Que peuvent apprendre les enseignants brésiliens des collèges de l’Ontario? Des dizaines sont à Londres, Niagara pour le savoir

Des dizaines d’enseignants brésiliens ont fait le voyage de 7 000 kilomètres jusqu’en Ontario pour se renseigner sur le système d’éducation canadien dans le cadre de la formation des enseignants au Fanshawe College de London et au Niagara College.

« Au Canada, nous apprenons une autre façon de voir les gens autour de nous, et c’est une bonne chose jusqu’à présent », a déclaré Debora Menezes, une enseignante en éducation spécialisée au primaire de Brasilia, à propos de son séjour au Fanshawe College.

Quelques semaines seulement après son arrivée à Londres, visitant des bibliothèques, des musées, des marchés et des festivals, elle a remarqué à quel point les choses sont axées sur la communauté ici, a-t-elle déclaré.

« Ces différences ici vont améliorer la façon dont nous aidons les enfants à voir le monde à l’avenir, c’est donc une expérience formidable. »

Mardi, des enseignants brésiliens participent à une activité éducative à la succursale centrale de la bibliothèque publique de Londres. (Michelle Both/CBC)

Il y a 47 enseignants à London dans le cadre du programme de huit semaines des enseignants brésiliens en éducation de base, un partenariat entre Collèges et instituts Canada et le gouvernement brésilien.

Les éducateurs brésiliens seront à Londres jusqu’à la fin juillet, selon Marilia Brasil, coordinatrice du programme au Fanshawe College.

Le Niagara College a déclaré que son programme pour 49 éducateurs a commencé le 25 mai et se poursuivra jusqu’au 21 juillet.

‘Un rêve devenu réalité’

Mardi, les enseignants se sont réunis à la succursale centrale de la London Public Library pour apprendre des partenaires communautaires dans le cadre de leur formation.

Ils découvrent le système d’éducation du Canada et le réseau d’organisations qui aident les enseignants, les écoles et les élèves à créer des environnements d’apprentissage inclusifs, a déclaré Brasil.

« Avec un peu de chance [they] ramener de bonnes idées chez nous pour améliorer le système éducatif là-bas », a déclaré Brasil, qui est originaire du Brésil et travaille chez Fanshawe depuis sept ans.

Marilia Brasil est la coordonnatrice du programme du Fanshawe College pour le programme brésilien des enseignants de l’éducation de base, une formation de huit semaines en partenariat avec le gouvernement brésilien. (Michelle Both/CBC)

Pour certains des éducateurs invités, c’est la première fois qu’ils quittent le Brésil, a-t-elle déclaré. Certains travaillent avec des jeunes dans les prisons, et d’autres prennent des bateaux pour enseigner aux enfants le long du fleuve Amazone ou travaillent dans des centres communautaires et des établissements d’enseignement spécialisé, tous originaires de différentes régions du pays sud-américain.

« Cela peut profiter aux amis, à la famille et à de très nombreux enfants qui n’auraient pas d’opportunités », a déclaré Brasil, permettant aux enseignants d’en savoir plus sur les choses qui se passent dans le monde.

Pour Daniel Brisolara, professeur de philosophie au lycée de Ceará, au Brésil, être ici est un « rêve devenu réalité ».

Daniel Brisolara est professeur de philosophie au lycée de Ceará, au Brésil. Il dit que c’est un « rêve devenu réalité » d’être à London, en Ontario. (Michelle Both/CBC)

Étudier l’anglais, visiter des écoles et en apprendre davantage sur l’éducation et la culture canadienne a été une «opportunité incroyable», a-t-il déclaré.

Brisolara travaille également sur un projet de création d’un groupe de débat dans sa ville, et apprendra comment l’améliorer dans le cadre de la formation.

Son séjour à Londres a déjà laissé une impression.

« C’est une ville merveilleuse », a-t-il dit. « Les gens ici sont très gentils… J’aime cet esprit communautaire. »

Brisolara a encore beaucoup de choses sur sa liste de choses à faire – aller dans plus de musées et un match de basket-ball, assister à des cercles de conversation en anglais.

Pendant son séjour à London, en Ontario, Sandra Lee, une enseignante de portugais de Bahia, au Brésil, se concentre sur le développement de ses compétences en enseignement de la lecture afin d’améliorer les capacités de ses élèves. (Michelle Both/CBC)

Sandra Lee, une enseignante de portugais de Bahia, au Brésil, a déclaré qu’elle était ici pour en savoir plus sur l’amélioration des compétences en lecture et sur le système d’éducation au Canada.

Les gens l’ont aidée à apprendre tellement ici, dit-elle.

« Je suis ici pour le développement professionnel et je suis si heureux d’être ici. »

Se connecter dans une perspective globale

C’est la deuxième fois que le programme est organisé depuis son lancement en 2019, a déclaré Candace Miller, directrice exécutive du développement commercial et du soutien stratégique du Fanshawe College.

« Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau nos amis et professeurs brésiliens », a déclaré Miller.

Cela donne l’occasion de partager les différences culturelles et les similitudes entre le Canada et le Brésil – et une occasion de se connecter les uns aux autres dans une perspective mondiale, a-t-elle déclaré.

Près de 50 enseignants du Brésil ont visité la succursale centrale de la London Public Library le mardi 13 juin dans le cadre d’un programme de formation en éducation de huit semaines par le biais du Fanshawe College. (Soumis par Marilia Brasil)

Le programme comprend deux semaines de formation en anglais langue seconde (ALS) et deux semaines d’apprentissage expérientiel en visitant différents sites, ainsi que des visites sur le terrain dans des écoles élémentaires et secondaires et une formation des enseignants.

« Ils pourront parler aux enseignants des écoles publiques d’ici à Londres pour en savoir plus sur les techniques et les choses qui se passent à l’école », a déclaré Brasil.

Ils visitent également des écoles, des garderies, des musées et des bibliothèques.

« Ils apprécient vraiment l’expérience. Si vous les voyez, accueillez-les et dites-leur à quel point notre communauté est forte et solidaire », a déclaré Brasil.