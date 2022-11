Que peut apprendre la démocratie américaine du Brésil ?

BRASÍLIA – Les préparatifs des dernières élections présidentielles dans les deux plus grandes démocraties de l’hémisphère occidental ont été remarquablement similaires.

En baisse dans les sondages, le président de droite a affirmé, sans preuve, que l’élection pourrait être truquée. Il a suggéré qu’il pourrait ne pas accepter une perte. Et des millions de ses partisans ont juré de descendre dans la rue à sa demande.

Mais les résultats, du moins jusqu’à présent, ont été radicalement différents.

Au Brésil, lorsque les décomptes ont montré que le candidat sortant avait été évincé après un seul mandat, le gouvernement a réagi ensemble, rapidement et de manière décisive. Le président du Sénat, le procureur général, les juges de la Cour suprême et les chefs de l’agence électorale sont passés ensemble à la télévision et ont annoncé le vainqueur. Le président de la Chambre, peut-être l’allié le plus important du président, a ensuite lu une déclaration réitérant que les électeurs avaient parlé. D’autres politiciens de droite ont rapidement emboîté le pas.

Le président Jair Bolsonaro, politiquement isolé, est resté silencieux pendant deux jours. Puis, sous la pression de ses principaux conseillers, il a accepté de transférer le pouvoir.