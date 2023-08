Que pensez-vous de Blue Beetle ?

Warner Bros. a passé des années à annoncer (et à annuler discrètement) des films DC de toutes les nuances, ce qui a un peu surpris qu’un film basé sur Scarabée bleu effectivement fait pour libérer. Les films DC ont été dans un endroit étrange depuis près d’une décennie maintenant, et ce film était maintenant différent, ayant été initialement destiné à HBO Max avant d’être propulsé à un sortie en salles complète.

Quelle est la prochaine étape pour Blue Beetle dans l’univers DC ? | Entretien io9

Maintenant fait ses débuts en tant que techniquement premier film de la nouvelle Studios DC régime, Le scarabée bleu La sortie est encore compliquée par la sortie mouvementée de WB en 2023 pour les films de super-héros et le fait d’être le premier super-héros mexicain à faire la une d’un film DC (et peut-être un film de héros en direct, point final). Avec toute cette histoire derrière lui, le film a fini par être un charmeur surprenant : critiques et réseaux sociaux impressions ont creusé Jaime Reyes de Xolo Maridueña et comment il est réduit par rapport à d’autres films de ce type. Ces faits saillants, ainsi que l’apparence du costume et le travail nécessaire pour que Jaime et sa famille se sentent comme de vraies personnes, ont été suffisants pour ignorer une paire de méchants décevants et se sentir au mieux comme un vestige du début des années 2010.

Scarabée bleu ne semble pas allumer le monde en feu, au box-office (du moins au moment de la rédaction, cela pourrait change avec le temps). En tant que dernier film de super-héros de l’été et l’un des derniers de l’année, nous voulons savoir ce que vous en avez pensé si vous l’avez vu. Était-ce suffisant pour vous intéresser au futur potentiel de Jaime ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

