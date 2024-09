Que pensez-vous de Transformers One ?

Paramount a mis Transformateurs des films à un rythme soutenu depuis 2007, et après sept films d’action en direct, vous savez à peu près ce que vous obtenez. Transformers 1 est quelque chose de différent : il se distingue des films précédents par son aspect visuel, et il s’agit également d’un préquel qui se déroule entièrement sur Cybertron et qui se concentre sur la relation entre les futurs protagonistes Orion Pax/Optimus Prime (Chris Hemsworth) et D-16/Megatron (Brian Tyree Henry). Et la principale chose qui le sépare des autres films ? C’est le premier film d’animation de la série depuis le film culte et révolutionnaire de 1986.

Autant dire que les gens se demandent comment Transformers 1 Après que les premières avant-premières aient mis en avant l’humour plus axé sur les enfants du film, les promos ont commencé à mettre en avant le point le plus important et à mettre en évidence la dynamique Orion/D-16. Les fans de la franchise, qui a maintenant 40 ans, ont voulu que ce soit bon depuis le premier visionnage réel, et leurs prières semblent avoir été exaucées. Les critiques du film ont été largement élogieuses, certains allant jusqu’à le qualifier de meilleur Transformateurs film depuis un moment, voire jamais. Ces éloges ont été répartis de manière égale sur tous les plans, de l’animation et de l’action à l’histoire et au casting.

Comme avec le récent Tortues Ninja film, Paramount est prêt et disposé à aller de l’avant et à avancer avec une suite pour cette nouvelle continuité si Un finit par bien se porter. Jusqu’à ce qu’une décision soit prise dans un sens ou dans l’autre, nous voulons savoir ce qui toi pensé à Transformers 1. Vous l’avez aimé, méprisé, pensez-vous que Megatron règne et que Sentinel Prime mérite d’être mis entre de bonnes mains ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.