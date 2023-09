Que peut faire l’IA pour les outils de productivité sur le lieu de travail ?

Bonjour, chers humains ! J’espère que vous apprécierez la nouvelle édition limitée du samedi du Daily Brief, qui se concentre sur l’IA, même si, nous le promettons, elle est écrite par de vraies personnes.

Vous avez des questions sur l’IA auxquelles vous aimeriez répondre ? Ou simplement quelques hallucinations de l’IA que vous aimeriez partager ? Envoyez-nous un e-mail à tout moment. Apprécier!

Voici ce que vous devez savoir

Amazon a déclaré que de grands modèles de langage alimentent désormais Alexa. Le les nouvelles capacités de l’assistant vocal sont destinés à le rendre moins semblable à un minuterie de cuisine coûteuse et plutôt un ami bavard qui peut vous raconter des histoires à la demande, mais est-ce quelque chose que les gens veulent ?

Jensen Huang affirme que l’Inde est le prochain grand marché de l’IA. Le PDG de Nvidia je viens de prendre un tour du pays éclairqui dispose d’une base de consommateurs potentiellement lucrative qui réduit la dépendance de son entreprise à l’égard de la Chine.

George RR Martin et John Grisham se sont joints aux auteurs poursuivant OpenAI pour violation du droit d’auteur. Tout comme Jodi Picoult et Jonathan Franzen, parmi d’autres grands noms du livre qui prétendent que les outils d’IA sont formés sur leur travail sans leur permission.

DALL-E 3 arrive bientôt. Obtenir votre des invites artistiques étranges sont prêtes. (Nous pensons à « un escargot avec une coquille faite de newsletters par courrier électronique, à la manière de Gustav Klimt. »)

Mise à jour du statut de l’assistant IA : ne commencez pas encore à sauter des réunions

Microsoft a révélé en mars qu’il apporterait un assistant IA à son Applications Office comme Word et PowerPoint. Jusqu’à présent, environ 600 entreprises ont testé Microsoft 365 Copilot. Quels sont les cas d’utilisation les plus populaires du logiciel à l’heure actuelle ? Selon l’entreprise, il s’agit de :

Récapitulatif des réunions Mettre en évidence les e-mails importants d’Outlook Résumer les e-mails

En d’autres termes, l’assistant IA prend en charge une partie du travail que nous redoutons de faire nous-mêmes. Cependant, nous ne savons pas encore à quel point ces outils nous rendront plus productifs. « Nous sommes en train de mettre en place tout cela en termes d’infrastructure permettant de mesurer », a déclaré à Quartz Colette Stallbaumer, directrice générale de l’avenir du travail chez Microsoft. « Il est vraiment tôt. »

Citable

« Nous voulons qu’ils assument la responsabilité de ne pas permettre la création de choses plus dangereuses que ce qui se produit déjà dans la nature. » —Tom Inglesby, directeur du Johns Hopkins Center for Health Security, s’exprimant cette semaine à la Clinton Global Initiative sur ce que son équipe attend des régulateurs en matière d’IA

Les gestionnaires d’actifs gérés par l’IA ont un vieux problème à résoudre

Les humains ont du mal à constituer des portefeuilles d’investissements verts et propres qui prennent réellement en compte les indicateurs de durabilité. Donner le travail à l’IA ne rend pas les choses plus faciles… du moins pas encore.

Au cours de ses quatre années de lancement, l’outil de gestion d’actifs Aether a beaucoup appris. Mais sa qualité dépend de ses données, qui, lorsqu’il s’agit de Indicateurs ESG, n’est pas génial, surtout lorsque les entreprises calculent leurs émissions de carbone de leur propre manière. Cela oblige l’outil à refaire des calculs pour standardiser les données. Et c’est une invitation aux problèmes. En bref : les utilisateurs doivent être prudents.

Michelle Cheng de Quartz écrit sur la façon dont ces mêmes vieilles chansons et danses (mauvaises données) entraînent les mêmes vieux problèmes (mauvais résultats) et nécessite, eh bien, un humain.

Autres excellentes lectures sur l’IA de cette semaine

🔭 Les luddites ont vu le problème de l’IA venir d’il y a deux siècles

🥼 Une IA construite avec le logiciel Amazon surveille le cancer au Nigeria et au Kenya

😬 Le projet Gutenberg a mis en œuvre l’une des pires craintes des acteurs en grève en matière d’IA

🖼️ Les entreprises technologiques tentent de généraliser les générateurs d’images IA avec de meilleures protections contre les utilisations abusives

Les chatbots peuvent changer le CV des cols blancs, mais ce n’est peut-être pas si mal

Les clients de Salesforce, qui utilisent le logiciel de l’entreprise pour organiser leurs données commerciales, interagiront bientôt beaucoup plus avec un assistant IA appelé Einstein Copilot (une opportunité manquée d’utiliser l’IA-bert Einstein). Lors d’une conférence de presse sur le lancement de l’assistant, les dirigeants de Salesforce ont souligné à plusieurs reprises qu’ils pensaient que l’IA générative entraînera des changements majeurs dans les emplois de cols blancsmais pas les enlever.

Par exemple, Einstein sera capable de :

🤖 Initier un retour sur un article pour un client

🤖 Résumer les réponses de l’assistance par chat

🤖 Rédiger un langage de vente et de marketing pour les e-mails

Mais il faudra encore beaucoup de cols blancs pour fournir des instructions techniques et réduire les hallucinations.

Demandez à une IA

Cette semaine, le chatbot Bard AI de Google a lancé une fonctionnalité de vérification des faits. Naturellement, nous avons voulu l’essayer.

Inspiré par notre récent Obsession hebdomadaire sur le don d’organes (tu peux inscrivez-vous à notre e-mail Obsession ici), nous avons demandé à Bard de dresser une liste des 10 orgues les plus demandés, classés du plus demandé au moins demandé. Ensuite, nous avons cliqué sur la fonction de double vérification. Le résultat:

Capture d’écran: Barde

L’outil, qui effectue essentiellement une recherche Google sur le Web pour vérifier ses propres réponses, a signalé les reins comme étant corrects et les « intestins » comme quelque chose qu’il ne pouvait pas corroborer avec un contenu pertinent, nous incitant à « envisager de faire des recherches plus approfondies pour évaluer cette affirmation ». » Nous l’avons fait, et les intestins ne semblent pas être le sixième sur la liste citée par Bard. En fait, on ne sait pas très bien quoi est sixième sur cette liste, mais Bard présente quand même les informations avec confiance, ce que l’IA a tendance à faire.

Pour faire court : nous devons encore utiliser notre cerveau pour vérifier les faits à l’aide de l’outil de vérification des faits. Apprenez-en davantage sur la nature des erreurs de l’IA dans notre épisode de podcast Quartz Obsession sur Hallucinations de l’IA.

Note latérale : nous avons également demandé à Bard d’écrire une histoire d’un paragraphe sur un babouin donnant un cœur à un serveur. La fonction de vérification des faits nous a dit que tout allait bien, même si l’histoire générée par Bard comptait quatre paragraphes et suggérait que le babouin (Bobo de son nom) avait non seulement vécu après son don héroïque de cœur, mais avait également parlé.

Nos meilleurs vœux pour une journée très humaine. Envoyez des nouvelles, des commentaires, des citations de Bobo et des invites DALL-E 3, impliquant de préférence Bobo, à [email protected]. La prise en charge des lecteurs rend Quartz accessible à tous :Devenir membre. L’AI Daily Brief d’aujourd’hui vous a été présenté par Michelle Cheng, Morgan Haefner, Susan Howson et Heather Landy.