Que peut faire l’AIEA à Zaporizhzhia ?

Des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sont arrivés vendredi à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia pour constater les dommages causés à l’installation sous contrôle russe, alors que les combats se poursuivent autour de la centrale. L’AIEA a l’intention de garder deux experts dans l’installation sur une base prolongée, mais le pouvoir de l’agence de changer les conditions à l’usine – y compris l’anxiété et l’épuisement signalés de la part des travailleurs ukrainiens, les violents combats autour de l’usine et les tentatives russes de connecter la centrale à son propre réseau électrique — est limité.

Après sa visite de cinq heures vendredi, le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a informé les journalistes à Vienne au siège de l’agence, affirmant que sa plus grande préoccupation était les dommages causés au bâtiment lors des bombardements intensifs en août. On ne sait toujours pas qui est responsable de ce bombardement, car l’Ukraine et la Russie ont échangé des accusations dans les deux sens. Cependant, avec la présence d’inspecteurs indépendants de l’AIEA, “lorsqu’il y a une allégation selon laquelle quelque chose s’est passé à l’usine, vous pouvez vous tourner vers nous”, a déclaré Grossi.

Les efforts pour obtenir une équipe de surveillance de l’AIEA, une agence des Nations Unies, sont en cours mais ont été les plus lourds en août en raison de l’intensification des combats autour de l’usine. L’Ukraine a lancé une offensive ces dernières semaines pour récupérer le territoire sous contrôle russe dans le sud et le sud-est ; alors qu’une grande partie de la poussée est actuellement concentrée sur la ville de Kherson, l’usine de Zaporizhzhia est encore assez proche du front – à environ 60 miles de Kherson elle-même et à la frontière nord du territoire sous contrôle russe.

Compte tenu du potentiel de catastrophe et du manque d’informations indépendantes sur la situation à l’usine, Grossi s’est adressé au Conseil de sécurité de l’ONU le 11 août, appelant à nouveau à une mission à Zaporizhzhia ; l’agence demande depuis des mois à se rendre sur place pour assurer la surveillance et l’assistance technique. Étant donné que la Russie et l’Ukraine, en tant que parties au conflit, ont fourni à l’agence des informations incohérentes sur la sécurité et le fonctionnement de la centrale, Grossi a souligné la nécessité d’une mission d’enquête indépendante. “Ce sont ces faits, recueillis lors d’une visite sur site, qui sont nécessaires pour que l’AIEA puisse développer et fournir une évaluation indépendante des risques liés à la sûreté et à la sécurité nucléaires”, avait-il déclaré à l’époque.

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia est la plus grande d’Europe, fournissant environ 20 % de l’électricité de l’Ukraine avant la guerre et la moitié de son énergie nucléaire, selon le Washington Post. Il produit toujours de l’énergie, y compris de l’énergie pour l’exportation vers l’Europe – l’une des méthodes limitées de l’Ukraine pour générer des revenus en temps de guerre, d’autant plus que le conflit étouffe les exportations agricoles du pays. Cependant, cela rend les réacteurs vulnérables non seulement à l’occupation et aux attaques, mais également aux lignes d’approvisionnement limitées en pièces de rechange et à la possibilité pour la Russie de détourner l’électricité de la centrale vers son propre réseau – un processus délicat qui risque de couper l’alimentation électrique de refroidir les réacteurs.

“Le nucléaire est un facteur de peur, et c’est aussi un facteur de puissance”, a déclaré samedi à Vox Cindy Vestergaard, chercheuse principale et directrice du programme de garanties nucléaires au Henry L. Stimson Center. « Avec Zaporizhzhia, nous touchons à quelque chose de très cher à la Russie, à savoir son pouvoir sur les sources d’énergie. Et donc le nucléaire est au cœur de la géopolitique, il est au cœur des politiques énergétiques, et bien sûr, pour que le monde garde la lumière allumée.

Qu’a-t-il fallu pour amener l’équipe de l’AIEA à Zaporizhzhia ?

Pour l’instant, peu de détails sur la mission d’observation — et les négociations permettant son déroulement — sont connus. Le New York Times a rapporté mercredi que 14 experts avaient quitté Kyiv pour se rendre à l’usine de Zaporizhzhia, traversant des points de contrôle militaires et des combats actifs pour atteindre l’installation.

“C’est totalement sans précédent – nous n’avons jamais eu de conflit actif dans un pays qui a également un programme nucléaire aussi solide. C’est le septième plus grand programme d’énergie nucléaire au monde », a déclaré Vestergaard. “La danse, ou la navigation que l’agence devrait faire est, évidemment, entre l’Ukraine et la Russie”, a-t-elle dit, et impliquerait “beaucoup de détails, même jusqu’à des virgules, sur la façon dont les choses seraient décrites pour que l’agence pour y aller.

L’un des points des négociations était de savoir si l’équipe entrerait et sortirait de la zone par le territoire tenu par l’Ukraine ou la Russie. La mission a choisi de se rendre à l’installation depuis Kyiv via le territoire sous contrôle ukrainien, peut-être pour éviter de légitimer l’occupation russe de l’usine de Zaporizhzhia. Mais même quelque chose d’aussi banal que l’itinéraire utilisé pour se rendre dans la région a eu des conséquences sur leur voyage. “[The IAEA mission] ne recevra pas de laissez-passer spécial », a déclaré au Times Vladimir Rogov, un responsable des forces d’occupation russes. “Ils ont eu la chance de venir de Russie à travers le territoire libéré en toute sécurité, rapidement et sans obstacles.” La Russie a également refusé les appels à la démilitarisation de la zone, exposant l’usine à un risque continu de dommages dus aux bombardements.

