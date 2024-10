Que pouvez-vous faire si l’ouragan Milton coupe l’électricité et coupe Internet sur la côte du Golfe et dans le sud de la Floride

Remarque : Les sites d’information Herald et McClatchy ont levé le paywall sur nos sites Web pour cette histoire en développement, fournissant ainsi des informations cruciales aux lecteurs. Pour prendre en charge des rapports vitaux comme celui-ci, veuillez envisager un abonnement numérique.

Une tempête peut entraîner des pannes de réseau sans fil et d’électricité. Et comme nous sommes de plus en plus nombreux à travailler à la maison, disposer de la climatisation et d’Internet peut être tout aussi important que l’eau courante.

Pour vous aider à réduire le temps que vous passez à rechercher des informations sur la façon de signaler les pannes de courant et d’Internet, nous avons dressé une liste pour vous :

Floride puissance et lumière

Rapport de panne : Pour signaler ou vérifier l’état d’une panne, visitez : https://www.fpl.com/my-account/web-outage.html#wors/mainTab/phoneTab

Danger: Pour signaler une condition dangereuse telle qu’une ligne électrique tombée en panne, appelez le 800-468-8243. Si vous êtes en danger, appelez le 911.

Contrôle de quartier : Si vous voulez savoir combien de pannes de courant il y a dans votre quartier, consultez Carte des pannes de courant de FPL.

Tampa Électrique

Rapport de panne : Les clients TECO peuvent suivre les pannes avec le Carte des pannes électriques de Tampa.

Danger : Pour signaler une condition dangereuse, appelez le 877 588-1010 ou signalez-le en ligne.

Coopérative électrique des Florida Keys

Rapport de panne : Pour signaler ou vérifier l’état d’une panne, visitez : fkec.com/outage-center/. Vous pouvez également signaler une panne en appelant le 305-587-9256 ou le 800-858-8845. Vous pouvez également envoyer un SMS au 451-83.

Danger: Pour signaler une condition dangereuse telle qu’une ligne électrique tombée en panne, la Florida Keys Electric Cooperative vous conseille d’appeler le 911, puis d’appeler le service public au 305-587-9256.

Services énergétiques clés

Rapport de panne : Pour signaler ou vérifier l’état d’une panne, visitez https://www.keysenergy.com/.

Danger: Pour signaler une condition dangereuse, telle qu’une ligne électrique tombée en panne, appelez le 305-295-1010. Si vous êtes en danger, appelez le 911.

Xfinity

Vérification des pannes : Pour signaler ou vérifier si une panne de service a été signalée dans votre région, connectez-vous à votre compte et consultez le centre de statut à l’adresse https://www.xfinity.com/support/status.

CONSEIL: Si vous avez besoin d’Internet, vous pouvez trouver un Point d’accès Xfinity à proximité à utiliser. Xfinity dispose également d’un site Web contenant d’autres informations utiles en cas de tempête. xfinity.com/Réponse.

AT&T

Vérification des pannes : Pour signaler ou vérifier si une panne de service a été signalée dans votre région, connectez-vous à votre compte en ligne sur att.com ou utilisez le Application monATT.

Autres choses à savoir

▪ Envoyer des SMS : N’oubliez pas que le service de téléphonie mobile peut parfois devenir inégal pendant et après la tempête, que votre fournisseur soit Verizon, T-Mobile, Sprint ou AT&T. Si vous essayez d’entrer en contact avec un ami ou un membre de votre famille et que vous rencontrez des difficultés pour passer un appel téléphonique, envoyez un SMS. Verizon affirme que les messages texte sont plus susceptibles d’être transmis.

▪ Wi-Fi gratuit : Les fournisseurs de services de téléphonie mobile activent également parfois des hotspots gratuits après une tempête. Vous pouvez également visiter votre bibliothèque publique après la tempête (si elle est ouverte) pour utiliser leur connexion Wi-Fi gratuite.