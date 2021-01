Les jeux vidéo sont entrés dans la culture traditionnelle il y a des décennies, mais ces jours-ci, les joueurs ressemblent davantage à des célébrités, avec des millions de fans en ligne. Cela signifie, entre autres, que l’époque des joueurs portant des jorts et des t-shirts surdimensionnés est révolue depuis longtemps. Les athlètes d’esports et les streamers s’habillent désormais avec un panache urbain mélangé à des sensibilités opulentes. Le résultat est un mélange de culte des marques de luxe, de streetwear coréen, de fantaisie de jeux vidéo et de culture japonaise «kawaii». Les grandes marques l’ont remarqué. Tyler Blevins, le streamer de jeux vidéo méga-populaire connu sous le nom de Ninja, signé un accord avec Adidas et a sorti une série limitée de «joggeurs de nuit», qui s’est épuisée presque immédiatement. Gucci s’est associé à l’équipe d’esports londonienne Fnatic pour une montre de plongée de 1600 $. Louis Vuitton associés avec League of Legends, l’esport le plus populaire au monde, pour un tirage limité de capsules et de chemises. Et le designer Jeff Staple, souvent reconnu pour avoir lancé la révolution des baskets de collection, a travaillé avec l’Overwatch League sur un ligne de maillots. «Je pense que tandis que le streetwear montait, la culture du jeu augmentait également», a déclaré M. Staple. «En 2018, lorsque l’Overwatch League a contacté pour la première fois, c’est à ce moment que les chemins ont commencé à se croiser.»

Les accessoires de jeu sont aussi un style. Les joueurs peuvent être vus portant de gros écouteurs avec des claviers sortant de leur sac à dos. HyperX crée une gamme populaire de casques de jeu. Ses ambassadeurs comprennent le chanteur Post Malone, JuJu Smith-Schuster des Steelers de Pittsburgh et Daigo Umehara, le champion de Street Fighter. Pour leurs fans, les joueurs affichent un large éventail de styles, du sweat à capuche de l’équipe à la veste camouflage en passant par le cosplay Pokémon. Nous avons parlé à trois joueurs de la façon dont ils pensent de leur apparence: un influenceur, un joueur professionnel et un joueur amateur. Imane Anys Le streamer Twitch âgé de 24 ans connu sous le nom de Pokimane compte plus de 7 millions d’abonnés sur la plate-forme. Son style mêle confort, joli spectacle et streetwear.

Je vois beaucoup de streamers et d’athlètes e-sport se teindre les cheveux avec des couleurs non naturelles. Pourquoi? Que ce soit vos cheveux ou vos accessoires, cela fait vraiment partie de votre image de marque et, en substance, emblématique de qui vous êtes. Donc par exemple Ninja: Ce sont les cheveux bleus. Pour moi, c’est devenu une sorte de cheveux bruns bouclés et ondulés et portant un casque, presque tout le temps.