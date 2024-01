Que porter sur le tapis rouge ? Les stars shoppent la couture parisienne

Il n’est pas étonnant que Virginie Viard de Chanel ait fait appel à l’une des ambassadrices de la marque, Margaret Qualley, pour ouvrir son défilé de ballerines des années 1980, tenu sous un bouton monogrammé géant et regorgeant de bouclé dans les tons amande Jordan, de justaucorps, de collants blancs et de tulle. Mme Qualley a les Grammys, avec son mari musicien Jack Antonoff, qui se profilent sur son calendrier le mois prochain. Maintenant, elle a quelque chose à porter !

Pourtant, même en dehors du tapis rouge, la couture ressemble en quelque sorte à un moment de cinéma.

La vie imitant l’art imitant la vie

Il se trouve que Glenn Close et Juliette Binoche ont également fait des froncements de sourcils pendant les émissions car ils font partie des stars d’une série limitée, « The New Look », qui fera ses débuts sur Apple TV+ en février. L’histoire de la renaissance de la couture après la Seconde Guerre mondiale vue à travers les prismes de Dior et Chanel, elle présente Mme Binoche dans le rôle de Coco Chanel et Mme Close dans le rôle de Carmel Snow, rédactrice en chef de Harper’s Bazaar.

Et « Cristóbal Balenciaga », un biopic du créateur espagnol souvent considéré comme le plus grand couturier de tous, qui se concentre sur la même période et comprend des camées de Dior et Chanel, diffusé sur Disney+ juste avant le début des défilés (du moins en Europe ; aux États-Unis). States, il attend toujours une date de sortie).

Les deux séries se concentrent sur l’idée de la couture comme riposte aux horreurs et aux privations de la guerre ; un appel de clairon de l’humanité. Compte tenu de ce qui se passe dans le monde, vous pouvez comprendre pourquoi les cinéastes – et les designers qui les aiment – ​​pourraient penser que c’était le bon moment pour revisiter cette période particulière. En tout cas, tout cela commence à ressembler beaucoup à la vie imitant l’art imitant la vie.