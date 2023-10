Alors que le « Halloweekend » touche à sa fin, ce n’est pas forcément le moment de raccrocher latex, masques et capes.

Si vous restez à la maison pour Halloween et que vous souhaitez quand même participer à des festivités amusantes, voici une liste de choses à faire à la maison.

1. Karaoké costumé

Ce n’est pas parce que vous restez à la maison pour la nuit que vous ne pouvez pas vous habiller. Voici la variante : choisissez un thème que vos invités pourront suivre. Vous avez peut-être vu des vidéos comme celle-ci sur TikTok où l’animateur dit aux individus de venir habillés comme leur musicien préféré, quelque chose qui commence par la première lettre de leur nom, leur personnage de sitcom préféré ; les idées sont infinies. Installez également un photomaton festif pour capturer les moments de la soirée. Après avoir pris des photos pour Instagram, chantez et dansez toute la nuit avec des amis lors de quelques tours de karaoké.

2. Marathon du cinéma

En cas de doute, enfilez votre pyjama, prenez de délicieuses collations et continuez à regarder les films. Qu’il s’agisse d’un classique culte occasionnel ou d’un film dans lequel Halloween fait une apparition comme “Mean Girls”, c’est la soirée idéale pour regarder des films consécutifs.

3. Fête du Conseil des Charcuteries

La tendance « apporter un tableau » est devenue virale en 2020-2021. Chacun réalise une planche de charcuterie sur un thème différent. Ces idées peuvent aller des friandises effrayantes, des cannes et des torches à votre planche classique de fromages, de craquelins et de noix. Ce n’est pas seulement une activité amusante pour vous et vos amis, mais aussi une version créative d’un repas-partage. De plus, qu’est-ce qu’une soirée sans nourriture ?

4. Fête mystère/chasse au trésor

Lorsque vous essayez d’être « l’hôtesse qui a le plus d’hôtesse », planifier des activités pour vos invités est la voie à suivre. Vous savez ce qu’on dit : « Le temps passe vite quand on s’amuse ». Que la soirée consiste à jouer à un grand jeu d’indices en direct ou à une chasse au trésor élaborée, une soirée de jeux est une expérience tellement interactive pour créer des souvenirs entre amis. Soyez créatif, soyez prudent et profitez-en !

5. Sculpture de citrouille

Depuis la nuit des temps, le XVIIIe siècle plus précisément, des individus participent à l’acte de sculpter des citrouilles. C’est une activité qui ne se démodera pas de si tôt. Rassemblez vos amis, prenez des lattes aux épices à la citrouille et de délicieux plats à emporter, et laissez la sculpture commencer. En tant qu’étudiants, cela peut également être une expérience thérapeutique pour vous distraire des devoirs, des examens et d’autres facteurs de stress. Allumez votre épisode d’Halloween préféré de Disney Channel et profitez du bonheur nostalgique.