La Russie a tout intérêt à autoriser la visite de l’équipe de surveillance, a déclaré samedi à Vox Scott Roecker, vice-président du programme de sécurité des matières nucléaires de la Nuclear Threat Initiative. “Je pense qu’il était dans l’intérêt des Russes que l’AIEA vienne là-bas pour plusieurs raisons”, a-t-il déclaré. “Un, pour qu’il puisse démontrer que le réacteur fonctionnait toujours et que la centrale fonctionnait. Aussi, dans une certaine mesure, avoir une organisation internationale sur le site, y avoir des inspecteurs — cela légitime, dans une certaine mesure, la présence de la Russie là-bas.

Malgré les défis logistiques de la mission et les restrictions imposées par les autorités russes, Grossi a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi qu’il avait un accès libre à tout ce qu’il demandait à voir – une étape d’introduction positive qui, espérons-le, fournira des informations critiques et indépendantes sur l’état de la plante pour le rapport de l’agence à son conseil d’administration lorsque cet organe se réunira la semaine prochaine. À partir de là, a déclaré Roecker, les informations et les recommandations peuvent atteindre le niveau diplomatique et fournir des informations et un contexte précieux pour la poursuite des négociations. Mais, comme l’a souligné Vestergaard, cette mission n’est qu’un début.

“J’espère qu’un seul rapport ne suffira pas”, a-t-elle déclaré. “Ce sera une série de surveillance continue sur le terrain, sur site et de présence physique dans l’installation à l’avenir.”

Combien les inspecteurs peuvent-ils changer à l’usine ?

Le mandat de la mission porte sur trois éléments au sein de l’installation de Zaporizhzhia : la sûreté de ses opérations, la sécurité de l’ensemble de l’installation et la sauvegarde des matières nucléaires qui y sont produites. La mission peut collecter des informations sur ces éléments et les diffuser, mais “ce sont des inspecteurs, ils ne peuvent pas décider de commencer à exploiter l’usine d’une certaine manière s’ils ont l’impression qu’elle n’est pas exploitée de manière sûre”, a déclaré Roecker. “Ils ne vont vraiment pas s’interposer entre les personnes qui gèrent le site d’un point de vue russe et les opérateurs ukrainiens.”

L’agence n’a également aucun pouvoir de surveillance ou de négociation concernant l’activité militaire entourant l’installation. Cependant, il peut – et a – recommandé que les combats cessent immédiatement.

Bien qu’elle soit impuissante d’un point de vue juridique et logistique, les informations que la mission pourrait partager sont puissantes, a déclaré Roecker. “Nous obtenons une source impartiale à l’intérieur de cette installation, partageant des informations, et il y aura beaucoup de pression […] pour s’assurer que toutes les préoccupations qu’ils soulèvent sont d’une manière ou d’une autre rectifiées. Il n’y a rien qu’ils puissent faire eux-mêmes, mais le simple fait qu’ils soient là – les informations qu’ils fourniront et les recommandations qu’ils donneront attireront une tonne d’attention et il y aura beaucoup de pression pour apporter ces changements.

Depuis samedi, les parties concernées ont accepté d’autoriser deux inspecteurs à rester dans la zone, mais pour combien de temps n’est pas encore clair. “Mon plus grand drapeau sera, s’ils partent, pourront-ils jamais revenir”, a déclaré Vestergaard.

Mais certains responsables ukrainiens souhaitent une réponse plus ferme de l’agence. “J’espère que l’AIEA sera finalement en mesure de remplir ses fonctions”, a déclaré Oleksandr Starukh, le chef de l’administration militaire régionale de Zaporizhzhia, à Ukrinform. “Il y a de l’espoir que l’organisation internationale tirera des conclusions, en tenant compte de toutes les menaces, et ensemble, nous protégerons le monde de la menace absolument réelle posée par la Russie. Soit nous résolvons les problèmes existants ensemble, soit quelqu’un d’autre s’en chargera pour nous.

À plus long terme, alors que de plus en plus de pays envisagent l’énergie nucléaire pour atténuer le changement climatique, l’agence et le monde devront réfléchir à la manière de gérer la possibilité que les centrales nucléaires civiles soient transformées en armes. Cela nécessiterait de meilleurs traités et accords autour de l’énergie nucléaire en général, et des installations civiles en particulier, ainsi que la diversification de la chaîne d’approvisionnement nucléaire. Alors que de nombreux pays dépendent du combustible, de la technologie et du retraitement du combustible usé russes pour maintenir leur production d’énergie nucléaire, certains acteurs européens cherchent actuellement des moyens de ne plus dépendre de la domination nucléaire russe.

Ce que l’AIEA fait à Zaporizhzhia aura des effets d’entraînement à l’avenir, a déclaré Vestergaard à Vox. “Cela va créer un précédent sur la manière dont l’agence interagira avec les installations relevant de sa compétence dans les zones de conflit actif”, a-t-elle déclaré. « Espérons que nous ne nous retrouverons plus dans une situation comme celle-ci, mais à mesure que de plus en plus d’États acquièrent de l’énergie nucléaire à des fins civiles, c’est quelque chose que nous devons envisager à l’avenir. C’est un changeur de jeu. “