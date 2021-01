«Que puis-je faire d’autre? NJ Rep.Kim aide à nettoyer Capitol

Des bouteilles d’eau, des vêtements, des drapeaux Trump, même un drapeau américain jonchaient le sol à l’intérieur du Capitole américain après qu’une foule soutenant le président Donald Trump ait saccagé le bâtiment.

Le représentant du New Jersey, Andy Kim, a marché au milieu du désordre peu de temps après avoir voté pour certifier la victoire de Joe Biden sur Trump et a senti le poids de la journée peser sur lui quand il s’est senti motivé à faire quelque chose contre les débris.

«J’étais juste vraiment affecté émotionnellement. J’ai ressenti ce genre de patriotisme intensifié et suralimenté que je viens de ressentir », a-t-il déclaré dans une interview.

C’est alors qu’il a remarqué que des policiers mettaient des boîtes de pizza dans des sacs poubelles, alors il en a demandé une aussi et a commencé à nettoyer.

«Quand vous voyez quelque chose que vous aimez qui est cassé, vous voulez le réparer. J’adore le Capitole. Je suis honoré d’être là », a-t-il déclaré. «Ce bâtiment est extraordinaire et la rotonde en particulier est tout simplement impressionnante. Combien d’innombrables générations ont été inspirées dans cette salle?

«Cela m’a vraiment brisé le cœur et je me sentais juste obligé de faire quelque chose.… Que pouvais-je faire d’autre?

L’image de Kim accroupie en train de nettoyer les déchets a clôturé une journée violente et historique qui a vu une foule en colère briser les lignes de police, casser les fenêtres et ouvrir les portes alors qu’elles assiégeaient le bâtiment, peu de temps après que Trump a déclaré lors d’un rassemblement qu’ils devraient faire preuve de force. »Et lutter contre la certification par le Congrès de la victoire de Biden.

Kim, un démocrate de deuxième mandat d’un district que Trump a remporté deux fois, ne cherchait pas de publicité, selon un collègue qui est tombé sur lui et ne l’a pas reconnu au début.

«Je pense qu’il était 1 heure du matin», a déclaré son collègue représentant démocrate du New Jersey, Tom Malinowski. «Il y avait un couple de gardes nationaux et j’ai remarqué quelqu’un sur ses mains et genoux penché sous un banc pour ramasser quelque chose et c’était Andy tout seul, enlevant tranquillement les débris et les mettant dans un sac en plastique. Il ne le faisait clairement pas pour un public.

«Ce fut pour moi le moment le plus émouvant de la longue nuit.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré que Kim «représente le meilleur du New Jersey et de notre nation».

Tom MacArthur, l’ancien représentant du GOP du New Jersey que Kim a battu lors d’une course serrée en 2018, a été encouragé par l’action de son successeur. C’était MacArthur qui avait aidé à guider les efforts du GOP pour abroger la loi sur les soins abordables à la Chambre et qui se tenait aux côtés de Trump et d’autres à la Maison Blanche pour célébrer, bien que l’effort ait échoué. Kim a couru en partie sur la popularité de la loi de soins de santé de Barack Obama.

Kim représente le 3e district, qui s’étend de la banlieue de Philadelphie le long de la rivière Delaware à l’ouest, à travers les landes de pins du New Jersey jusqu’au bord de mer du comté d’Ocean.

Il a lancé sa campagne en 2017, retournant vivre dans la ville du sud du New Jersey dans laquelle il a grandi après une carrière à Washington et à l’étranger.

Diplômée de l’Université de Chicago et boursière Rhodes, Kim a servi de 2013 à 2015 en tant que directrice irakienne du Conseil de sécurité nationale de l’administration Obama.

Auparavant, il était directeur de l’Irak au Pentagone au sein du bureau du secrétaire à la Défense. Il a également servi comme conseiller civil des généraux David Petraeus et John Allen en Afghanistan.

Fils de parents immigrés coréens, il est devenu le premier Américain d’origine asiatique à représenter le New Jersey au Congrès après avoir été élu en 2018.

Jeudi, il a réfléchi à la façon dont lui, une personne de couleur, nettoyait après les gens qui ont agité des symboles suprémacistes blancs comme le confédéré pendant la mêlée. Il a dit qu’il n’avait pas envisagé la course à l’époque.

Mais il a réfléchi un instant et a ajouté: «C’est tellement difficile parce que nous ne nous regardons pas et ne nous voyons pas d’abord comme des Américains, que ce soit la race, l’appartenance ethnique, la religion ou le parti politique qui nous empêche de avoir cette identité commune qui a forgé notre pays et qui est nécessaire pour que nous puissions continuer.

Le journaliste d’Associated Press Peter Banda a contribué à cet article.