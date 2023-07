Que pensent les joueurs de la MLB d’une horloge de lancement des séries éliminatoires ? Nous avons demandé à 9 All-Stars

Le 25 février, l’ère de l’horloge de lancement de la Major League Baseball a commencé de manière quelque peu peu propice. C’était le premier jour de jeu de la Grapefruit League, le temps pour les joueurs de se familiariser avec les nouvelles règles, et le premier match des Braves s’est terminé par une égalité sur un appel de grève automatique.

Heureusement, aucun cas similaire ne s’est produit depuis le début de la saison régulière. L’efficacité des nouvelles règles est évidente. Les taux de violation diminuent, les joueurs s’adaptent et les matchs de neuf manches sont réduits à deux heures et 38 minutes en moyenne – 26 minutes plus rapides qu’il y a une saison et les plus rapides depuis 1984.

« Je pense que nous avons réussi à améliorer le jeu sur le terrain sans réels inconvénients », a déclaré le commissaire Rob Manfred lors d’un entretien avec la Baseball Writers Association of America avant le All-Star Game. « Nous n’avons plus qu’une demi-violation par match. Plus de 60 % de nos matchs se jouent sans aucune violation d’horloge. Je pense que le nombre qui m’a le plus surpris est que les lancers sont désormais livrés avec une moyenne de six secondes restantes. sur l’horloge, il y a donc encore du temps qui n’est pas utilisé. «

Une question se pose cependant. Que se passera-t-il en octobre, lorsque les enjeux sont les plus élevés ?

La MLB a déjà démontré avec sa règle de coureur automatique en extra-manche que tous les changements ne devraient pas se poursuivre en séries éliminatoires. L’horloge de hauteur pourrait-elle appartenir à la même catégorie ? Ou devrait-il au moins y avoir un ajustement de l’horloge dans les séries éliminatoires pour donner aux joueurs un peu plus de latitude?

Tony Clark, le directeur exécutif de la MLB Players Association, plaide pour ce dernier. S’exprimant lors de la même réunion BBWAA, Clark a indiqué que le syndicat faisait pression pour « quelques secondes supplémentaires » entre les lancers en séries éliminatoires pour que les joueurs reprennent leur souffle.

Manfred, quant à lui, a déclaré qu’il croyait en général que les séries éliminatoires devraient se jouer de la même manière que la saison régulière. Il a cependant reconnu qu’il y avait des exceptions et s’est décrit comme « ouvert d’esprit » sur le sujet.

« De toute évidence, nous ne voulons pas qu’un match d’après-saison soit décidé sur la base d’une violation », a déclaré Manfred. « Je comprends que c’est une possibilité. Pour ce qui est de faire quelque chose en séries éliminatoires, de faire une modification, nous allons continuer à parler aux joueurs. »

Alors, qu’en pensent-ils exactement ?

En parlant à neuf joueurs All-Star différents, les réponses variaient.

Nathan Eovaldi du Texas et Shane McClanahan de Tampa Bay ont tous deux déclaré qu’ils avaient appris à aimer l’horloge. Sonny Gray du Minnesota et Jordan Romano de Toronto s’y sont également habitués, mais aimeraient voir de légers ajustements en octobre pour que les lanceurs se regroupent, comme Clark l’a suggéré.

Le lanceur des White Sox Dylan Cease partage ses réflexions sur le chronomètre

D’autres s’y opposent plus catégoriquement.

« Voulez-vous que le jeu soit décidé par une violation du chronomètre ? » Devin Williams, plus proche de Milwaukee, a demandé de manière rhétorique. « Je veux dire, j’ai été contre l’idée d’une horloge de pitch dès le départ. Mais ils ont fait ce qu’ils ont fait, vous savez? Un groupe de personnes qui n’ont jamais réellement joué décident de ce qui est le mieux pour nous, ce qui, surtout, j’aime être complètement enfermé.

Williams n’a commis que deux fautes de terrain cette année, mais l’horloge est constamment dans son esprit. Cela peut briser sa concentration. À plus d’une occasion cette année, il a remarqué que l’horloge approchait de zéro et s’est senti pressé de simplement « lancer quelque chose ».

L’un de ces moments est survenu juste avant la pause des étoiles, lorsqu’il a clôturé un match contre Cincinnati avec Joey Votto dans la surface. Williams a précipité une balle rapide qui a heureusement été bien exécutée.

« Puis, le lancer suivant, je n’ai pas entendu le Pitchcom, et il me reste cinq secondes », a expliqué Williams. « Donc, le receveur dit: » Dépêche-toi, lance ça « , et je me dépêche juste, je suis venu et j’ai lancé un changement. Heureusement, j’ai exécuté ça à nouveau. Mais si je lançais ça en plein milieu et qu’il frappe un coup de circuit là-bas, je me lancerais probablement à cause de cette putain d’horloge stupide parce que j’ai 15 secondes à lancer. Ce n’est pas le jeu auquel j’ai grandi en jouant. «

Williams a déclaré que cela ne le dérangeait pas que les matchs soient plus rapides, mais il ne voulait pas que les matchs éliminatoires soient décidés par une violation.

Spencer Strider d’Atlanta tombe dans un camp similaire.

« Je n’aime pas ça », a déclaré Strider. « Je n’aimerai toujours pas ça, juste parce que c’était un jeu qui a été créé sans temps et avec différentes tailles de terrain et, oui, c’était unique. Je déteste un peu que la technologie s’y retrouve. »

Bien que Strider ne sache pas si l’horloge restera en octobre, il pense que les deux prochains mois de jeu détermineront ce destin.

