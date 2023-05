Que penser du rapport Durham sur l’enquête Trump-Russie

Les efforts de quatre ans de l’avocat spécial John Durham pour enquêter sur les enquêteurs Trump-Russie se sont terminés par un gémissement.

Malgré le battage médiatique des alliés de Trump selon lequel Durham prouverait la conduite criminelle de hauts responsables gouvernementaux ou démocrates et révélerait un complot perfide visant à piéger l’ancien président, l’enquête s’est terminée par deux poursuites infructueuses, un plaidoyer de culpabilité et un rapport de 306 pages rendu public. Lundi avec des mots durs sur certains responsables mais peu d’informations nouvelles.

Enfouie au milieu du rapport se trouve une section expliquant pourquoi Durham est descendu dans le terrier du lapin pendant si longtemps – exposant ce qu’il a essayé et échoué à prouver.

Fondamentalement, Durham est devenu amoureux d’une analyse du renseignement par le gouvernement russe à partir de 2016 qui l’avait fait entre les mains des Américains. Les Russes ont estimé, selon les notes résumées du directeur de la CIA de l’époque, John Brennan, qu’Hillary Clinton avait approuvé un plan visant à « diffamer Donald Trump en attisant un scandale revendiquant l’ingérence des services de sécurité russes ». Cependant, la communauté du renseignement américain ne savait pas si cette évaluation russe était exacte.

Durham semble avoir cru que cela pourrait être la pierre de Rosette décodant le scandale Trump/Russie. À travers les yeux méfiants de son équipe, cette analyse russe pourrait tout faire éclater – révélant tout le scandale comme, selon l’expression utilisée à plusieurs reprises par le rapport, un «plan Clinton». Peut-être que les hauts responsables du DOJ et de la Maison Blanche d’Obama étaient dans le plan et l’aidaient à blesser Trump. De plus, si les alliés de Clinton avaient donné sciemment de fausses informations au gouvernement dans l’espoir de faire enquêter Trump, ce serait criminel.

Mais la réalité était bien en deçà des espoirs de Durham – comme l’atteste le rapport qu’il a produit. Et dans ses discussions sur le supposé « plan Clinton », l’enquête de Durham s’est révélée bâclée et trompeuse, et trahit le genre de parti pris partisan qu’elle avait projeté sur ses adversaires.

Pourquoi Durham s’est fixé sur un « possible plan de campagne Clinton » sur Trump et la Russie

Les renseignements sur lesquels Durham s’est concentré restent classifiés, de sorte que les détails spécifiques ne sont pas présents dans son rapport public. Mais le New York Times l’a décrit plus tôt cette année – il s’agissait de mémos « écrits par des analystes du renseignement russe et discutant de prétendues conversations impliquant des victimes américaines de piratage russe ». Une agence néerlandaise a piraté les serveurs du gouvernement russe et a obtenu ces mémos, et les a fournis à la CIA.

Selon le Times, ces mémos étaient des « sources douteuses », faisant « des affirmations manifestement incohérentes, inexactes ou exagérées », certains analystes américains pensant qu’ils contenaient une désinformation délibérée.

L’un des mémos affirmait qu’Hillary Clinton avait approuvé un plan visant à attiser un scandale accusant Trump d’avoir piraté les courriels démocrates en Russie. Brennan a mentionné ces renseignements lors d’un briefing plus large de la Maison Blanche sur l’ingérence russe auprès de hauts responsables (dont Obama, Biden et le directeur du FBI James Comey) en août 2016.

Mais personne ne semble avoir considéré cette intelligence comme particulièrement importante ou convaincante, ou y avoir fait grand-chose.

Durham soutient que ce fut un échec accablant. «Pris au pied de la lettre», écrit-il, ces renseignements «étaient sans doute très pertinents et disculpatoires» envers Trump. Il soutient également que le manque d’intérêt pour cela contraste fortement avec la façon dont les enquêteurs ont traité les rapports douteux du dossier Steele.

Dans la mesure où il y a du drame dans le rapport Durham plutôt sec, c’est ici. L’équipe de Durham a montré des parties des renseignements à l’un des principaux agents spéciaux qui avaient travaillé sur l’enquête Trump/Russie, et le rapport indique que l’agent « est devenu visiblement bouleversé et émotif » en le lisant, a quitté la pièce et est retourné à « l’état catégoriquement qu’il n’avait jamais été informé des renseignements sur le plan Clinton », exprimant « un sentiment de trahison que personne ne l’avait informé ».

Mais d’autres n’ont pas cru que l’affirmation était exacte ou ont pensé que l’équipe de Durham exagérait énormément son importance. Un autre agent, qui se souvient avoir vu les renseignements, a déclaré aux enquêteurs de Durham qu’il ne s’agissait «que d’un point de données».

En fin de compte, la recherche de Durham pour des malversations délibérées de la part de hauts fonctionnaires ici s’est avérée vaine.

« Bien que les preuves que nous avons recueillies aient révélé un mépris troublant pour les renseignements du plan Clinton et un biais de confirmation potentiel en faveur d’un examen d’investigation continu de Trump et de ses associés », écrit-il, « elles n’ont pas fourni de preuves suffisantes pour prouver au-delà de tout doute raisonnable que tout Les responsables du FBI ou de la CIA ont intentionnellement poursuivi un plan de campagne de Clinton pour piéger ou accuser à tort Trump de liens inappropriés avec la Russie.

