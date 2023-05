Le bloc militaire occidental ouvrirait son premier bureau au Japon alors que les États-Unis poussent la politique de « confrontation des blocs » dans la région

Le Japon envisage d’ouvrir un bureau de liaison de l’OTAN à Tokyo. Le bureau sera le premier du genre en Asie et est désigné pour « coordonner » avec l’alliance sur les questions de sécurité et sur la question de la Chine.

Ce n’est un secret pour personne que les États-Unis cherchent à étendre et à institutionnaliser l’alliance militaire en Asie et à placer leur empreinte à l’échelle mondiale, une notion qui a été encouragée par le conflit en Ukraine et réclamée par de nombreuses personnalités occidentales. Cela montre que l’organisation a longtemps abandonné sa vocation première, et est devenue un outil d’hégémonie et de domination, loin de l’alliance dite « défensive » qu’elle prétendait autrefois être, sur une zone géographique spécifique du globe.

L’administration du président américain Joe Biden est sans doute la présidence américaine la plus agressive sur le plan militaire depuis des décennies, encore plus que la présidence de George W. Bush compte tenu des circonstances. Biden a intensifié les tensions avec des puissances plus importantes, au lieu de simplement mener de petites opérations de changement de régime après les horreurs du 11 septembre. Ce faisant, Biden a cherché de manière agressive à élargir des alliances telles que l’OTAN, en créant de nouveaux mécanismes tels que AUKUS, a amené l’Europe au bord de la guerre avec la Russie et va placer de nouvelles armes nucléaires sur la péninsule coréenne. Alors que le président précédent, Donald Trump, cherchait à réduire la taille de l’OTAN et à la rendre plus autonome financièrement, l’administration Biden tente sans vergogne de la « mondialiser ».

l’OTAN, la Atlantique Nord Organisation du Traité, a été autrefois conçue comme un mécanisme d’autodéfense régionale collective au sein d’une Europe occidentale fragile de l’après-Seconde Guerre mondiale, qui était égale en puissance au Pacte de Varsovie. Après la fin de la guerre froide, après que les États-Unis sont devenus l’hégémonie incontestée, l’OTAN est passée d’une simple alliance militaire axée sur l’équilibre des pouvoirs à un outil pour faire respecter les intérêts et les objectifs de sécurité américains. Ce faisant, les États-Unis ont cherché à transformer l’alliance en un «ordre des choses permanent» et ont trahi les promesses faites à la Russie post-soviétique de ne pas l’étendre vers l’est.

Mais maintenant, alors que les États-Unis considèrent de plus en plus la Chine comme leur plus grand adversaire, ils veulent « mondialiser » l’OTAN en Asie et l’imbriquer avec les alliances américaines existantes dans la région, notamment le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et l’Australie. Traditionnellement, les États-Unis n’ont jamais poursuivi ces alliances qu’à «l’échelle bilatérale», cela a généralement été plus gérable pour les intérêts américains car les nations asiatiques n’opèrent pas sur la même universalité que les pays d’Europe occidentale et sont plus en proie à des conflits nationalistes. Par exemple, la Corée du Sud a peu d’espace politique pour coopérer avec le Japon. Bien que le président Yoon Suk-yeol tente de le faire, ses notes baissent grâce à sa capitulation perçue face à Tokyo.

Malgré cela, les États-Unis veulent rendre ces alliances multilatérales. Même s’il ne peut pas officiellement étendre l’OTAN, il estime que son influence peut encore être accrue si le renseignement, les armements et d’autres formes de coopération sont renforcés. Par conséquent, même si l’ensemble de l’OTAN ne peut pas accourir à l’aide de Taïwan si un conflit avec la Chine continentale éclate, les États-Unis visent probablement à créer une « coalition » qui coopérera de la même manière que celle qui soutient l’Ukraine, c’est-à-dire en fournissant un jamais – mettre fin à l’approvisionnement en armes, en renseignements, en logistique, en soutien opérationnel, etc. En d’autres termes, l’OTAN mènerait une guerre contre la Chine par procuration de la même manière qu’elle l’a fait contre la Russie en Ukraine, que les États-Unis soient directement impliqués ou non. Bien sûr, cela augmente considérablement les enjeux militaires de la région.

Alors que peut faire la Chine pour répondre à cette tentative « d’encerclement de l’alliance » contre elle ? Premièrement, il peut renforcer ses liens avec la Russie et viser à créer un rapport de force plus profond en Asie-Pacifique. Deuxièmement, il peut revitaliser d’anciennes alliances et renforcer ses liens avec la Corée du Nord en tant que partenaire militaire. Après tout, la RPDC est toujours obligée par le traité d’assistance mutuelle de 1961 de venir en aide à la Chine dans une guerre et peut être utilisée pour contenir le Japon et la Corée du Sud. Troisièmement, il peut chercher à établir de nouveaux partenariats militaires avec des pays de la région qui se sentent également menacés par l’expansionnisme américain ; par exemple, le Laos, le Cambodge et le Myanmar. Alors que le reste de l’ASEAN devrait rester neutre, y compris la Malaisie, l’Indonésie, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam (à l’exclusion des Philippines alignées sur les États-Unis), la Chine devrait s’efforcer d’améliorer ses relations avec ces pays afin d’empêcher les États-Unis d’essayer de les « forcer » à choisir.

L’expansion de l’influence de l’OTAN en Asie constitue en fin de compte une menace pour la stabilité, la sécurité et la certitude de toute une région. Poussé par les États-Unis, il s’efforce d’importer la politique de «confrontation des blocs» dans la région et de renverser son intégration afin qu’il puisse être en mesure d’assurer l’hégémonie américaine sur elle. La Chine est confrontée au défi d’équilibrer ses intérêts de sécurité au milieu de cette tourmente, tout en veillant à ce qu’un conflit n’éclate pas. Quoi qu’il en soit, toute la région est enfermée dans une course aux armements de plus en plus tendue au milieu de la politique étrangère de l’administration Biden, qui ne peut être décrite que comme hégémonique, expansionniste et agressive.