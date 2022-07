Que rechercher chez un physiothérapeute

Au cours des 15 dernières années, les leaders dans le domaine de la physiothérapie ont travaillé pour se débarrasser de cette réputation, améliorant les normes et la cohérence. Ils ont développé des systèmes pour diagnostiquer et classer les blessures et se sont tournés vers la recherche scientifique pour créer des directives de traitement fondées sur des preuves.

“C’est ainsi que vous changez le visage de la profession”, a déclaré David Wert, professeur agrégé de physiothérapie à l’Université de Pittsburgh. “Utiliser des preuves et appliquer des interventions significatives pour les personnes.”

Un passage du traitement passif au traitement actif

À l’origine, la physiothérapie reposait en grande partie sur l’utilisation de traitements comme la chaleur et la glace pour soulager la douleur et favoriser la guérison. Les praticiens ont également rapidement adopté des technologies telles que la thérapie au laser, qui se déplace soi-disant à travers la peau et les cellules pour augmenter la production d’énergie dans les mitochondries (la centrale électrique de la cellule) afin d’accélérer la récupération. Mais l’effet d’un traitement sur une cellule dans une boîte de Pétri ne se traduit pas nécessairement sur un patient dans la clinique. L’étude la plus récente – et certains disent la plus définitive – sur la technique ne montre aucun avantage par rapport à un placebo.

Au cours des deux dernières décennies, des études et des méta-analyses (comme celle menée sur les ultrasons) ont révélé que ces types de traitements passifs, où les patients s’allongent sur une table et subissent une thérapie, font en réalité très peu de choses. Et dans certains cas, ils peuvent même ralentir la récupération.