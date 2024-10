Que peut faire un ouragan de catégorie 3 en Floride ? Jetez un œil alors que Milton cible la côte du Golfe

Remarque : Les sites d’information Herald et McClatchy ont levé le paywall sur nos sites Web pour cette histoire en développement, fournissant ainsi des informations cruciales aux lecteurs. Pour prendre en charge des rapports vitaux comme celui-ci, veuillez envisager un abonnement numérique.

Il y a moins de deux semaines, l’ouragan Helene a frappé la région de Big Bend, en Floride, en tant que tempête de catégorie 4, touchant terre près de Perry.

Le images des suites d’Hélène montrer les dégâts qu’un puissant ouragan peut causer.

Cette semaine, les dernières prévisions de trajectoire ont Ouragan Miltonactuellement de catégorie 4, sur une trajectoire de collision avec la côte du golfe de Floride, peut-être sous la forme d’un ouragan de catégorie 3.

Alors, à quel type de dommages ceux qui se trouvent dans le cône d’incertitude peuvent-ils s’attendre ?

Météorologues s’attendre à ce que Milton touche terre Mercredi soir, avec une onde de tempête potentiellement mortelle atteignant jusqu’à 12 pieds, des vents de force ouragan dépassant 110 miles par heure et de fortes pluies dans la région de Tampa Bay.

Un ouragan de catégorie 3 peut apporter «des dégâts dévastateurs», selon le National Hurricane Center.

Un guide des catégories d’ouragans

Les ouragans sont classés de 1 à 5 en fonction de la vitesse du vent. La catégorie 5 est la tempête la plus forte possible et est réservée aux tempêtes dont la vitesse du vent est supérieure à 157 mph.

Une tempête de catégorie 3 a des vents compris entre 111 et 129 mph. Une tempête de catégorie 3, 4 ou 5 est classée comme ouragan « majeur » en raison du potentiel de « pertes de vies ou de dommages importants », a indiqué le centre des ouragans.

Tout ouragan peut provoquer des ondes de tempête mortelles, des inondations et des tornades.

Que peut faire un ouragan de catégorie 3 ?

UN Guide du Centre national des ouragans décrit les dégâts causés par les tempêtes de catégorie 3 comme « dévastateurs », avec le vent et les débris volants capables de détruire « presque toutes » les maisons mobiles, en particulier celles construites avant 1994.

Cependant, les vents des ouragans de catégorie 3 sont également suffisamment forts pour causer des « dégâts majeurs » aux maisons traditionnelles, y compris la possibilité de retirer le toit-terrasse.

Les portes des bâtiments et les revêtements des maisons peuvent être arrachés lors d’un ouragan de catégorie 3, selon une vidéo de Weather Channel.

Les dommages aux arbres sont également une préoccupation lors d’un ouragan majeur. Les chutes d’arbres peuvent détruire des maisons, bloquer des routes et détruire des lignes électriques, entraînant ainsi des pannes de courant prolongées. Les ouragans de catégorie 3 peuvent entraîner l’indisponibilité de l’électricité et de l’eau pendant « plusieurs jours, voire plusieurs semaines après le passage de la tempête », a indiqué le centre des ouragans.

Même si le vent et les débris sont destructeurs, les inondations provoquées par de fortes pluies et des ondes de tempête peuvent causer des problèmes majeurs. Une onde de tempête se produit lorsqu’un ouragan pousse l’eau de l’océan vers le rivage, ce qui fait que plusieurs pieds d’eau apparaissent soudainement au-dessus du sol.

Le centre des ouragans rapporte que près de la moitié de tous les décès liés aux ouragans sont dus à une onde de tempête.

« Bien que les ouragans soient bien connus pour leurs vents forts et destructeurs, les ondes de tempête constituent la plus grande menace », écrit la NOAA dans son guide des ouragans. « Avec une grande partie des côtes densément peuplées de l’Atlantique et du Golfe des États-Unis à moins de 10 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer, le danger des ondes de tempête est énorme. »

Lundi soir, le comté de Manatee a émis ordres d’évacuation obligatoires pour toute personne des niveaux A, B, C et celles en camping-car ou maison mobile.

« Il s’agit d’une tempête sérieuse », a déclaré Jodie Fiske, directrice de la sécurité publique du comté de Manatee, dans un communiqué. « Nous avons besoin que les gens prennent ces ordres d’évacuation au sérieux et se mettent à l’abri du danger. »