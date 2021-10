Que pourrait signifier le rejet du label « étudiant-athlète » de la NCAA pour les travailleurs américains du monde entier ?

Le 29 septembre, la principale avocate du National Labor Relations Board (NLRB), Jennifer Abruzzo, a publié une note déclarant que les institutions sportives universitaires – y compris la NCAA, ses conférences membres et les universités – classent à tort les joueurs comme des « étudiants-athlètes ». , plutôt que des employés ayant droit aux protections et avantages sociaux de base. Les Abruzzes ont ajouté qu’elle engagerait une action en justice partout où l’agence a compétence en vertu de la loi nationale sur les relations de travail si la pratique se poursuit.

La première page du mémo cite le deuxième épisode de la nouvelle série HBO de Vox, Terrain de jeu égal, qui a été créée la semaine dernière, à l’appui de leur argument. L’épisode, « Misclassified », se concentre sur l’étiquette d’étudiant-athlète et sur la façon dont la classification erronée dans la NCAA fait partie d’une tendance plus large de classification erronée des employés aux États-Unis – et sur un ancien joueur de basket-ball universitaire, Kyle Allen, dont l’expérience personnelle illustre exactement ce qui est en jeu pour les milliers d’athlètes potentiellement impactés.

En 2010, Kyle a accepté une offre de bourse de 25 485 $ pour jouer au basket-ball pour l’Université Hawai’i Pacific (HPU). C’est le genre de lettre qui, selon la NCAA, représente une « opportunité » pour 79 000 étudiants de première génération par an, mais accepter cette opportunité bouleverserait la vie de Kyle. Deux ans après avoir signé son nom sur le contrat, Kyle s’est retrouvé sans diplôme universitaire, sans offre de jouer professionnellement et sans perspectives d’emploi. Peu de temps après, il était au volant de sa voiture, conduisant pour Lyft et essayant de comprendre ce qui, exactement, l’avait conduit là-bas.

L’expérience de Kyle n’est pas unique aux sports universitaires. Son histoire n’est qu’un des innombrables exemples d’institutions américaines contournant les règles destinées à protéger les travailleurs dans tous les secteurs de l’économie.

Les sports de la NCAA sont une industrie de plusieurs milliards de dollars, mais la grande majorité des athlètes ne verront jamais un centime pour l’alimenter, et le chemin vers une carrière professionnelle est extrêmement étroit. Pouvoir profiter de la valeur qu’ils créent est l’une des raisons pour lesquelles la NCAA insiste pour appeler les joueurs des étudiants-athlètes : un terme créé par une équipe d’avocats de la NCAA en 1955 pour éviter d’avoir à traiter les joueurs comme des employés.

Inévitablement, les incitations de la compétition éloignent les joueurs de l’aspect « étudiant ». « La toute première pratique, vous réalisez que ce n’est plus amusant, c’est un travail », a déclaré Kyle. « Essentiellement de sept heures du matin à environ sept heures du soir, vous êtes à l’heure de l’entreprise. »

Si vous avez suivi l’actualité autour des différentes batailles juridiques et législatives de la NCAA, vous savez que le paysage a déjà commencé à changer. La confluence d’une poignée de lois d’État obligeant la NCAA à enfin autoriser ses athlètes universitaires à obtenir certains des fruits de leur travail, sous la forme d’accords d’approbation ou de licence, et la décision unanime de la Cour suprême de juin a attiré l’attention sur le « dérangeant » de la NCAA. dépendance vis-à-vis du travail non rémunéré. Mais le problème va plus loin que de permettre aux joueurs de gagner quelques dollars en signant des autographes.

« Ces joueurs rendent un service et ils sont sous le contrôle de leurs institutions et peut-être même de conférences », a déclaré Abruzzes à Vox. « Les acteurs des établissements universitaires sont des employés statutaires, et s’ils doivent être mal classés, les établissements devront alors être tenus responsables. »

Avant cette année, les athlètes universitaires se faisant tatouer gratuitement ou vendre une chanson qu’ils ont écrite pourraient avoir de graves conséquences, tandis que leurs écoles pourraient engranger des millions d’arènes et de stades avec des logos de sponsors et profiter d’offres télévisées. Désormais, les athlètes de la NCAA peuvent enfin gagner de l’argent avec leur propre nom sans risquer leur carrière sportive. Ce ne sont pas seulement d’énormes marques internationales qui se lancent en affaires avec des athlètes universitaires ; les entreprises régionales et locales sont en l’épaisseur de celui-ci également.

Mais l’injustice fondamentale de la NCAA demeure. Le fait que les athlètes soient autorisés à gagner de l’argent en dehors du terrain ne compense pas le fait qu’ils se voient refuser une indemnisation pour ce qui se passe sur le terrain. La désignation d’étudiant-athlète refuse aux joueurs toutes sortes d’autres droits des travailleurs, tels que l’indemnisation en cas de blessure au travail ou le droit de négocier collectivement. « J’ai appris que ce terme a vraiment été créé pour priver les joueurs de leurs droits statutaires et pour créer en quelque sorte ce faux récit qu’ils sont des amateurs », a déclaré Abruzzo. (Walter Byers, le premier directeur exécutif de la NCAA, a admis avoir conçu ce récit, mais après sa retraite, il a déploré son rôle dans la création de ce qu’il a décrit comme « une mentalité de néoplantation ».)

Pourtant, l’arrangement s’est largement poursuivi, avec seulement des changements mineurs adoptés par la NCAA, malgré des décennies de critiques. Le mémo du NLRB est une étape importante sur une nouvelle voie plus équitable pour les athlètes universitaires comme Kyle, dont les expériences après l’université mettent en lumière les injustices de la mauvaise classification du travail dans ce pays.

