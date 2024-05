Que rechercher dans les répulsifs anti-moustiques

FORT COLLINS, Colorado (AP) — Il existe une vieille blague selon laquelle les moustiques sont comme un membre de la famille : ils sont ennuyeux, mais ils transportent votre sang.







La saison des moustiques commence à reprendre dans une grande partie des États-Unis. Et cela signifie des piqûres d’insectes.

Lorsqu’un moustique vous pique, il perce la peau à l’aide d’une pièce buccale appelée trompe pour aspirer le sang. En se nourrissant, il injecte de la salive dans votre peau, ce qui peut provoquer une réaction : une bosse et des démangeaisons. Mais les ravageurs peuvent également propager des parasites comme le paludisme et des virus comme la dengue, le Nil occidental et le Zika.

Vous voudrez peut-être suspendre la planification de vos vacances d’été et réfléchir à ce qu’il faut rechercher dans les répulsifs, qui éloignent les insectes de vous, et les insecticides, qui les tuent.

QUELS RÉPULSIFS ANTI-MOUSTIQUES FONCTIONNENT LE MIEUX ?

Les Centers for Disease Control and Prevention affirment que pour une protection qui dure des heures, les gens devraient rechercher ceux contenant ces ingrédients actifs : DEET, IR3535, picaridine ou huile d’eucalyptus citronné. Ces ingrédients sont enregistrés auprès de l’Agence de protection de l’environnement.

Une note sur l’huile d’eucalyptus citronné : L’huile essentielle d’eucalyptus citronné a un nom similaire, mais l’agence ne la recommande pas car elle n’a pas été testée pour sa sécurité et n’est pas enregistrée auprès de l’EPA comme insectifuge.

De même, le CDC n’approuve pas d’autres produits « naturels » qui n’ont pas été évalués.

QUELLES AUTRES MESURES POUVEZ-VOUS PRENDRE POUR ÉVITER LES PIQUURES DE MOUSTIQUES ?

Les répulsifs constituent une ligne de défense contre les insectes, mais il en existe d’autres : portez des manches longues et des pantalons longs. Évitez de sortir au crépuscule et à l’aube, lorsque certains types de moustiques ont tendance à être plus actifs.

Silvie Huijben, biologiste évolutionniste à l’Arizona State University, a contribué au développement d’un jeu en ligne pour aider les enfants à comprendre comment se protéger contre les moustiques, qui met l’accent sur une autre stratégie de prévention :

« Les moustiques ont besoin d’eau pour se reproduire », il est donc important de s’assurer de se débarrasser de l’eau stagnante, y compris des seaux d’eau ou des piscines pour enfants laissés tranquilles dans la cour pendant une semaine ou plus, a-t-elle déclaré. « Assurez-vous que vous n’êtes pas celui qui contribue au problème local des moustiques, que vous ne reproduisez pas de moustiques sur votre propriété. »

Vous pouvez également traiter les vêtements et les équipements de plein air avec un pesticide appelé perméthrine pour éloigner les moustiques et autres parasites indésirables.

COMMENT LES INSECTICIDES SONT TESTÉS

Les Centers for Disease Control and Prevention exploitent un laboratoire de moustiques à Fort Collins, au Colorado, où ils évaluent les insecticides, mais pas les répulsifs.

Pour tester ce type de produits, les chercheurs enduisent l’intérieur d’une bouteille avec une dose donnée d’un ingrédient insecticide, puis mettent des moustiques dans la bouteille – généralement environ 25. Ils voient quel pourcentage d’insectes meurent dans les deux heures et comparent cela avec une bouteille non enduite à proximité contenant le même nombre de moustiques.

Le test est largement utilisé aux États-Unis et de plus en plus dans le monde. Il est considéré comme plus simple et moins coûteux que certaines alternatives plus compliquées, notamment un test dans lequel des gouttes d’insecticide sont appliquées directement sur les moustiques.

Les scientifiques répètent généralement les expériences chaque saison pour documenter les changements dans la façon dont les moustiques réagissent aux insecticides, disent les responsables du CDC.

Huijben a déclaré qu’il est important de répéter le test car il comporte des limites : les résultats peuvent être faussés par des facteurs tels que le fait que chaque bouteille ait été recouverte exactement de la même quantité de produit chimique.

« Je pense que nous constatons beaucoup de bruit dans les données », ce qui peut conduire à de fausses conclusions initiales, a déclaré Huijben, qui a comparé les approches de tests de résistance.

LES MOUSTIQUES DEVIENNENT-ILS RÉSISTANTS À CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES ?

Tout comme les bactéries peuvent progressivement développer la capacité d’ignorer les antibiotiques, les insectes peuvent développer une résistance à certains produits chimiques développés pour les tuer et les repousser.

La perméthrine appartient à une classe d’insecticides appelés pyréthrinoïdes, qui ont montré ce type de résistance.

Les pyréthrinoïdes sont devenus populaires dans les années 1990 en remplacement des pesticides plus anciens et sont couramment utilisés pour lutter contre les insectes adultes. Les programmes communautaires de lutte contre les moustiques et les agriculteurs utilisent ces produits chimiques, mais les propriétaires peuvent également les trouver sur les étagères des quincailleries.

Dans les expériences en laboratoire, la résistance varie selon le produit et la dose, mais dans certains tests, « aucun d’entre eux (les moustiques) ne mourra », a déclaré Roxanne Connelly, spécialiste des insectes au CDC.

Les responsables du CDC travaillent avec les autorités nationales et locales pour effectuer davantage de tests sur le terrain, y compris des expériences dans lesquelles les moustiques placés dans des cages à l’extérieur sont contrôlés après le passage d’un camion nébulisateur d’insecticide.