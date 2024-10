« Que puis-je dire ? Nous avons vu le futur’ : l’artiste Robert Longo sur l’IA, Keanu et sa vaste boule à facettes de la mort | Art

‘JEJe suis un entrepreneur de pompes funèbres », déclare Robert Longo, 71 ans, vêtu de noir et arborant un luxueux bouffant gris. «J’ai une idée, puis tue-la en la réalisant. Ensuite, je l’habille pour un enterrement. Cela peut sembler une façon étrange de décrire votre première exposition personnelle britannique en sept ans, mais le « travail » de Longo est encore plus étrange que cela. Après avoir organisé les funérailles, il doit faire l’éloge funèbre, expliquant aux médias pourquoi ce qu’il a fait vaut la peine d’être vu.

Nous sommes assis dans la galerie Thaddaeus Ropac à Mayfair, Londres, devant le cadavre. Devant nous se trouve Untitled (Pilgrim), une installation multimédia composée de cinq immenses panneaux. L’idée de Longo est que chaque image a les mêmes proportions qu’un écran de téléphone portable. «Vous parcourez chaque image», explique-t-il. Sa taille suggère que Longo reste fidèle à son mentor, le sculpteur Richard Serra. « Richard m’a appris dans les années 1970 et chaque fois que je le voyais plus tard, il me disait : ‘Tu fais toujours du grand art ?' »

« La petite amie de mon fils m’a demandé si j’avais eu l’idée des publicités pour iPod »… Sans titre (Eric), de la série Men in the Cities, 1979-83. Photographie : © Robert Longo

Le premier panneau est un dessin photoréaliste au fusain d’une sculpture : Sainte Thérèse se tordant d’extase dans le retable romain du Bernin. Longo l’a découvert pour la première fois au début des années 1970, après avoir quitté son stage de restaurateur d’art à Florence. Sa charge érotique lui restait. « Le Bernin n’a pas passé beaucoup de temps sur les draperies », explique Longo. « Vous pouvez voir qu’il a consacré plus de temps et d’efforts à obtenir une expression parfaite. Regardez l’inclinaison de sa tête, exactement le bon angle pour l’extase qu’il veut exprimer.

Longo s’intéresse depuis longtemps à la façon dont la forme humaine se tord et se plie. Ses œuvres révolutionnaires, Men in the Cities (1977-83), étaient de vastes suites de dessins de gens se tordant, basés sur des photographies qu’il a prises d’amis à New York habillés pour ressembler à des drones de Wall Street. Il cite comme influences le groupe punk new-yorkais des années 1970 James Chance and the Contortions, les sculptures d’esclaves de Michel-Ange et la façon dont, dans les films de Sam Peckinpah, les corps abattus étaient projetés à travers les portes.

Men in the Cities est depuis devenu une icône. Dans l’adaptation cinématographique de 2000 d’American Psycho de Bret Easton Ellis, trois Men in the Cities sont accrochés aux murs de l’appartement de Manhattan du tueur en série yuppie Patrick Bateman. «J’ai joué un petit rôle dans le film», rit Longo.

En 2009, Longo a visité le Metropolitan Museum de New York pour voir The Pictures Generation, une rétrospective sur un groupe d’artistes américains – dont Richard Prince, Cindy Sherman, Barbara Kruger et Longo – salués pour leur analyse critique de la culture médiatique. Dans le hall se trouvaient trois images encadrées de Men in the Cities. « La petite amie de mon fils m’a demandé si j’avais eu l’idée des publicités pour iPod. J’ai dit que je les avais fait 30 ans avant l’invention de l’iPod.

Revenons à Ropac. À côté de Sainte Thérèse se trouve un incendie qui fait rage, emprisonné derrière les barreaux. Le panneau suivant est un riff peint sur un vulgaire collier Chanel. «J’ai acheté le New York Times et il était livré dans un emballage annonçant ce collier», explique Longo. « Il fallait passer par les publicités de luxe pour accéder à l’actualité. »

Exactement le bon angle pour l’extase… Sans titre (Pilgrim). Photographie : Eva Herzog/Avec l’aimable autorisation de la galerie Thaddaeus Ropac, Londres © Studio Robert Longo

Vient ensuite un faisceau de branches en bronze, composé de numérisations de brindilles trouvées dans son jardin d’East Hampton. « J’ai eu un accident vasculaire cérébral il y a quelques années et le médecin m’a montré mes scanners cérébraux. Ils ressemblaient à ces brindilles. Le dernier panneau est un gros plan d’un iceberg en train de fondre, pris sur Internet. Ma théorie est que le feu psychotique du deuxième panel est responsable du crime climatique de ce panel. Les panneaux, dit-il, sont dans l’ordre. « C’est comme une série d’accords de puissance ou de riffs de guitare. » Il qualifie cette installation de combine, terme inventé par Jasper Johns pour décrire les œuvres hybrides de Robert Rauschenberg des années 50 et 60.

