Que pensez-vous de cette défense : les Cowboys démantelent les Giants dans une victoire de 40-0

EAST RUTHERFORD, NJ — La question à Dallas ces dernières années a toujours été la suivante : Dak Prescott peut-il mener les Cowboys au Super Bowl ? Cette année, cette question pourrait ne pas être pertinente.

Parce que pendant une nuit, au moins, il semblait que cette défense des Cowboys était assez bonne pour le faire seule.

Ils ont fait cette déclaration haut et fort avec le plus grand blanchissage de la soirée d’ouverture de l’histoire de la franchise, lorsqu’ils ont battu les Giants de New York 40-0 dimanche soir à Meadowlands. Ils ont limogé le quart-arrière des Giants Daniel Jones à sept reprises, l’ont éliminé deux fois, ont forcé trois échappés, ont limité leur attaque à seulement 171 verges au total et ont permis à Jones de courir pour sauver sa vie sur presque tous les jeux.

C’était une attaque. C’était étouffant. Et pour les Cowboys, ce n’était pas du tout surprenant.

« Nous faisons une déclaration que j’essayais de faire », a déclaré le secondeur des Cowboys Micah Parsons. « Nous sommes la meilleure défense de la Ligue nationale de football. »

Il était difficile de contester cette performance. Les Giants n’avaient aucune réponse pour la défense de Dallas, avant même que les fortes pluies ne commencent réellement à tomber. Les Giants n’ont pas pu bloquer les sept premiers des Cowboys. Et s’ils continuent à jouer comme ça toute la saison, il est difficile de croire que quelqu’un le fera.

La défaite de la défense des Cowboys contre les Giants, soi-disant améliorés, a été si complète et si rapide que Prescott a à peine joué avant que Dallas ne prenne une avance de 16-0. Ils ont marqué sur un panier bloqué par la sécurité Juanyeh Thomas qui a été renvoyé sur 58 verges pour un touché par le demi de coin Noah Igbinoghene. Et ils ont marqué sur un Pick-6 lorsque le demi de coin Trevon Diggs a frappé Saquon Barkley qui a libéré le ballon et entre les mains du demi de coin DaRon Bland, qui l’a renvoyé 22 verges pour un touché.

Tout cela s’est produit dans les 12 premières minutes et demie du match. Prescott, à ce moment-là, n’était sur le terrain que depuis huit jeux.

« Cela a commencé et cela ne s’est jamais arrêté », a déclaré l’entraîneur des Cowboys Mike McCarthy. « La défense a été implacable toute la nuit. »

« Nous n’avons jamais lâché prise », a ajouté Parsons. « Ce qui est bien, c’est un bon signe, car l’année dernière, nous aurions peut-être laissé tomber un peu. Mais nous sommes restés sur eux. Nous ne les avons pas laissés respirer. Nous les avons étouffés. »

C’est ce qu’ils ont fait. Les Giants ont en fait parcouru 38 verges lors du premier drive menant au premier panier, profitant des blitz des Cowboys et courant à côté d’eux avec Jones et Barkley (12 courses, 51 verges). Mais ils n’ont gagné que 133 verges le reste de la soirée – et 49 d’entre eux au quatrième quart alors que les Cowboys avaient déjà 40 points d’avance.

Après ce premier entraînement, les Giants étaient complètement désynchronisés. Ils ont travaillé si dur pour améliorer leur attaque cette saison, échangeant contre l’ailier rapproché Darren Waller, signant le receveur Parris Campbell, rédigeant le receveur Jalin Hyatt et plus encore. Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour entourer leur nouveau quarterback de 160 millions de dollars d’armes adéquates.

Mais les armes ne sont pas bonnes face à une ruée vers les passes comme les Cowboys leur ont couru dessus tout le match.

« J’en ai parlé tout le printemps jusqu’au camp d’entraînement, comprenant la ruée sur les passes contre laquelle nous sommes confrontés à l’entraînement », a déclaré Prescott, qui n’a marqué que 13 sur 24 pour 143 verges au cours d’une soirée plutôt relaxante pour lui. « Voir cela prendre vie contre une autre équipe, un autre quart-arrière, était excitant. Cela nous a facilité la tâche de notre côté. »

Cette course de passes féroce et implacable a été menée par le secondeur Micah Parsons, qui semblait venir à Jones (15 sur 28, 104 verges, 2 interceptions) sur presque tous les jeux, sous tous les angles. Il n’a eu qu’un seul sack, mais il a frappé Jones deux fois et était si souvent à la poursuite du quart-arrière que Jones va le voir dans ses cauchemars pendant des semaines.