Les tentatives confuses de Durham pour tenter de prouver l’existence du «plan Clinton»

Pourtant, Durham ne s’est pas contenté de vérifier si les représentants du gouvernement étaient impliqués dans le supposé « plan Clinton ». Il a également essayé de prouver qu’il y avait vraiment un tel plan de la part de l’équipe de Clinton pour créer un faux scandale Trump-Russie, comme l’avaient prétendu les analystes du renseignement russe.

Et cette section de son rapport est un gâchis.

Pour comprendre le contexte ici, gardez à l’esprit que la campagne Clinton a effectivement financé des recherches de l’opposition sur les liens de Trump avec la Russie, par l’intermédiaire de la société Fusion GPS. Fusion a embauché l’ancien espion britannique Christopher Steele, qui a constitué le tristement célèbre « dossier Steele » revendiquant une vaste conspiration Trump-Russie. Fusion et un avocat de la campagne Clinton ont également été impliqués dans un autre projet évaluant les prétendues connexions entre un serveur Trump et Alfa Bank, une banque russe.

Ni les travaux de Steele ni les recherches d’Alfa Bank n’ont bien résisté. Mais certains alliés de Trump ont soupçonné qu’il ne s’agissait pas d’un simple travail de mauvaise qualité – ils affirment qu’il s’agissait d’un complot délibéré pour fabriquer des liens Trump-Russie et fomenter un scandale qui n’existait pas. De plus, Steele a donné ses mémos au FBI, et l’avocat de Clinton, Michael Sussmann, a donné les recherches d’Alfa Bank au FBI. La théorie apparemment entretenue par Durham était que les deux pourraient avoir délibérément semé des mensonges au gouvernement pour essayer de faire enquêter Trump. Et peut-être que c’était « le plan Clinton » en action.

Mais la réalité était plus compliquée. Les mensonges dans les rapports de Steele étaient principalement la faute de sa principale « sous-source », Igor Danchenko, qui semblait avoir fabriqué certaines informations.

Pendant ce temps, les preuves montrent que les chercheurs d’Alfa Bank ont ​​cru en leur propre travail. Si la campagne Clinton croyait réellement que ces affirmations pouvaient être vraies, leur promotion ressemble moins à un complot néfaste.

Et contrairement aux vieilles théories des alliés de Trump, l’enquête Trump-Russie elle-même n’a pas été lancée à cause de ces problèmes, mais plutôt parce que le conseiller de campagne de Trump, George Papadopoulos, avait déclaré aux diplomates australiens que la Russie avait des informations sur Clinton. (Durham lui-même admet « il ne fait aucun doute que le FBI avait l’obligation affirmative d’examiner de près » les allégations de Papadopoulos, bien qu’il soutienne longuement qu’une simple enquête préliminaire plutôt qu’une enquête complète aurait dû être ouverte.)

De plus, Steele et Alfa n’étaient qu’une petite partie d’une discussion plus large Trump-Russie qui se déroulait publiquement à cause des actions de Trump. Trump était notamment plus respectueux de Poutine et dédaigneux de l’OTAN que républicains typiques. Le gouvernement russe a vraiment piraté les courriels des démocrates et les a fait fuir pendant la campagne. Trump considérait ces fuites comme très bénéfiques pour lui, les vantant constamment pendant la campagne électorale, et même publiquement appeler « Russie, si vous écoutez » pour trouver plus de courriels de Clinton. Il y avait des raisons valables de s’interroger sur Connexions Trump-Russie.

L’équipe de Durham a interrogé divers conseillers de campagne de Clinton et Clinton elle-même pour essayer d’évaluer s’il y avait eu un plan de l’équipe de Clinton pour piéger Trump. John Podesta, Jake Sullivan et Jennifer Palmieri ont tous qualifié l’affirmation de « ridicule » et Clinton a déclaré que l’affirmation était « vraiment triste » et qu’elle « ressemblait à de la désinformation russe pour moi ».

Pourtant, Durham affirme que son enquête « sans doute » fournit « un certain soutien à l’idée que la campagne Clinton était engagée dans un effort ou un plan fin juillet 2016 pour encourager l’examen des liens potentiels de Trump avec la Russie ». Ses preuves comprennent des commentaires publics du directeur de campagne de Clinton, Robby Mook, sur le piratage du DNC et les déclarations troublantes de Trump, ainsi que la critique d’un conseiller en politique étrangère de campagne sur les vues de Trump sur l’OTAN.

Rapport Durham

L’e-mail du conseiller, écrit Durham, « est cohérent avec la substance du plan rapporté ». Mais notez la négligence de Durham ici. Avec ses allégations d’un vaste complot visant à fabriquer un scandale qui tombe à plat, il prétend maintenant que la critique de l’équipe Clinton des choses que Trump a dites publiquement fait partie d’un « plan » ignoble pour ternir Trump.

C’est ce qu’il a de mieux, et c’est extrêmement faible. Il s’accroche à des pailles pour affirmer que les renseignements qui correspondent à ce qu’il voulait entendre sont vrais – ce qui n’est que le comportement pour lequel il a critiqué les enquêteurs de Trump-Russie.

Durham voulait prouver que l’enquête Trump-Russie avait été fabriquée de mauvaise foi soit par des responsables de « l’État profond », soit par la campagne Clinton (ou les deux), dans le but de nuire politiquement à Trump. Encore et encore, Durham a poursuivi diverses versions de cette théorie, et encore et encore, il n’a pas réussi à prouver son cas.