Lorsque Longo fabriquait ses vieilles moissonneuses-batteuses dans les années 80, les smartphones n’existaient pas. Ses nouvelles combinaisons suggèrent que nous avons dégénéré de l’homo sapiens à ce que le philosophe Byung-Chul Han a récemment appelé phono sapiens, une chasse sans fin d’images à travers des bases de données infinies. Ou, pour le dire autrement, son nouveau travail indique comment la pandémie prophétisée dans le film cyberpunk de 1995 dirigé par Keanu Reeves, Johnny Mnemonic, adapté par Longo d’une histoire de William Gibson, s’est réalisée. Aujourd’hui, les humains souffrent d’une maladie que le script appelle les « secousses noires ». Le film proposait que d’ici 2021, les humains obsédés par la technologie deviendraient malades à cause d’une surexposition aux appareils électroniques. « Que puis-je dire? » dit Longo. « Nous avons vu l’avenir. »

Nous nous dirigeons vers la galerie Pace où nous attend la deuxième partie de l’exposition de Longo, qui comprend une autre combinaison de cinq panneaux. Je me retrouve à regarder un dessin au fusain d’une fleur, un petit dessin à résonance politique et un film. En fait, alors que nous entrons, je suis confronté à Reeves dans la peau du tueur à gages vieillissant John Wick, le canon de son Glock pointé sur mon visage. Ceci est la première image de Untitled (Searchers).

En colère contre la violence américaine… Death Star, l’année 2018, composée de 40 000 balles. Photographie : Flying Studio, Los Angeles/Robert Longo/Artist Rights Society (ARS), New York

« C’est le gars le plus gentil », dit Longo à propos de Reeves, qu’il a rencontré lors du tournage de Johnny Mnemonic et qui a récemment collaboré avec Longo et Gibson pour réaliser une vidéo publicitaire pour une version en noir et blanc de la photo tant ridiculisée. « Il est le parrain de mon fils, qui est né pendant le tournage du film. » Longo a trois fils de son ex-femme, l’actrice allemande Barbara Sukowa. En 2022, il épouse la cinéaste Sophie Chahinian, avec qui il noue une relation amoureuse après qu’elle soit venue l’interviewer.

« Keanu joue de la basse dans un groupe, mais rien à voir avec Johnny Depp. Il reste juste à gauche de la scène, sans monopoliser la vedette. Longo est également musicien : il a joué de la guitare dans un groupe appelé Menthol Wars avec Richard Prince dans les années 1980. Plus tard, dans le X-Patsysil a accompagné Sukowa en chantant des reprises de Patsy Cline et Johnny Cash avec son charmant accent allemand.

La critique du New York Times, Roberta Smith, a un jour surnommé Longo « Robert Long Ago », comme pour suggérer son manque de pertinence par rapport à l’air du temps de l’art. Longo cite une phrase de John Wick dans laquelle le tueur à gages de Reeves déclare : « Les gens n’arrêtent pas de me demander si je suis de retour, et je n’ai pas vraiment eu de réponse. Mais maintenant, oui, je pense que je suis de retour ! » Longo aussi pense qu’il est de retour. «Je fais mon meilleur travail de tous les temps. Chaque matin, je saute du lit pour aller au studio. Je suis obsédé.

Minuscule… Le dessin 15 x 20 cm de Robert Longo représentant le regretté chef de l’opposition russe Alexei Navalny. Photographie : © Robert Longo / ARS, New York 2024 Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Pace Gallery

Malgré tout le grand art que Longo a réalisé pour Londres, ce sont deux petits dessins qui me captivent le plus. Chez Ropac, il y a une minuscule copie au fusain d’une photographie de presse représentant les mains d’une femme d’âge moyen tenant une photo devant l’appareil photo. La photographie est celle de Mahsa Amini, décédée en 2022 après avoir été arrêtée et apparemment battue par la police des mœurs iranienne pour ne pas avoir couvert ses cheveux. Chez Pace, on trouve un petit dessin de mains tenant la photographie d’une autre victime d’un État autoritaire, le chef de l’opposition russe Alexeï Navalny, décédé en février.

