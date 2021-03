Que rechercher au congrès annuel chinois

BEIJING (AP) – La législature chinoise entame sa réunion annuelle cette semaine avec la croissance économique, le climat et la répression des opposants politiques à Hong Kong qui devraient être à l’ordre du jour.

PARTI COMMUNISTE FERMEMENT EN CHARGE PENDANT QUE XI RÈGNE SUPREME

Le rassemblement de l’Assemblée populaire nationale et de son organe consultatif, la Conférence consultative politique du peuple chinois, amène des délégués triés sur le volet de tout le pays pour discuter des priorités de gouvernement et recevoir des instructions de la direction du Parti communiste au pouvoir. Composé d’environ 3 000 membres, l’APN est sous le contrôle total du parti et évalue les décisions prises à l’avance, mais offre également des commentaires de la direction sur les préoccupations nationales urgentes.

Le parti rejette tout rôle des partis d’opposition ou une séparation des pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif. Le chef du parti et chef d’État Xi Jinping a éliminé les limites de son mandat, ce qui pourrait lui donner le contrôle à vie. Cette année marque le centenaire de la fondation du parti, et les dirigeants répéteront probablement une affirmation très controversée, mais difficile à qualifier, selon laquelle aucune partie du vaste pays de 1,4 milliard d’habitants ne reste embourbée dans l’extrême pauvreté.

L’ÉCONOMIE EST À L’ÉCHELLE DU CENTRE

L’état de la deuxième plus grande économie du monde a la priorité parmi la myriade de questions présentées par le Premier ministre Li Keqiang dans son discours lors de la séance d’ouverture de l’APN vendredi. Au milieu de la pandémie COVID-19, aucun objectif de croissance économique n’a été fixé l’année dernière, mais la Chine a depuis ignoré l’impact et devrait commencer à recentrer son attention sur des efforts à plus long terme pour faire du pays une puissance technologique moins dépendante du commerce. . Cette année verra le début du 14e plan quinquennal, vestige de l’économie planifiée qui témoigne du rôle durable des entreprises publiques, des banques aux chantiers navals. Après une croissance de 2,3%, faible sur plusieurs décennies l’an dernier, les prévisionnistes estiment qu’il serait facile d’atteindre 7% avec le rebond de la fabrication et des dépenses.

FERMETURE DE L’OPPOSITION DE HONG KONG

Dans la ville semi-autonome de Hong Kong, la Chine s’emploie à éliminer la possibilité que des politiciens de l’opposition accèdent à des fonctions, affirmant que seuls les patriotes fidèles au Parti communiste peuvent jouer un rôle dans le gouvernement. Cela pourrait inciter l’APN à réaffecter les votes dans le comité de 1200 membres qui sélectionne le chef de la ville pour priver un petit nombre de conseillers locaux élus de la circonscription de participer. Une loi radicale sur la sécurité nationale approuvée par l’APN l’année dernière a eu un effet dissuasif sur la liberté d’expression et les activités politiques de l’opposition à Hong Kong. La Chine affirme que la ville a besoin de stabilité après des mois de manifestations antigouvernementales en 2019, tandis que les critiques affirment que Pékin a largement abandonné son engagement de permettre à l’ancienne colonie britannique de maintenir ses propres institutions juridiques, économiques et sociales jusqu’en 2047.

FOCUS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

On s’attend à ce que le 14e plan quinquennal alignera les politiques nationales sur les engagements internationaux en matière de changement climatique. Xi a fait une promesse surprise lors d’une réunion des Nations Unies en septembre que la Chine deviendrait neutre en carbone d’ici 2060. Il a également promis que la Chine, actuellement le plus grand émetteur mondial d’émissions causant le changement climatique, atteindrait son pic de carbone d’ici 2030. La Chine a a été un chef de file mondial dans l’ajout d’énergie solaire et éolienne à son approvisionnement énergétique, tout en continuant à construire de nouvelles centrales au charbon, y compris à l’étranger dans le cadre de son «Belt and Road Initiative». Pour atteindre ses objectifs climatiques, la Chine devra réduire drastiquement sa dépendance au charbon, le lourd smog recouvrant Pékin cette semaine illustrant le défi permanent. Avec le retour des États-Unis à l’accord de Paris sur le climat, Washington et d’autres chercheront des preuves que Pékin tient ses engagements.

RELATIONS AMÉRICAINES-CHINE ET MILITAIRES

La réunion de cette année survient alors que la Chine et les États-Unis tentent d’adoucir le ton caustique dans les relations qui prévalaient sous l’administration Trump. Alors que le président Joe Biden maintient la pression sur le commerce et la technologie, il a montré sa volonté de rétablir le dialogue. Cependant, la Chine n’a montré aucune volonté de bouger face au soutien américain à Taiwan revendiqué par Pékin et aux critiques de la politique chinoise à Hong Kong, au Tibet et au Xinjiang. La Chine poursuit également son renforcement militaire et a récemment adopté une loi autorisant ses garde-côtes à utiliser la force pour supprimer toute présence étrangère dans ce qu’elle considère comme les eaux et les îles chinoises. Dans son discours à la séance d’ouverture, Li annoncera le budget militaire, dont l’augmentation de 6,6% l’année dernière était la plus faible de mémoire récente, reflet à la fois des vents contraires économiques auxquels le pays était alors confronté et des améliorations massives apportées au cours des années à deux chiffres. des augmentations en pourcentage qui ont placé les dépenses de défense de la Chine au deuxième rang mondial derrière les États-Unis seulement.

MESURES DE SÉCURITÉ ET ANTI-VIRUS RENFORCÉES

La Chine a largement contrôlé la transmission locale du coronavirus, mais ne prend aucun risque alors que les niveaux de vaccination restent relativement faibles. Comme c’était le cas l’année dernière, les deux réunions se déroulent selon un calendrier tronqué, des journalistes couvrant les débats depuis un centre de presse éloigné. Alors que l’année dernière la Chine a reporté les réunions à mai, elle a recommencé à les organiser en mars de cette année, ce que l’agence de presse officielle Xinhua a décrit comme un signe de confiance. « L’arrangement confirme à nouveau que la vie politique, économique et sociale de la Chine revient à la normale », a déclaré Xinhua dans un commentaire mercredi. Comme d’habitude, la sécurité a été renforcée dans la capitale avec des troupes paramilitaires patrouillant près du Grand Hall du Peuple où se déroulent les réunions. tenu et montant la garde dans les stations de métro.