Graham, spécialiste de la performance des programmes et de l’assurance qualité chez GreenPath Financial Wellness, une organisation à but non lucratif fournissant des services gratuits de conseil en matière d’endettement.

Bien que le rapport de crédit gratuit que vous obtiendrez n’indique pas votre pointage de crédit, il peut offrir des indices sur la façon d’augmenter ce nombre. Tu peux accéder à votre pointage de crédit en payant auprès de l’une des trois agences d’évaluation du crédit, ou accédez-y gratuitement auprès de votre compagnie de carte de crédit si elle offre l’avantage.

En termes de cotes de crédit, tout ce qui se situe dans la fourchette de 700 ou plus est généralement “assez bon”, a déclaré Graham. Plus votre score se rapproche des 700 ou 800 – se rapprochant du score parfait des modèles de notation populaires de 850 – mieux vous vous porterez, a-t-il déclaré.

Le pointage de crédit moyen national a récemment atteint un niveau record de 716, selon FICO.

Votre pointage de crédit peut varier légèrement selon le fournisseur.