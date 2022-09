À Evanston, dans l’Illinois, où la redlining excluait les résidents noirs de la ville de l’accession à la propriété, 16 familles noires – sélectionnées au hasard parmi 600 qui ont postulé – ont reçu cette année des subventions non imposables à utiliser pour une maison.

La Californie a lancé son groupe de travail sur les réparations en 2021, pour déterminer comment l’État peut indemniser les Noirs californiens descendants d’anciens esclaves.

Des dizaines de collèges et d’universités, dont Georgetown, Brown et Harvard, subissent des pressions de la part d’étudiants pour examiner leurs liens avec l’esclavage et accorder des réparations. Un juge a décidé plus tôt cette année que les trois survivants vivants connus du massacre de la foule blanche de Tulsa en 1921 pouvaient poursuivre leur action en réparation, malgré une requête des accusés, y compris la ville de Tulsa, pour rejeter l’affaire.

Les défenseurs continuent d’exiger des mesures de réparation de la part du gouvernement fédéral. Mais les gouvernements locaux et les institutions n’attendent pas pour s’essayer à la justice réparatrice. À la suite des soulèvements pour la justice sociale de 2020, des villes comme Asheville, Caroline du Nord, Providence, Rhode Island et Burlington, Vermont, ont créé des commissions et des groupes de travail sur les réparations. Les électeurs de Greenbelt, du Maryland et de Detroit ont approuvé des commissions pour étudier les réparations par le biais de mesures de vote.

Bien que ces efforts aient été salués comme un premier pas, certains défenseurs des réparations craignent qu’il ne s’agisse pas du tout de réparations.

Étant donné que les localités ne peuvent pas se permettre ce que les experts disent être le « coût réel » des réparations, ces petites initiatives pourraient seulement nuire à l’appel plus large au gouvernement fédéral, et pourrait affaiblir les arguments en faveur de réparations plus larges en permettant au gouvernement fédéral d’esquiver la reddition de comptes, puisqu’il pourrait prétendre que les efforts locaux sont suffisants.

Dans le quatrième et dernier épisode de 40 Acres, une mini-série spéciale en quatre parties de Conversations vocales, j’explore ces idées avec le philanthrope autochtone Edgar Villanueva et l’activiste Kavon Ward. Villanueva est le fondateur du Decolonizing Wealth Project et le créateur de l’initiative Case for Reparations, qui finance des projets de justice réparatrice à travers le pays. (Il est également membre du conseil d’administration de la Fondation Robert Wood Johnson, qui a accordé une subvention à Vox pour soutenir le projet de mini-série.)

Villanueva, qui est membre de la tribu Lumbee et dont la philanthropie est enracinée dans les traditions et les enseignements amérindiens, estime que l’argent peut guérir et que les donateurs individuels et les institutions ont un rôle à jouer dans le financement des efforts visant à obtenir des réparations.

L’un des efforts qu’il a financés est Justice for Bruce’s Beach, qui appelait au retour de Bruce’s Beach – une propriété californienne saisie à une famille noire il y a près de 100 ans via un domaine éminent – ​​aux descendants des propriétaires d’origine. Le chef de l’effort, Kavon Ward, a appelé l’État à restituer la propriété et a finalement réussi, en lançant l’organisation Where Is My Land, qui aide d’autres familles noires à récupérer les biens qui leur ont été volés. J’ai parlé à Ward de la façon dont diverses villes et États remboursent les Noirs pour ce qui leur a été pris et si cela devrait être considéré comme des réparations.

Fabiola Cinéas

Nous sommes en 2020 et Kavon Ward a jeté son dévolu sur Bruce’s Beach et rendu cette terre à ses propriétaires légitimes. Le premier pas? Déterminez qui avait exactement le pouvoir de le rendre.

Quartier de Kavon

Nous avons essayé de comprendre ce que nous pouvions faire légalement et législativement, puis j’ai pensé, d’accord, alors ils ont besoin d’un avocat. Nous les avons présentés au Conseil Public. Public Counsel est une organisation à but non lucratif de DC qui fournit une assistance juridique aux personnes qui ne peuvent pas vraiment se permettre une représentation juridique. Ils sont essentiellement un intermédiaire entre les cabinets d’avocats et les familles qui n’ont pas les moyens de se payer des avocats. Nous les avons donc mis en contact avec eux pour les aider à trouver un avocat. Et puis nous avons essayé de faire des changements, législativement, en pensant que la ville de Manhattan Beach avait en fait le pouvoir de rendre la terre.

Fabiola Cinéas

Il s’avère que la ville n’avait pas ce pouvoir.

Quartier de Kavon

Les Bruce possédaient le terrain, deux parcelles de terrain. C’est maintenant un centre de formation de sauveteur. Et donc, une fois que nous avons appris que la ville de Manhattan Beach n’avait en fait aucun contrôle sur ce terrain parce qu’ils l’avaient transféré à l’État de Californie et que l’État de Californie l’a ensuite transféré au comté, nous savions que notre approche devait être différente et besoin de changer.

