Que rechercher dans un hôpital si vous avez besoin d’une chirurgie du cancer du poumon

Vos poumons sont constitués de cinq sections, ou lobes – trois à droite et deux à gauche. La lobectomie, une opération visant à retirer un seul lobe malade, est l’intervention chirurgicale la plus courante pour le cancer du poumon. Si vous avez besoin d’une lobectomie, le choix majeur est de savoir si vous devez subir une opération d’écartement des côtes appelée thoracotomie ou une procédure moins invasive connue sous le nom de chirurgie thoracique vidéo-assistée, ou TVA.

De toute évidence, le scanner d’août 2013 montrant un cancer du poumon était une mauvaise nouvelle pour Jeff Ehlers, aujourd’hui âgé de 48 ans et vice-président des opérations d’un entrepreneur en vitrage commercial à Sherwood, Arkansas. Cependant, dit Ehlers, son oncologue était « presque excité » parce que la tumeur était apparemment confinée à un seul lobe.

L’oncologue et le chirurgien d’Ehlers ont convenu que l’ablation de la totalité du lobe supérieur droit offrait les meilleures chances de se débarrasser de tout le cancer. Cela avait du sens pour lui, dit-il : « C’était juste, voilà – débarrassons-nous-en. » Trois jours et demi plus tard, il a subi une lobectomie TVA.

L’opération s’est « très bien déroulée », dit Ehlers. Il s’est réveillé avec un drain thoracique attaché et a passé une seule nuit aux soins intensifs. Une réaction allergique aux analgésiques a prolongé son séjour à l’hôpital jusqu’à environ une semaine. Le traitement de suivi comprenait quatre cycles de chimiothérapie.

Après sa libération, Ehlers a repris la conduite et le travail. « J’ai rebondi assez rapidement, heureusement », dit-il.

Lorsqu’un patient reçoit un diagnostic de cancer du poumon, les médecins utilisent la stadification pour décrire l’emplacement du cancer, sa taille et s’il s’est propagé dans les poumons et à d’autres parties du corps, comme détaillé sur le site Web Cancer.Net.

Les tumeurs qui peuvent répondre à la chirurgie, appelées tumeurs « résécables », comprennent les tumeurs du stade 1 à certaines tumeurs du stade 3A, explique le Dr Joe Shrager, professeur et chef de la division de chirurgie à la faculté de médecine de l’Université de Stanford. Lorsque le cancer du poumon atteint 3A et plus, dit-il, la chimiothérapie et la radiothérapie deviennent les traitements primaires.

Les tumeurs les plus petites et les moins agressives peuvent être traitées avec des procédures qui enlèvent uniquement la partie affectée du lobe. Une résection en coin est la procédure la plus simple, tandis qu’une segmentectomie consiste à retirer un peu plus de poumon. « Une lobectomie vous permet de prélever tout le lobe et tous les ganglions lymphatiques qui drainent ce lobe », explique Shrager. Pour les cancers s’étendant au-delà d’un seul lobe, une intervention chirurgicale plus complexe visant à retirer un poumon entier est appelée pneumonectomie.

Une lobectomie réalisée par « thoracotomie ouverte » est une intervention chirurgicale majeure au cours de laquelle les chirurgiens ouvrent votre paroi thoracique avec une grande incision et écartent vos côtes pour accéder à vos poumons. Avec le SVAV, en revanche, les chirurgiens pratiquent trois petites incisions au niveau de la poitrine, des aisselles et de l’omoplate. « Ensuite, nous passons une caméra vidéo à travers l’une de ces incisions et nous projetons l’intérieur de la poitrine sur un écran de télévision », explique Schrager. « Dans les deux autres incisions, nous avons de longs instruments avec lesquels nous effectuons l’opération tout en regardant sur l’écran, en gros. »

Sites d’incision chirurgicale pour la lobectomie VATS. (Avec l’aimable autorisation de la Stanford School of Medicine, Département de chirurgie cardiothoracique)

Le principal avantage du SVAV est que les chirurgiens travaillent sous les côtes sans les écarter, explique Shrager. Moins de muscles sont divisés pendant l’intervention chirurgicale et les patients ressentent beaucoup moins de douleur par la suite. Les séjours à l’hôpital sont plus courts et les patients arrêtent leurs médicaments contre la douleur, se rétablissent et reprennent leur activité plus rapidement.

