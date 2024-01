Que rechercher dans le rapport du DOJ sur la fusillade de masse d’Uvalde

Le ministère de la Justice a lancé l’examen au début de l’année dernière. à la demande de Don McLaughlin, alors maire d’Uvalde, alors que des parents et des familles désemparés et indignés demandaient pourquoi il avait fallu si longtemps aux policiers pour entrer dans le bâtiment et arrêter le tireur. Le tireur était entré dans son ancienne école primaire armé d’un fusil AR-15 et avait tué les élèves et les enseignants. Dix-sept autres personnes ont été blessées.

Une vidéo de la scène diffusée quelques jours plus tard montrait des parents angoissés, suppliant les policiers d’entrer dans l’école et de sauver leurs enfants. Ils ont été indignés lorsque, peu après la fusillade, les autorités ont annoncé que la police d’Uvalde avait réagi en quelques minutes. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré à l’époque qu’il “Aurait pu être pire” les agents des forces de l’ordre n’ont pas couru vers les coups de feu. Il a déclaré plus tard qu’il avait été « induit en erreur » quant à la réponse.

Le procureur général Merrick Garland est arrivé à Uvalde mercredi et les responsables du ministère de la Justice ont informé les parents et les familles des victimes du rapport mercredi soir. Pendant la journée, Garland a visité les peintures murales peintes par des artistes locaux dans le centre-ville pour honorer chaque victime.

Sandra Torres, dont la fille de 10 ans, Eliahna, a été tuée, faisait partie de plusieurs membres des familles des victimes qui ont rencontré Garland mercredi soir. Plus tôt dans la journée, elle a déclaré qu’elle craignait que le rapport ne permette aux familles de tourner la page.

“Je ne sais pas à quoi m’attendre”, a déclaré Torres. «Je ne sais pas ce qu’ils vont avoir. Ce que je veux le plus, c’est la justice et la responsabilité.

Les forces de l’ordre présentes sur les lieux ont été sévèrement critiquées pour avoir attendu plus d’une heure avant d’affronter le tireur. Leurs agences et les représentants du gouvernement ont encore plus irrité les familles en offrant des récits contradictoires sur ce qui s’est passé ce jour-là et en n’ayant pas pris de mesures disciplinaires contre les agents qui ont répondu. Ils ont également caché au public des documents et des vidéos qui auraient pu faire la lumière sur les événements.

Pete Arredondo, alors chef du service de police du district scolaire indépendant consolidé d’Uvalde, a reçu le plus d’attention pour avoir demandé aux agents d’attendre davantage de renforts.

Un comité de la Texas House qui a mené sa propre enquête a découvert que, dans le cadre du plan de tir actif du district, Arredondo aurait été le commandant de l’incident. Au lieu de cela, il a attendu plus d’une heure que d’autres agents des forces de l’ordre arrivent avant d’entrer dans l’école.

Il « n’a pas assumé la responsabilité qui lui avait été assignée de commandement de l’incident », indique le rapport du comité. Arredondo a déclaré qu’il ne se considérait pas comme l’officier responsable.

Steve McCraw, directeur du département de la sécurité publique de l’État, a qualifié la réponse de la police d’« échec lamentable » et a critiqué les policiers qui ont répondu pour ne pas avoir interagi avec le tireur quelques minutes après leur arrivée sur les lieux.

Arredondo, que McCraw a désigné comme commandant sur place, a été licencié en août 2022 par la commission scolaire d’Uvalde. McCraw a reproché à Arredondo d’avoir traité la situation comme impliquant un sujet barricadé plutôt que comme un tireur actif.

Le ministère de la Justice a collecté plus de 13 000 éléments à des fins d’examen et d’analyse, notamment des politiques, des procédures et du matériel de formation des agences interrogées ; manuels; et des heures de vidéo, de photos et de transcriptions d’entretiens.

L’enquête n’en est qu’une parmi plusieurs. L’examen effectué par le bureau de McCraw a conduit au licenciement d’un officier. Une enquête pénale du procureur d’Uvalde reste ouvert.

“Je ne suis pas sûr de quelles informations ils disposent, mais j’espère que ce rapport détaille quels agents ont fait quoi pour que notre procureur ne puisse pas fuir, se cacher et refuser de les poursuivre”, a déclaré Brett Cross, dont le fils de 10 ans, Uziyah, a été tué.

Jesse Rizo, dont la nièce de 9 ans, Jacklyn Cazares, a été tuée, a déclaré qu’il espérait que le ministère de la Justice tiendrait les gens responsables de la réponse ratée et fournirait les détails manquants sur ce qui s’est passé pendant que le tireur se déplaçait dans l’école primaire de Robb.

Il a dit qu’il avait déjà eu bon espoir, mais qu’il a été déçu : « Vous espérez le meilleur, et cela échoue toujours. »

Adam Martinez, dont le fils de 8 ans, Zayon, a survécu à la fusillade, a déclaré que le garçon ne pouvait toujours pas dormir dans sa propre chambre et qu’il était déclenché par des bruits forts. Martinez, qui a lancé un podcast sur lequel les membres de la famille et les résidents peuvent discuter de leurs défis et de leurs réalisations depuis la fusillade, a été l’un des critiques les plus virulents de la réponse des forces de l’ordre.

“Pour nous, que quelqu’un soit licencié, c’est ce que nous aimerions”, a déclaré Martinez. “En dehors de cette affaire, je ne pense pas que cela va arriver.”