Fabiola Cinéas

Mais il y avait d’autres barrages routiers qu’ils ont rencontrés en cours de route.

Quartier de Kavon

L’une des choses que nous avons décidé de faire était d’organiser une marche et une manifestation devant l’hôtel de ville de Manhattan Beach et de marcher jusqu’à Bruce’s Beach. Et c’est quand [Black Lives Matter] LA a aidé. Le fondateur national du BLM, Patrisse Cullors, est intervenu et a décidé de nous aider stratégiquement. Une fois que cela s’est produit, la ville de Manhattan Beach, essentiellement, m’a fait passer pour un terroriste.

Fabiola Cinéas

Et c’est là que les choses ont basculé. À la fois pour la vie de Kavon et pour l’avenir de Bruce’s Beach.

Quartier de Kavon

Je sentais que c’était une menace pour ma vie. Les gens se sont fait passer pour moi en ligne, ont créé de faux comptes, ont donné l’impression que je disais quelque chose qui inciterait d’autres personnes à me poursuivre.

C’est devenu vraiment, vraiment, vraiment mauvais au point où j’ai eu l’impression que j’avais besoin d’acheter une arme à feu pour me protéger et protéger ma fille en tant que mère célibataire à Manhattan Beach. Les autres femmes blanches du groupe étaient anti-armes et elles n’aimaient pas ça. Ils étaient opposés à ce que j’obtienne une arme à feu. Parce qu’ils n’ont pas pris en compte la position, n’est-ce pas ? Comme, c’étaient des femmes blanches pour la plupart, ne vivant pas à Manhattan Beach, et avec des maris. Ils n’avaient donc pas à s’inquiéter de ce type de menace sur leur vie. Quand j’ai appris qu’ils allaient quitter le mouvement parce que j’allais acheter une arme à feu, j’ai dit, tu sais quoi ? Vous partez. Puis j’ai commencé Justice pour Bruce’s Beach.

Fabiola Cinéas

Et c’est alors qu’encore plus de travail a commencé.

Quartier de Kavon

Nous avons lancé une pétition [and] commencé à faire plus de bruit afin que nous puissions attirer l’attention du conseil de surveillance du comté de LA et de Janice Hahn, qui à l’époque représentait cette région. Elle a entendu les demandes et elle a décidé d’avancer et de faire ce qui était juste.

Et elle s’est engagée à faire en sorte que le changement de politique soit créé afin que les terres puissent être retransférées aux Bruce. Et c’est là [California state] Sén. [Steven] Bradford est intervenu et il a créé le SB 796.

Fabiola Cinéas

Il a fallu beaucoup de travail pour y parvenir. Et le travail n’a pas été initialement financé. L’argent qui a aidé Kavon est venu sous forme de subventions.

Edgar Villanueva

Les gens qui font partie de Justice for Bruce’s Beach et de l’organisation Where Is My Land travaillent depuis très, très longtemps pour que cela se produise. Et bien avant que notre fonds n’existe. Je ne veux pas m’attribuer trop de mérite, mais ce que je dirai, c’est que nous avons été honorés de transférer deux subventions à cette organisation.

Fabiola Cinéas

C’est Edgar Villanueva. Il est un philanthrope autochtone et fondateur du Decolonizing Wealth Project, une organisation qui s’efforce de perturber la philanthropie par des dons réparateurs.

Leur initiative Case for Reparations a donné des millions à près de deux douzaines d’organisations qui mènent des campagnes pour obtenir des réparations.

Edgar Villanueva

Lorsque nous avons accordé la première subvention à Justice for Bruce’s Beach, je me souviens d’avoir reçu un enregistrement vidéo de Kavon Ward, qui était en larmes et a dit que c’était la première fois [they’ve] jamais reçu de financement. Et donc les gens ont fait ce travail gratuitement. Personne ne gagne beaucoup d’argent en organisant des réparations. Mais ce travail est profondément lié à la guérison et à ce dont les gens ont besoin spirituellement pour aller de l’avant et réparer un tort.

Fabiola Cinéas

À maintes reprises, il devient clair qu’une chose est au centre des réparations : l’argent. Argent dû. L’argent pour les pertes. Et même si le capital n’est pas une panacée, du point de vue d’Edgar, l’argent peut être un médicament. Grâce à des efforts philanthropiques perturbateurs, il peut guérir les blessures.

Edgar Villanueva

Nous sommes confrontés à un changement de paradigme majeur qui est nécessaire, pour comprendre que la colonisation est en fait quelque chose qui a été très nocif, et les impacts de la colonisation mondiale et de la colonisation qui se sont produites sur la terre ici.