Cependant, tous les patients ne sont pas de bons candidats à la lobectomie VATS. « Il est très bien établi que pour le stade 1, les taux de survie sont les mêmes », explique Shrager. « La plupart d’entre nous pensent que pour l’étape 2, c’est la même chose. C’est encore très controversé pour l’étape 3 », [and] la plupart d’entre nous feraient une thoracotomie.

UN étude 2013 examiné les coûts et les résultats. « La lobectomie réalisée par l’approche TVAS par rapport à une technique ouverte entraîne une durée de séjour plus courte, moins d’événements indésirables et un coût global moindre », ont conclu des chercheurs du Brigham and Women’s Hospital et de la Harvard Medical School. Les patients atteints du SVAV ont moins besoin de médicaments opioïdes, ce qui constitue un autre avantage.

Lorsque vous choisissez un chirurgien pour une chirurgie du cancer du poumon, votre meilleur pari est un chirurgien dont la pratique est spécifiquement consacrée aux opérations pulmonaires, explique le Dr Louis Jacques, chirurgien du cancer du poumon chez Minnesota Oncology, un cabinet du US Oncology Network. Un chirurgien thoracique généraliste est certifié en chirurgie cardiothoracique, qui comprend le cœur et les poumons. « Mais leur seule pratique est essentiellement pulmonaire – ils ne font pas de chirurgie cardiaque », dit-il.

Ayant fait un volume plus élevé des interventions pulmonaires constitue un avantage important, dit Jacques. En outre, dit-il, les chirurgiens spécialisés dans les poumons ont tendance à travailler au sein d’un groupe bien établi comprenant des oncologues médicaux, des coordinateurs infirmiers, des radiothérapeutes et des pathologistes, tous collaborant aux décisions et aux traitements au sein d’une équipe multidisciplinaire.

Renseignez-vous sur les qualifications. « Tout chirurgien que vous souhaitez opérer serait très à l’aise à ce sujet », explique Shrager. « Si un chirurgien n’a pas effectué au moins 100 opérations que vous allez subir, alors vous ne voulez pas de ce chirurgien. Je demanderais au chirurgien : ‘Êtes-vous tout à fait à l’aise en faisant cela ? Est-ce totalement dans votre timonerie ? Combien en avez-vous fait ?' »

Il est important de trouver le meilleur hôpital dans votre région. Une façon est de regarder les dernières US News Meilleurs hôpitaux qui, pour la première fois, incluent la chirurgie du cancer du poumon parmi les neuf procédures et conditions courantes évaluées pour évaluer la performance des hôpitaux. Pour une autre ressource, le National Cancer Institute répertorie 69 Centres de cancérologie désignés par le NCI pour un traitement de pointe contre le cancer.

De bons soins infirmiers sont essentiels à un bon rétablissement, note Shrager. Les hôpitaux Magnet, qui répondent à de multiples critères pour des soins infirmiers de haut niveau, méritent d’être étudiés.

Les soins de suivi d’Ehlers comprenaient des scintigraphies pulmonaires périodiques pour s’assurer que le cancer n’était pas réapparu. Malheureusement, une deuxième tumeur est apparue en février 2015. Ce revers « m’a vraiment coupé le souffle », dit-il. À cette époque, il était beaucoup plus informé sur le cancer du poumon. « J’ai bien mieux compris les implications de ce que signifie avoir une récidive », dit-il.

La tumeur dans le lobe inférieur gauche était petite et, en avril 2015, Ehlers a subi une résection en coin avec TVA, suivie de 16 cycles de chimiothérapie, pour lesquels il a encore un port dans le cou.

Cette fois, dit Ehlers, il a compris comment aider son corps à guérir le plus rapidement possible. « Sachez simplement que vous allez avoir mal, mais vous devez vous forcer à faire les exercices qu’ils vous disent », dit-il. Maintenant, il va bien et dit qu’il a à peine ralenti, à part s’essouffler plus facilement en raison d’une capacité pulmonaire réduite.