Deux ans après son arrivée à HPU, après une série de désaccords avec son entraîneur, Kyle s’est retrouvé hors de l’équipe et sans bourse. Il a commencé à conduire pour Lyft et Uber pour subvenir aux besoins de sa famille, et les similitudes entre ses jours de jeu et sa nouvelle vie de conduite étaient évidentes. Au lieu d’être un « étudiant-athlète », Kyle travaillait désormais comme un « entrepreneur indépendant », sans les avantages d’un employé. « Sans ces chauffeurs, vous n’avez rien à faire », a-t-il déclaré. « Sans ces joueurs, vous n’avez rien à faire. »

L’expérience a laissé Kyle dans ce qu’il a appelé un « vortex de pauvreté ». Il avait été pris par deux faux rêves. « Vous obtenez une bourse d’études complète ou vous choisissez vos heures », a-t-il déclaré. « C’est une illusion de liberté. Mais en réalité, vous êtes toujours dans une plantation.

Les Abruzzes voient aussi le lien. « Ce ne sont pas seulement les acteurs des établissements universitaires », a-t-elle déclaré, « mais d’autres qui ont le sentiment d’être mal classés, en tant qu’entrepreneurs indépendants ou autres, qui ne bénéficient pas de protections légales. »

Depuis qu’il y a eu des protections des travailleurs, il y a eu des employeurs qui se sont battus pour y échapper. Les entreprises alimentées par des travailleurs de concert, intrépides par les lois existantes sur le salaire minimum qui prétendent protéger les employés, contournent toute obligation envers leur main-d’œuvre en classant tout le monde comme un entrepreneur indépendant, affirmant ainsi que les lois sur le salaire minimum ne s’appliquent pas à eux. Une étude sur les livreurs à New York a révélé qu’ils gagnaient 7,87 $ l’heure après les dépenses, sans compter le temps qu’ils passaient à attendre les commandes. Un autre a découvert que les chauffeurs de VTC à Seattle gagnaient en moyenne 9,73 $ l’heure. Et une étude concurrente de Seattle, soutenue par un partenariat avec Uber et Lyft pour utiliser leurs données réelles, a tout de même révélé qu’environ un tiers des travailleurs étaient payés moins que le salaire minimum de Seattle.

» Indépendamment de ces algorithmes et d’autres choses « , a déclaré Abruzzo, » il y a eu un certain nombre de cas où nous avons dit, désolé, vous savez, vous dites que vous n’avez pas de contrôle sur eux, mais vraiment vous le faites. Ce ne sont pas des entrepreneurs indépendants. Ce sont des employés. »

La classification erronée de la main-d’œuvre américaine n’a pas commencé avec la NCAA, et elle ne se limite pas aux entreprises qui vivent dans votre téléphone : alors qu’environ 1 % des travailleurs travaillent dans l’économie basée sur les applications, 10 % de la main-d’œuvre totale est des entrepreneurs indépendants à temps plein, et jusqu’à 40 pour cent travaillent en tant qu’entrepreneurs à temps partiel.

Tous les entrepreneurs indépendants ne sont pas mal classés, mais son utilisation comme moyen d’échapper aux protections est omniprésente. Entre 10 et 20 pour cent de toutes les entreprises classent mal au moins un travailleur. Et aucun secteur n’est à l’abri de ces problèmes : les relations de travail indépendant sont toujours la norme dans l’ensemble des industries des médias et du divertissement, y compris chez Vox Media, ce qui peut conduire à des décisions difficiles.

Vu à travers le prisme de la classification erronée des employés, le débat sur le terme étudiant-athlète a soudainement un poids important pour de nombreux Américains qui n’ont rien à voir avec les sports universitaires : si nous pouvons changer la façon dont les étudiants-athlètes sont traités, qui d’autre mérite d’être appelé un employé?

Juste avant la fête du Travail, un juge fédéral a autorisé une action en justice affirmant que les athlètes universitaires sont des employés. Les Abruzzes espèrent faire avancer les choses pour gagner le droit des joueurs à la négociation collective par le biais d’un litige devant le NLRB, après que les joueurs de l’Université Northwestern se soient vu refuser de justesse le droit de se syndiquer en 2015. Elle espère également que les employeurs examinent le terrain en évolution et agissent de leur propre chef, ou que les travailleurs les obligent à : « L’employeur devrait le reconsidérer, surtout s’il a le contrôle. Et les travailleurs eux-mêmes devraient le regarder : « Je pense que je suis protégé par cet acte. Je me fiche de ce que dit mon employeur.

Il a fallu à Kyle encore six ans pour se remettre sur les rails. Après avoir perdu sa bourse, lutté comme chauffeur pendant des années tout en luttant contre la dépression de la perte de son rêve, il a finalement pu obtenir un diplôme universitaire en ligne, lui permettant de chercher un nouvel emploi dans un nouveau domaine. Il travaille maintenant dans l’éducation, aidant les enfants dans sa ville natale de Sacramento. C’est l’une de ces opportunités de plus en plus rares : le genre avec des avantages sociaux et un syndicat.

En découvrant le mémo des Abruzzes, Kyle a déclaré: «Cela me donne l’impression d’être vu, honnêtement. Cela me donne l’impression d’être vu. Cela me donne la force de continuer le combat.

« Je suis fier du travail que nous avons accompli et du travail qu’elle fait pour s’assurer que les étudiants-athlètes soient vus et entendus, et que nous ayons une voix.

Règles du jeu équitables : mal classées est en streaming maintenant sur HBOMax.