C’est l’effacement des cultures. C’est un génocide de peuples, et tout est profondément lié à la richesse. Et donc quand on parle de décoloniser la richesse, c’est reconnaître que la façon dont la richesse a été construite historiquement est profondément liée à cette force de colonisation.

Et donc pour décoloniser, nous reconnaissons la vérité sur la façon dont la richesse a été acquise. Et nous apportons une prise de conscience du mal de tout cela, et du traumatisme de tout cela. Et nous commençons un processus, de commencer à réfléchir à la façon dont nous guérissons ou réparons ce mal.

Fabiola Cinéas

Une grande partie de cela est colorée par son propre passé. Edgar est Lumbee. Ils sont les survivants de plusieurs tribus amérindiennes qui vivaient le long de la côte de la Caroline du Nord et ont été le premier point de contact des Européens à la fin des années 1500. Pendant une grande partie de sa vie, Edgar dit qu’il a dû s’assimiler pour survivre.

Et bien qu’être amérindien ait signifié faire face à une crise d’identité pendant une grande partie de sa vie, Edgar est arrivé à un point où il a lancé un voyage pour se décoloniser et désapprendre les stéréotypes nuisibles sur son héritage amérindien. Cela signifiait également commencer un voyage pour récupérer ce qu’il croyait être la part des ressources de son peuple.

Edgar Villanueva

En tant qu’Amérindien travaillant dans le secteur philanthropique, il s’agit d’une industrie de 1 000 milliards de dollars. J’ai toujours tenu ces contradictions. Il y a tellement de contradictions, là où il s’agit d’un secteur caritatif, mais j’ai toujours été assez conscient que le capital auquel j’ai accès est un sous-produit du capitalisme.

La philanthropie existe parce que des gens riches, des sociétés riches, ont pu créer des fondations ou des fonds, obtenir d’importantes réductions d’impôts, et puis de bonnes choses pourraient se produire sans argent. Et donc je pourrais certainement offrir des critiques sur la question de savoir si la philanthropie telle qu’elle existe aujourd’hui aux États-Unis devrait même exister ou non.

Mais encore une fois, je suis un incrémentaliste à bien des égards. Et donc je me dis, eh bien, j’ai accès à cet argent maintenant. Qu’est-ce que je peux faire de mieux avec ? Eh bien, je soutiens les gens qui ont une vision de quelque chose de bien plus radical et étonnant. De l’autre côté de tout cela, il y a toujours eu un rôle pour la philanthropie dans nos communautés en tant qu’Autochtones, la façon dont nous prenons soin les uns des autres, la réciprocité, la pensée que si jamais j’avais besoin de quelque chose, je connais mon peuple sera là pour moi.

Fabiola Cinéas

J’ai demandé à Edgar s’il pensait que la philanthropie pouvait vraiment avoir un impact important sans l’aide du gouvernement dans cet espace. Quand on pense aux réparations, pouvons-nous avoir un grand impact sans l’aide du gouvernement fédéral?

Edgar Villanueva

Oui et non. La philanthropie a souvent, et peut-être toujours, joué un rôle de catalyseur pour les causes des droits civiques. Il existe de nombreuses anecdotes sur l’histoire où les dons et les fondations ont joué un rôle pour aider les défenseurs et les organisateurs à voir le changement social. Mais c’est une petite fraction de la somme d’argent, des ressources et du pouvoir que détient le gouvernement fédéral. Je vois la philanthropie comme un catalyseur.

Le fonds que nous avons créé, le Case for Reparations Fund, est alimenté par des fondations et des donateurs qui nous ont aidés à déplacer 4 millions de dollars jusqu’à présent. Ces fonds ont eu un impact considérable, et les fondations qui adoptent notre objectif de philanthropie réparatrice ont vraiment transféré des ressources importantes vers les communautés d’une toute nouvelle manière.

J’étais très mal à l’aise en tant qu’autochtone, car je ne pouvais pas voir la philanthropie institutionnelle ou pratiquer l’octroi de subventions d’une manière qui correspondait à ces valeurs. Au fil du temps, je suis tombé physiquement malade à cause des contradictions. Je ne savais même pas si je pouvais faire ce travail. J’avais l’impression de faire partie de quelque chose qui n’avait pas autant d’impact qu’il le devrait parce qu’il n’y avait pas de processus de vérité sur ce qui se passait réellement.

Certaines personnes disent que la philanthropie est un peu comme le blanchiment de réputation à certains égards. Et la seule approche que je connaisse pour avancer est de dire la vérité à ce sujet, n’est-ce pas ? Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas défaire, et cette richesse est là maintenant. Une partie de cela consiste vraiment à accepter l’histoire, et nous avons tous hérité de cette histoire dont nous devons nous approprier. Nous devons dire la vérité. Nous devons engourdir la douleur. Nous devons nous asseoir dans le chagrin autour de cela. Et puis nous devons réfléchir, eh bien, que pouvons-nous faire aujourd’hui avec toute cette richesse sous forme de réparation ?