Longo est sensible à de tels meurtres commis par l’État depuis 1970, lorsque la Garde nationale de l’Ohio a abattu quatre étudiants lors d’une manifestation contre la guerre du Vietnam à la Kent State University. L’un d’entre eux, Jeffrey Miller, était l’ami d’école de Longo à Long Island. Dans La photo lauréate du prix Pulitzer de John FiloMiller est représenté face contre terre sur le trottoir alors qu’une jeune femme désemparée s’accroupit au-dessus de lui. « Cela me hante toujours », dit Longo. Parmi les nombreuses images qu’il a vues au cours de sa vie, c’est celle-là qu’il s’est senti incapable de s’approprier pour son propre art.

Cette image l’a aidé à voir l’art comme une sorte d’activisme social, nous incitant à voir ce qui passe inaperçu même si cela est sous nos yeux. En 2014, Longo a été frappé par la manière dont les manifestations protestant contre la fusillade de Michael Brown, un Afro-Américain de 18 ans, à Ferguson, dans le Missouri, étaient contrôlées. « Les photos d’actualité donnaient l’impression que c’était l’Ukraine ou une zone de guerre. Puis j’ai vu un panneau Exxon et j’ai réalisé que c’était l’Amérique. Tous ces flics portaient des équipements militaires qui étaient en surplus après l’Afghanistan.

En réponse, il a réalisé Untitled (Police de Ferguson, 13 août 2014), un dessin au fusain de 3 mètres de large représentant une ligne de flics casqués et sans visage, se découpant contre des projecteurs dans un tourbillon de fumée illuminée. L’image illustre, comme l’a écrit Jonathan Jones du Guardian, non seulement le retour du racisme, mais aussi la manière dont la menace de violence d’État sous-tend les sociétés prétendument libres. « Tu sais ce qui me pousse à me lever le matin pour faire de l’art ? » demande Longo. « Rage. Rage et impuissance.

10 pieds de large… Sans titre (Police de Ferguson, 13 août 2014). Photographie : © Robert Longo

Depuis lors, une grande partie du travail de Longo s’élève contre la violence américaine. En 1993, il réalise l’Étoile de la Mort, composée de 18 000 cartouches suspendues dans une sphère. Il évoque les 18 000 victimes américaines des armes à feu l’année précédente. En 2018, il a mis à jour cette sculpture, cette fois en utilisant 40 000 balles – soit à peu près le nombre de victimes d’armes à feu en 2017. Cet orbe était suspendu à une poutre en I à Art Basel – une boule à facettes pour une discothèque sur le thème de la mort. « Il s’agit plutôt de créer une sorte de beauté à partir de quelque chose d’horrible. » il a dit alors« et en même temps en espérant que cela vous fera personnellement réfléchir : « Qu’est-ce que je vais faire à ce sujet ? »

Finalement, Longo m’emmène au sous-sol de la galerie. Un écran remplissant un mur montre un montage irrésistiblement rapide d’images d’actualité d’un jour, le 4 juillet de cette année. L’ancien surfeur Longo est ici sur un tsunami de nouvelles. Ce que nous voyons, cependant, c’est une tempête d’images, une histoire accélérée jusqu’à devenir incompréhensible. « Cela devient presque abstrait », dit Longo tandis que nous le regardons. « Les gens disaient que les expressionnistes abstraits étaient en réalité des artistes figuratifs. Je suis un artiste figuratif dont le travail devient abstrait.

Pendant qu’il parle, le blizzard s’arrête brusquement sur certaines images : Keir Starmer en train de parler ; Trump bavarde ; Des combattants du Hezbollah en treillis brandissent des drapeaux de fusils d’assaut. Comment décidez-vous sur quelle image arrêter le film ? « Je ne sais pas. Un algorithme décide et s’arrête au hasard.

Comme c’est approprié et effrayant. Sous nos yeux, l’humain se dissout dans l’abstraction au moment même où la main de l’artiste est supplantée par l’intelligence artificielle. Longo est véritablement un croque-mort, présidant non seulement à la mort de l’art, mais aussi de notre espèce.