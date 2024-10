Que quelqu’un aide Nicholas Hoult à se libérer de ses fonctions de juré

Nicholas Hoult est un juré qui a un problème. Jouer Justin Kemp dans Juré n°2le dernier en date du réalisateur Clint Eastwood, il n’a ni costume de princesse Leia ni raison disqualifiante pour sauter le procès. Eh bien, à part avoir été témoin et probablement commettre le crime en question. Incapable de trouver une excuse adéquate pour quitter son service public, Hoult se retrouve dans la position peu enviable de regarder un chemin de fer de Clint Eastwood se dérouler sous ses yeux. Juré n°2 vise à montrer que ce n’est pas toujours la faute du mari violent. Bon sang, peut-être que le juré l’a fait, pour autant que nous sachions. Pendant ce temps, Jack Kemp est sur le banc, regardant des photos de la victime, se demandant : « D’où est-ce que je la connais ?

Juré n°2 suit le lien de Kemp avec l’affaire. Par une nuit sombre et orageuse, il s’est retrouvé dans un relais routier, buvant un whisky aux côtés de Kendall Carter (Francesca Eastwood) et de son mari (Gabriel Basso). Cette nuit-là, après avoir vu le mari maltraiter sa femme et l’entraîner dans la nuit, Kemp rentre chez lui. Distrait par un texto de sa femme (Zoey Deutch), il percute un « cerf » et s’en va. Ce n’est pas grave. Seulement, ce n’était pas un cerf. Il s’agit peut-être de la victime dans l’affaire pour laquelle il est jugé.

Malheureusement, le juré titulaire a lui aussi tout à perdre. Maintenant, il doit aider à disculper un homme potentiellement innocent sans s’incriminer lui-même. Et qui sommes-nous pour lui refuser ? Cela ressemble à une explosion totale, un Anatomie d’une chute d’un point de vue encore plus ridicule. Sérieusement, à quel point les stars doivent-elles s’aligner pour ce arriver ? Le juré n°2 a une intrigue qui aurait pu être concoctée par Kevin Grisham, employé d’un centre de recyclage devenu auteur à succès. Mais Le juré rural, ce n’est pas le cas.

Juré n°2 ouvre dans tout le pays le 1er novembre.