« J’espère qu’il y a des matchs de division très importants et des matchs avec joker qui se produisent et qui mettent cela à l’épreuve et nous donnent une idée de ce que nous devons faire en séries éliminatoires », a déclaré Strider. « Je pense qu’il y a certainement un avantage au rythme, mais la dernière chose qu’il doit faire est de nuire au produit sur le terrain. Donc, s’il y a une crainte que cela se produise, alors il doit certainement y avoir un ajustement. »

Un ajustement, suggéré par Gray, consiste simplement à donner aux lanceurs un temps mort supplémentaire ou un désengagement dans les séries éliminatoires.

Gray comprend que la MLB veuille être stricte quant à l’application des règles de l’horloge de hauteur et à s’y tenir, mais il lui manque la capacité de se retirer et de se regrouper lorsqu’il se retrouve derrière 2-0.

« Si vous entrez dans un mauvais train de pensées, au lieu d’avoir un peu de temps pour vous – » Laissez-moi respirer « – vous devez appeler le receveur ou les joueurs de champ intérieur ou quelque chose comme ça », a déclaré Gray. « C’est cool, et oui, je reprends mon souffle, mais tout ce dont j’avais besoin, c’était comme cinq secondes à l’arrière du monticule où je pouvais juste sortir de la terre pendant une seconde et juste [exhale] puis retournez sur le monticule et soyez prêt à partir. »

Romano apprécie ce que l’horloge a fait pour la vitesse du jeu – il est fan du chronomètre en saison régulière – mais a fait écho aux sentiments de Clark à propos des séries éliminatoires.

« Je pense juste que ce serait dommage en octobre, vous savez, les gros spots, c’est un match assez émouvant, surtout en séries éliminatoires, ce serait vraiment difficile de voir quelque chose décidé par une violation », a déclaré Romano. « J’adorerais s’ils ajoutaient quelques secondes supplémentaires, juste pour que le jeu continue, mais quelques secondes supplémentaires pour réfléchir afin que nous n’ayons aucun incident. »

Il s’est également demandé si certains des moments les plus mémorables des séries éliminatoires pourraient perdre de leur éclat avec l’horloge supprimant la tension.

« Vous ne voulez pas accélérer quelque chose comme ça », a déclaré Romano. « Je ne sais pas vraiment comment lutter contre cela. J’ai entendu des pensées sur trois présences au bâton par match, vous pouvez annuler le chronomètre. … Je pense que ce serait vraiment cool, juste dans les gros moments, ‘Hé, le chronomètre s’arrête, inquiète-toi pour le frappeur.' »

Ses préoccupations sont également partagées par certains frappeurs.

Le voltigeur de Baltimore Austin Hays apprécie le nouveau rythme du jeu, mais il craint qu’une horloge de lancement en octobre n’affecte la magie de ces moments.

« Tellement pèse sur chaque terrain, vous voudriez presque que le jeu dure plus longtemps », a déclaré Hays. « Vous ne voulez pas que le match aille plus vite. Vous jouez toute la saison pour vivre ces moments. Moi, personnellement, en tant que fan du baseball, je voudrais que le match dure plus longtemps en séries éliminatoires. Je voudrais que ces moments soient prolongés et plus dramatiques. «

Brent Rooker d’Oakland, qui a passé la majeure partie de l’année dernière en Triple-A, ne se souvient plus à quoi ressemblait la vie sans le chronomètre. Mais il comprend pourquoi certains joueurs pourraient vouloir que cela disparaisse en séries éliminatoires, compte tenu de l’ampleur de chaque terrain. Le lanceur des Cubs Justin Steele n’est pas non plus particulièrement catégorique quant à savoir si le chronomètre doit être conservé ou non en séries éliminatoires.

« Je n’y ai pas trop réfléchi, mais avec l’effet de levier des matchs et des situations plus tard dans les matchs, en séries éliminatoires, je pouvais voir pourquoi les joueurs, les fans, qui que ce soit, voudraient un peu plus de temps sur l’horloge pour prendre quelques décisions « , a déclaré Steele. « Dans les matchs qui comptent tant, vous ne voulez jamais vous sentir pressé. Ce n’est pas du basket, comme s’il y avait un chronomètre des tirs, ou quelque chose comme ça. C’est un peu différent. Vous voulez penser à ce que vous faites. »

D’autres voient peu de raisons de s’adapter à la configuration actuelle.

« Le fait que nous nous en soyons déjà occupés maintenant, pourquoi changer quoi que ce soit? » Eovaldi a déclaré lorsqu’on lui a posé des questions sur une horloge de lancement en séries éliminatoires.

Il a vu l’avantage que l’horloge de terrain offre en accélérant le jeu et en ramenant les joueurs à la maison dans leurs familles à une heure plus normale. Il n’a pas toujours été à bord – « L’entraînement de printemps, devoir y faire face était une douleur dans les fesses » – mais, avec le temps, il ne se sent plus aussi pressé. Eovaldi aimerait voir la clémence pour les lanceurs qui retournent au monticule après qu’une balle a été mise en jeu, mais dans l’ensemble, il estime que les arbitres ont fait preuve d’une bonne sensation.

« Je pense que cela fait partie du jeu où tout le monde va continuer à s’y habituer, et ça va être bon pour le baseball », a déclaré Eovaldi.

Rowan Kavner couvre les Dodgers et la MLB dans leur ensemble pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .

