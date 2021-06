Que personne ne hue nos héros anglais alors qu’ils s’agenouillent contre le racisme à Wembley

Perdre les huées

LE festin de foot dont nous avions tant besoin après 18 mois d’enfer Covid est à nos portes.

Si vous êtes gallois, bonne chance aujourd’hui. Si vous êtes anglais, rugissons nos Lions demain. Et nous voulons dire rugir.

Que personne ne hue nos héros anglais à Wembley alors qu’ils s’agenouillent contre le racisme Crédit : PA

Que personne ne hue nos héros à Wembley alors qu’ils s’agenouillent contre le racisme.

Nous comprenons les objections, bien sûr. . . les liens avec la politique d’extrême gauche de Black Lives Matter, etc.

Dans l’ensemble, nous préférerions une position antiraciste sans aucune trace de division

Mais ce qui est le plus important, c’est ce qu’il y a dans la tête des joueurs.

D’autres personnes qui se sont mises à genoux adhèrent à la rhétorique de BLM et à l’idéologie trouble au-delà de son slogan irréprochable

Mais nos stars du football considèrent leur geste simplement comme un acte apolitique pour l’égalité raciale.

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, les soutient également – ​​et a fait preuve d’un leadership admirable en bravant la flak pour le faire.

Respectons donc tous la pureté de leurs motivations et encourageons-les à la victoire.

Un Wembley bondé a éveillé les garçons anglais de 1966 à la gloire ultime.

Quel découragement pour les gars de 2021 si une partie d’un stade à moitié vide les hue avant qu’un ballon ne soit botté.

Vous avez entendu Boris hier. . . encourageons-les plutôt à la place.

Maintenant, du temps supplémentaire

ILS pensent que tout est fini. Malheureusement, ce n’est pas encore

Et, franchement, qui sait maintenant quand ce sera ?

À quel point les décès de Covid doivent-ils être bas avant que le gouvernement ne siffle à plein temps ces bordures ruineuses? Crédit : Reuters

Il est sinistre que notre déverrouillage final le 21 juin soit mis en œuvre.

C’est vrai que la variante indienne se propage beaucoup plus facilement.

Que les hospitalisations augmentent fortement par endroits, alors que les infections ont grimpé en flèche

Mais on se demande :

Cela finira-t-il jamais ?

Le nouveau délai permettra à beaucoup d’autres d’obtenir leur deuxième jab.

Nous comprenons cela.

La protection d’un seul n’est pas excellente contre cette souche.

Mais le gouvernement continue de déplacer les poteaux de but.

Est-ce que deux jabs suffiront ? Aurons-nous besoin d’un troisième ou d’un quatrième ?

La grippe tue des milliers de personnes par an.

À quel point les décès de Covid doivent-ils être bas avant que le gouvernement ne siffle à plein temps ces bordures ruineuses?

Bling ’em

NOTRE système de distinctions honorifiques a longtemps été une honte, avec des babioles distribuées comme des bonbons aux amis, copains et donateurs des politiciens.

Comme c’est rafraîchissant de le voir utilisé correctement.

La chef des Jabs, Kate Bingham, mérite pleinement son statut de dame, tout comme ceux qui obtiennent des gongs à AstraZeneca et à l’Université d’Oxford pour avoir aidé à sauver des vies Crédit : SOLO Syndication

Ceux qui ont inventé, testé et distribué nos vaccins Covid à une vitesse sans précédent ont sauvé des milliers de vies et ont permis à notre pays de sortir de sa crise la plus grave depuis 80 ans.

Donc, la chef des jabs, Kate Bingham, mérite pleinement son statut de dame.

Il en va de même pour ceux qui obtiennent des gongs à AstraZeneca et à l’Université d’Oxford pour avoir conduit le développement de leur vaccin à faible coût.

Félicitations à tous pour un coup bien fait.