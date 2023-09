Que peuvent faire les Bears de Chicago pour améliorer la ruée vers les passes ? – Shaw Local

LAKE FOREST – En 20 matchs sous Matt Eberflus, les Bears ont 21 sacs. La semaine dernière, les Bears ont enregistré cinq coups sûrs du quart-arrière contre les Chiefs de Kansas City, et ils n’ont toujours pas trouvé le moyen de faire tomber le quart-arrière.

« Nous en sommes rentrés à la maison et nous avons raté quelques sacs dans la poche », a déclaré Eberflus. « Nous devons faire un meilleur travail avec cela, en nous assurant de bien faire tomber les gars lorsque nous avons de la pression. »

Avec Eberflus et son schéma défensif 4-3, les Bears préféreraient ne précipiter que quatre passes. La version d’Eberflus de la défense de Tampa 2 fonctionne mieux lorsqu’elle se précipite avec quatre et en laisse tomber sept dans la couverture. Mais jusqu’à présent, cela n’a tout simplement pas fonctionné.

Et la taille de l’échantillon continue de croître.

Les Bears ont eu peu de succès pour précipiter le passeur la saison dernière – lorsque la sécurité Jaquan Brisker a mené l’équipe avec quatre sacs – et les premiers retours en 2023 ne s’annoncent pas beaucoup mieux. Les Bears sont bons derniers dans la NFL avec un taux de licenciement de 1,01 %. Le seul sack total de l’équipe cette saison se classe également bon dernier.

Au cours de la semaine 2, quatre joueurs des Bears étaient meilleurs que la moyenne de la ligue dans la séparation moyenne des statistiques NFL Next Gen par rapport à la métrique du quart-arrière. La statistique examine la distance physique entre un lanceur de passes et le QB au moment du lancer. Encore une fois lors de la troisième semaine, deux joueurs ont été meilleurs que la moyenne de la ligue.

Les Bears se rapprochent, mais ne terminent tout simplement pas le travail.

«Nous avons beaucoup de coups sûrs du quart-arrière, beaucoup de quart-arrière pressés», a déclaré l’ailier défensif Yannick Ngakoue. « Nous devons simplement terminer et maximiser ces opportunités et faire tomber le quart-arrière. »

Ngakoue compte trois coups sûrs du quart-arrière et le seul sack des Bears cette saison. Il a eu plusieurs occasions au cours des deux dernières semaines, mais il n’a pas pu terminer.

Il s’agissait d’un sujet de préoccupation notable pour les Bears pendant l’intersaison. Ils n’ont pas dépensé beaucoup d’argent pour un Edge Rusher en agence libre ou n’en ont pas repêché un avec l’un de leurs 10 choix au repêchage. Mais ce n’est pas comme s’ils ignoraient complètement cette position.

Au lieu de cela, ils ont signé des accords relativement mineurs avec l’ailier défensif DeMarcus Walker (trois ans, 21 millions de dollars) et Ngakoue (un an, 10 millions de dollars). Ils ont également repêché deux plaqués défensifs intérieurs avec des choix premium en Gervon Dexter et Zacch Pickens. Jusqu’à présent, aucune des deux recrues n’a eu un impact énorme. Cependant, il fallait du temps pour se développer dans les deux cas.

[Chicago Bears see defensive end Yannick Ngakoue as ‘every-down’ player]

Le directeur général Ryan Poles a déclaré après le repêchage que les Bears n’auraient jamais la capacité de tout réparer d’un seul coup. Cela a peut-être été le cas, mais les modestes ajouts qu’ils ont apportés jusqu’à présent n’ont pas produit de résultats.

Ngakoue pense que les Bears doivent continuer à faire ce qu’ils font. Il croit que le fait qu’ils aient été en mesure de réaliser des jeux signifie que de bonnes choses sont à portée de main.

« Continuez simplement à gratter et à griffer », a déclaré Ngakoue. « Se précipiter, ce n’est pas simplement abandonner, c’est continuer à se battre. … Ils viennent en grappes. Nous pouvons avoir un match où nous avons plus de cinq sacs. Il s’agit simplement de continuer à travailler.

Les Bears ont actuellement le taux de blitz le plus bas du football, soit 14,8 %, selon Pro Football Reference. Ils ont exercé une pression sur 16,7 % des reculs, ce qui les place à égalité au 28e rang sur 32 équipes.

La question est de savoir si les Bears peuvent continuer à rester les bras croisés et à ne pas envoyer de blitzers supplémentaires sur les QB adverses. Avec le départ du coordinateur défensif Alan Williams, c’est Eberflus qui dirige la défense. Eberflus croit en son projet. Il a bâti sa carrière grâce à cette technologie et il ne va pas abandonner ses philosophies fondamentales maintenant. Ne vous attendez pas à ce que le taux de blitz change de si tôt.

« Nous allons continuer à envoyer quatre gars et à assurer une certaine couverture », a déclaré Eberflus. « Nous devons évidemment en envoyer cinq parfois, en envoyer six. Mais encore une fois, nous devons simplement faire du bon travail.