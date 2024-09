Que pensez-vous de la pelée Munguía contre Bazinyan ?

Quieres ver a Jaime Munguía contra Erik Bazinyan? Ici, vous êtes tout au sujet du combat du 20 septembre par ESPN+ en EE.UU. et par Disney+ au Mexique.

Le mexicain Jaime Munguía regresa al ring para se enfrentar a Erik Bazinyan dans une pelea de peso supermediano a 12 asaltos el viernes à Glendale, Arizona (ESPN, ESPN Deportes et ESPN+ en EE.UU. y Disney+ au Mexique20 h 30 CDMX / 22 h 30 HE).

Munguía (43-1, 34 KOs) a été éliminé pour la première fois après sa défaite par décision unanime avant Canelo Álvarez en mai passé, pour affronter Bazinyan (32-0-1, 23 KOs).

Jaime Munguía a été appelé pour la première fois après sa défaite par décision unanime avant Canelo Álvarez en mai passé. Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images

Munguíail y a 27 ans, à Tijuana, Mexique, est un ancien camp de peso supermédia qui a subi le peso en cherchant des transporteurs plus grands. Il y a des notables de Victoria parmi Gabriel Rosado, Sergiy Derevyanchenko et John Ryder, entre autres.

Bazinyanil y a 29 ans, à Ereván, en Arménie, mais qui réside désormais au Québec, au Canada, est apparu aux États-Unis pour la première fois en cinq ans. J’ai trouvé de nombreux rivaux, entre eux Billi, Facundo Godoy, Ronald Ellis et Marcelo Coceres.

Également à Viernes, à Dublin, Irlande, le prospect de peso superwelter Callum Walsh se retrouver face à Przemyslaw Runowski dans une pelée de 10 sauts (UFC Fight Pass, 12 h 30 HE).

Top Rank Boxing est présent sur ESPN et ESPN+. Abonnez-vous à ESPN+ pour voir événements de boxe exclusifspesajes y más (Sólo EE.UU.). Viernes 20 septembre, 17 h 50 HE, ESPN+ Jaime Munguia contre Erik Bazinyan, 12 rounds, supermediano

Walsh (11-0, 9 KOs), de Cork, Irlande, mais qui se retrouve aujourd’hui à Hollywood, en Californie, a réussi ses derniers lancers par nocaut, y compris un nocaut técnico en la deuxième fois avant Carlos Ortiz Cervantes en juin. Le coureur de 23 ans est un zurdo de 6 pieds de hauteur avec pouvoir, qui est à voler dans son pays natal dès la première fois qu’il est devenu professionnel.

Runowski (22-2-2, 6 KOs), de Slupsk, Polonia, vient d’un nocaut technique en troisième position avant Benjamin Lamptey en mai, sa première et unique pelée aux États-Unis. Runowski, depuis 30 ans, a un record de 3-0-1 depuis qu’il a perdu avant Michael McKinson en août 2021.

De l’autre côté, le samedi, Daniel Dubois fait la première défense de son titre de peso pesado de la FIB contre l’ancien camp unifié Anthony Josué à l’événement principal d’un cartel de boxe au stade Wembley de Londres (DAZN PPV).

Dubois (21-2, 20 KOs), de Londres, a remporté le titre interne de la FIB avec une impresionante victoria par un technicien de nuit dans l’octavo asalto sur Filip Hrgovic en juin pour assurer la pelée contre Joshua. Dubois Fue élevé au campeón absolu semaines après cuando Alexandre Ousyk a décidé de se battre contre Tyson Fury en una revancha en lugar de enfrentarse al retador obligatorio Dubois.

Josué (28-3, 25 KO), Watford, Angleterre, a gagné quatre pelotes consécutives après deux derrotes consécutives par décision d’Usyk en 2021 et 2022, y compris un KO en deuxième position contre l’ancien camp de l’UFC Francis Ngannou en mars.

La transmission de la cartelera de Jaime Munguía contre Erik Bazinyan commencera à 15h50 CDMX / 17h50 ET par ESPN+ (en EE.UU.) et par Disney+ (au Mexique) vendredi 20 septembre avec les préliminaires; le principal arrivera à 20h30 CDMX / 22h30 HE, également par ESPN Deportes et ESPN aux États-Unis.

Principal

• Jaime Munguía contre Erik Bazinyan, 12 tours, supermediano

• Richard Torrez Jr. contre Joey Dawejko, 8 rounds, poids

• Emiliano Vargas contre Larry Fryers, 8 rounds, superligero

Préliminaires

• Charly Suárez contre Jorge Castañeda, 10 rounds, superpluma

• Alan García contre TBA, 8 rounds, léger

• DJ Zamora contre Gerardo Pérez, 8 tours, superpluma

• Steven Navarro contre Oscar Arroyo, 6 rounds, supergallo

• Jorge García contre Ilias Essaoudi, 10 rounds, superwelter

• Art Barrera Jr. contre Frank Brown, 6 rounds, poids welter

• Sebastián Hernández contre Yonfrez Parejo, 8 tours, supergallo

