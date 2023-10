Que peut accomplir la visite de Biden en Israël après le bombardement de l’hôpital de Gaza ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Quelques heures après qu’un raid aérien israélien a frappé mercredi matin l’hôpital arabe Al-Ahli de la ville de Gaza, tuant au moins 500 personnes selon les autorités sanitaires, le président américain Joe Biden atterrira en Israël.

L’hôpital hébergeait des milliers de patients et d’autres civils cherchant refuge contre les bombardements incessants de la bande de Gaza par Israël depuis l’attaque du 7 octobre par le groupe armé palestinien Hamas contre le sud d’Israël.

Le voyage de Biden chez l’allié le plus proche de Washington au Moyen-Orient était prévu avant l’attaque meurtrière à l’hôpital de mardi et constitue une visite à enjeux élevés alors qu’Israël continue de frapper Gaza avant une offensive terrestre imminente.

Mais l’attaque israélienne contre l’hôpital a déjà eu des conséquences diplomatiques pour Biden. La Jordanie, qui était également censée accueillir Biden pour un sommet avec le roi Abdallah II du pays, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a annulé les réunions. Biden n’est plus le bienvenu à Amman pour le moment.

Alors, que peut-il accomplir en Israël ?

Quel est le contexte de la visite de Biden en Israël ?

Mardi, plus de 3 000 Palestiniens, dont un tiers d’enfants, étaient morts des bombardements israéliens depuis le 7 octobre – et c’était avant l’attaque de l’hôpital arabe Al-Ahdi.

Le voyage de Biden intervient après que son plus haut diplomate, le secrétaire d’État Antony Blinken, a rencontré la semaine dernière les dirigeants arabes, dont la plupart ont refusé de condamner le Hamas pour ses attaques qui ont tué 1 400 personnes en Israël, dont des étrangers.

Biden devrait atterrir à Tel Aviv mercredi à 10h00 heure locale (07h00 GMT), où il rencontrera le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres hauts responsables.

Selon le dirigeant américain, il recevra un exposé complet sur les objectifs et la stratégie de guerre d’Israël et réaffirmera l’engagement de Washington envers la sécurité d’Israël.

Mais le fait que Biden parle publiquement de l’attaque contre l’hôpital Al-Ahdi, et ce qu’il dit, sera étroitement surveillé pour voir si les États-Unis sont en train de recalibrer leur position sur le conflit dans un contexte d’indignation internationale croissante face à la campagne de bombardement dévastatrice d’Israël sur Gaza.

Blinken a annoncé pour la première fois la visite de Biden à la fin de plus de sept heures d’entretiens avec Netanyahu et d’autres responsables lundi soir, au cours desquels il a déclaré que le Premier ministre israélien avait accepté d’élaborer un plan pour fournir une aide humanitaire aux civils de Gaza.

Israël a imposé un blocus total à Gaza, piégeant ses 2,3 millions d’habitants dans l’enclave assiégée, sans eau, nourriture, carburant et électricité.

Biden peut-il contribuer à l’aide humanitaire ?

Blinken a déclaré que le plan vise à « permettre à l’aide humanitaire d’acheminer vers les civils de Gaza d’une manière qui ne profite pas au Hamas », qui a lancé l’une des attaques les plus meurtrières contre Israël depuis des décennies.

Pourtant, même si l’impact des frappes aériennes israéliennes sur le Hamas reste flou, les bombardements ont anéanti bloc après bloc d’immeubles résidentiels dans l’enclave assiégée. Les écoles et les hôpitaux n’ont pas non plus été épargnés, ce qui a aggravé la crise humanitaire à Gaza.

Même si Blinken a parlé d’un accord sur l’aide humanitaire, il n’a annoncé aucun détail concret et rien n’indique que des couloirs sûrs pourraient être mis en place prochainement.

Dimanche, il a déclaré que le passage crucial de Rafah – la seule voie de sortie de Gaza non contrôlée par Israël – serait bientôt ouvert aux ressortissants étrangers.

Le passage reste toutefois fermé, y compris pour les dizaines de camions remplis d’aide humanitaire en provenance de plusieurs pays rassemblés à la frontière avec l’Égypte.

Au lieu de cela, Israël a bombardé le passage quatre fois depuis.

La question de savoir si Biden peut contribuer à faire avancer les plans visant à apporter une aide humanitaire aux 2,3 millions de Palestiniens à Gaza pourrait déterminer la manière dont sa visite sera perçue en dehors d’Israël.

Qu’est-ce que cela signifie pour la guerre ?

Biden et d’autres responsables de son administration ont souligné à plusieurs reprises le droit d’Israël à se « défendre » et ont soutenu son objectif déclaré de détruire le groupe armé palestinien Hamas.

Biden n’a jusqu’à présent pas explicitement appelé Israël à faire preuve de retenue ou à cesser de bombarder les civils, les ambulances et les premiers intervenants, ou à permettre aux civils de retrouver l’accès à la nourriture et à l’eau, bien qu’il ait mis en garde Israël contre une occupation de Gaza.

Le principal porte-parole militaire israélien, Daniel Hagari, a déclaré mardi aux journalistes qu’Israël était confronté à « toutes sortes de fins de jeu » et que l’avenir de Gaza serait une « question mondiale ».

Mais Israël semble prêt à lancer prochainement une offensive terrestre dans l’enclave. De nombreux analystes estiment que cela pourrait être retardé au moins jusqu’à ce que Biden quitte Israël pour éviter d’embarrasser le président américain.

Cependant, certains signes indiquent que le voyage de Biden pourrait viser à développer une compréhension commune entre les États-Unis et Israël sur la manière de poursuivre la guerre à Gaza.

Le général Michael « Erik » Kurilla, chef du commandement central américain, est arrivé mardi à Tel Aviv et devrait rencontrer de hauts responsables militaires israéliens.

Qu’en est-il des avertissements de l’Iran ?

L’Iran a averti depuis des jours que de nouveaux fronts pourraient être ouverts dans la guerre et le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a explicitement déclaré lundi soir qu’Israël pourrait s’attendre à une action « préventive » « dans les heures à venir » s’il continue sur sa voie actuelle.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré mardi que les bombardements sur Gaza devaient cesser immédiatement et que Washington devait être tenu responsable de la situation actuelle.

Nos nombreux rapports de renseignement montrent que les États-Unis formulent la politique actuelle du régime sioniste et que ce qui est fait est régi par la politique américaine. Les États-Unis doivent être tenus responsables de cette situation. – Khamenei.ir (@khamenei_ir) 17 octobre 2023

On ne sait pas exactement si et quand – ni comment exactement – ​​Téhéran se lancera dans l’action, mais Israël et les États-Unis ont montré leur prudence.

Israël a déjà bombardé des aéroports syriens à plusieurs reprises pour répondre aux craintes que l’Iran puisse prendre une décision à partir de là, et Israël et le Hezbollah libanais ont déjà échangé des tirs à la frontière, même si ce combat ne s’est pas encore intensifié.

Pendant ce temps, Washington a déployé un deuxième transporteur et des moyens aériens dans la région, ce qui a été considéré comme un avertissement à l’Iran ainsi qu’aux groupes armés et aux campagnes qu’il soutient dans la région.