Parsons a même forcé la deuxième interception de Jones lorsqu’il a réalisé un jeu remarquable pour rebondir sur un bloqueur, contourner le centre recrue des Giants John Michael Schmitz, puis chasser Jones à travers le terrain jusqu’à la touche. C’est là que Jones, entendant clairement les pas de Parson, a effectué un lancer peu judicieux qui a été intercepté par le demi de coin des Cowboys Stephon Gilmore.

Et ce n’est pas non plus comme si Parsons était une équipe de démolition composée d’un seul homme. Il a peut-être défendu son titre de joueur défensif de l’année grâce à sa performance, mais il a bénéficié de l’aide de ses amis. Diggs a forcé un échappé et a forcé cette interception précoce avec son coup sûr sur Barkley. Le plaqueur défensif Osa Odighizuwa a réussi deux sacs. L’ailier défensif Dorance Armstrong aussi. Et DeMarcus Lawrence a réussi un sac, un coup sûr du quart-arrière et un plaquage pour une défaite et était son casse-tête habituel pour les Giants.

La défense des Cowboys a été créditée de 12 coups sûrs du quart-arrière. Ils ont réussi 10 plaqués pour des pertes. Ils ont défendu huit passes. Et c’était comme s’ils en avaient bien plus.

Bien sûr, ce n’est que la semaine 1, et il est possible que les Giants soient si mauvais. Certes, leur ligne offensive a longtemps été un point sensible pour cette franchise et cela semble être à nouveau un problème. Les Cowboys, cependant, préféreraient croire que c’était eux. Ils ont eu une bonne défense, mais pas excellente, la saison dernière, qui s’est classée 12e dans la NFL. Ils ont parfois eu du mal à arrêter la course, mais ils ont eu une forte passe qui a enregistré 54 sacs, ce qui les a égalisés au troisième rang de la NFL.

Cette performance, cependant, était un autre niveau – un niveau qui, s’ils pouvaient le maintenir, les placerait au niveau que Parsons souhaite qu’ils soient : parmi les meilleures défenses de tous les temps. Cette performance, a-t-il dit, était digne de ce noble objectif.

« Je le crois », a-t-il déclaré, « juste avec les revirements, l’acharnement, les efforts de tous les 11. »

Encore une fois, il est tôt, comme McCarthy et Prescott n’ont pas tardé à le rappeler à tout le monde après le match. Mais ce jeu semblait toujours être un grand présage pour ce qui allait arriver. Cela rappelait également étrangement l’ouverture de la saison 1995, lorsque les Cowboys étaient venus dans l’ancien stade des Giants et avaient battu les Giants 35-0. Les Giants sortaient d’une saison de 9-7 et pensaient qu’ils construisaient quelque chose de spécial, tout comme ils le pensaient avant cette année. Mais ces Cowboys leur ont donné une leçon puissante, puis ont utilisé cet élan pour lancer une course au championnat pour ce qui reste leur dernière équipe du Super Bowl.

Il faudra un certain temps avant que quiconque sache si cette histoire se répétera. Mais ce jeu devrait quand même faire frissonner le reste de la NFC Est – et peut-être aussi le reste de la NFC et de la NFL. Parce que les Cowboys ont toujours une attaque dangereuse avec un quart-arrière d’élite à Prescott, une ligne offensive solide, une bonne attaque précipitée derrière Tony Pollard et de meilleures armes de jeu de passes que l’an dernier.

Ils n’en avaient tout simplement pas besoin lors de la soirée d’ouverture. Du tout. L’offensive a passé la majeure partie de la nuit comme si elle manquait de temps. Prescott n’avait rien d’autre à faire que de simplement protéger le ballon sous la pluie, car les gars en défense, comme l’a dit McCarthy, « contrôlaient totalement le match ».

Les Cowboys auront éventuellement besoin de plus car il s’agit toujours d’une ligue de quart-arrière et d’une ère d’explosion offensive. Mais c’est une attaque qui a marqué en moyenne 27,4 points par match la saison dernière. Ils savent que l’offensive sera là quand ils en auront besoin.

Ils n’ont peut-être pas autant besoin de Prescott qu’ils le pensaient. Il ne sera peut-être pas obligé d’être celui qui les portera toute la saison dans leur quête de leur premier Super Bowl en 27 ans. C’est peut-être toujours l’équipe de Prescott et il pourrait toujours être la plus grande star de Dallas, mais si le premier match était une indication, il semble clair que la défense de Dallas est plus que capable de montrer la voie.

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC Est pour FOX Sports, couvrant les Commanders de Washington, les Eagles de Philadelphie et les Giants de New York. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano .

