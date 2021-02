La condamnation mondiale s’est emparée des médias sociaux à la suite d’un coup d’État militaire au Myanmar, au cours duquel de hauts responsables du parti au pouvoir, dont le président de facto Aung San Suu Kyi, ont été arrêtés. Après les détentions, l’armée birmane a annoncé la mise en place de l’état d’urgence pour un an.

Aujourd’hui était censé marquer le début d’une nouvelle législature au cours de laquelle de nouveaux membres devaient prêter serment après les élections de novembre. Ce sont des élections que la Ligue nationale pour la démocratie d’Aung San Suu Kyi a remportées avec une victoire écrasante. Mais dans un communiqué publié sur Facebook par l’équipe de communication, l’armée du Myanmar a déclaré que sa décision était nécessaire pour – selon leurs propres termes – « préserver la stabilité du pays ».

Euronews a demandé à Murray Hiebert, associé principal au Center for Strategic and International Studies de Washington, quel impact, le cas échéant, de nouvelles sanctions auraient sur l’armée du Myanmar.

«L’armée birmane vit sous les sanctions de ses précédents coups d’État depuis des décennies et cela ne semble pas avoir eu beaucoup d’impact sur eux. Il a simplement maintenu le pays pauvre et appauvri. Il existe déjà des sanctions de la part de certains pays européens et des Américains pour les atrocités commises par les Rohingyas en 2017 et 2018 », a précisé Hiebert.

«Mais je suppose que la communauté internationale pourrait aller un peu plus loin et sanctionner certaines compagnies militaires. Mais à la fin, il y a aussi une compétition entre la Chine et la communauté internationale pour les cœurs et les esprits de l’Asie du Sud-Est. Et il est difficile d’imaginer que si le Myanmar est à nouveau sanctionné, il ne se tournera pas de plus en plus vers la Chine pour obtenir un soutien économique et politique.

Ils ont également promis la tenue d’élections libres et équitables une fois que l’état d’urgence aura été levé. Mais un mois après l’annonce, il y avait beaucoup de confusion, et c’était en grande partie parce que nous avons vu la connectivité Internet et les pannes de télécommunications à travers le Myanmar. Netblocks notant que vers huit heures, heure locale, la connectivité Internet est tombée à environ 50% des niveaux normaux.

Cela a d’abord conduit de nombreux rapporteurs spéciaux des Nations Unies pour les droits de l’homme à exprimer leurs inquiétudes au sujet de ce qu’ils qualifiaient de « situation inquiétante » dans le pays. Et dans les heures qui ont suivi, nous avons vu beaucoup de condamnations de la part de dirigeants de l’UE, comme le président du Conseil européen Charles Michel, qui sur Twitter a appelé à la libération de toutes ces personnes qui avaient été détenues, condamnant fermement le coup d’État militaire, et disant que le résultat de ces élections de novembre doit être respecté et que le processus démocratique doit être rétabli.

Il convient également de noter que les institutions de l’UE n’ont pas réellement nommé Aung Sang Suu Kyi dans leurs déclarations de condamnation. Elle a récemment été largement critiquée pour son manque d’action et sa quasi-acceptation des mauvais traitements infligés aux musulmans de la minorité rohingya au Myanmar. En septembre 2020, elle a été sanctionnée et rayée de la liste des lauréats du prix Sakharov pour la démocratie, pour ses actions concernant les musulmans rohingyas. Mais dans l’ensemble, nous avons vu beaucoup de condamnations de la part des responsables de l’UE résumées peut-être par le chef de la politique étrangère de l’UE – Josep Borell qui a déclaré: « Le peuple du Myanmar veut la démocratie et l’Union européenne les soutient pour ces troubles. »