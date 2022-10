Que pensent les Indiens de l’ascension de Rishi Sunak ? Comme les relations entre le Royaume-Uni et l’Inde, c’est compliqué

CNN

—



Alors que Rishi Sunak est entré dans l’histoire cette semaine en devenant le premier Premier ministre britannique d’origine indienne, de nombreux habitants de la nation sud-asiatique n’ont pas tardé à féliciter le nouveau chef – certains dans les médias le revendiquant même comme le leur.

L’Inde faisait autrefois partie d’un empire britannique qui s’étendait si loin sur le globe qu’on disait souvent que le soleil ne se coucherait jamais dessus. Mais 75 ans après la fin du Raj britannique, de nombreux commentateurs indiens ont joyeusement souligné à quel point les temps ont changé.

« Le fils indien s’élève au-dessus de l’empire. L’histoire boucle la boucle en Grande-Bretagne », a déclaré un titre de NDTV.

“De Age of Empire à Rishi Raj alors que Sunak passe au n ° 10”, a tonné le Times Of India.

« L’Inde était [once] sous la gouvernance de la Grande-Bretagne. Maintenant, un homme d’origine indienne est devenu Premier ministre d’Angleterre », a déclaré un présentateur de Zee News.

D’autres ont été plus directs sur ce qu’ils considéraient comme le symbolisme derrière la nomination de Sunak, dont la nouvelle est apparue à Diwali, la fête hindoue des lumières.

“Un autre cadeau de Diwali au pays. Rishi d’origine indienne pour gouverner les Blancs », a déclaré le plus grand journal indien en langue hindi, Dainik Bhaskar, qui tire à près de 5 millions d’exemplaires.





Pour certains, la nomination de Sunak n’est que le dernier d’une série d’événements mettant en lumière les fortunes contrastées d’une Inde montante et les récents malheurs économiques de la Grande-Bretagne, son ancien dirigeant colonial.

À la suite de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, Londres s’est tournée à plusieurs reprises vers son ancienne colonie pour un coup de pouce ; le courtisant à la recherche d’un accord de libre-échange et accordant plus de visas aux ressortissants indiens que tout autre pays.

Et maintenant, quelques semaines seulement après que le Royaume-Uni a cédé à l’Inde son titre de cinquième économie mondiale, c’est vers l’ancien ministre des Finances Sunak que Londres se tourne dans l’espoir de réparer le carnage économique provoqué par les politiques de son éphémère prédécesseur. , Liz Truss, qui a secoué les marchés et fait chuter la livre.

Compte tenu des actions de la Grande-Bretagne pendant la période coloniale – lorsque les Indiens étaient exclus des postes de direction dans leur propre pays et exclus de nombreuses institutions – il n’est peut-être pas surprenant qu’il puisse y avoir un sentiment de Schadenfreude.

Mais les experts disent qu’il serait faux de suggérer que c’est la seule émotion en Inde. Beaucoup dans le pays de 1,3 milliard d’habitants voient le moment comme une raison de célébrer les progrès dans les deux pays et espèrent que Sunak pourra servir de pont entre l’Inde et la Grande-Bretagne en inaugurant une nouvelle ère de liens.

Le Premier ministre indien Narendra Modi l’a suggéré dans un tweet saluant la nomination de Sunak.

“Spécial Diwali souhaite au ‘pont vivant’ des Indiens du Royaume-Uni, alors que nous transformons nos liens historiques en un partenariat moderne”, a tweeté lundi le dirigeant indien.

D’autres voient le triomphe de Sunak comme le reflet d’un rôle croissant dans la politique britannique pour les personnes d’origine sud-asiatique.

“Pendant longtemps, la question s’est posée de savoir si la Grande-Bretagne était prête à ce que Sunak soit Premier ministre”, a déclaré Harsh V. Pant, vice-président des études et de la politique étrangère à la fondation Observer Research Foundation, basée à New Delhi.

“Et le fait qu’il soit en effet maintenant, est un énorme hommage à la démocratie britannique et au rôle que la diaspora sud-asiatique a joué dans la politique britannique.”

La relation entre la Grande-Bretagne et l’Inde est compliquée, compte tenu de l’histoire de l’inégalité et de l’exploitation à l’époque coloniale.

“Certaines personnes sont encore perplexes quant à l’importance de la course de Rishi Sunak. C’est important à cause du contexte impérial », a tweeté Sathnam Sanghera, auteur de « Empireland : comment l’impérialisme a façonné la Grande-Bretagne moderne ».

De nombreux Indiens n’ont pas oublié le chaos qui a suivi l’indépendance du pays en 1947 et sa partition sanglante qui a suivi, au cours de laquelle entre 500 000 et 2 millions de personnes ont été tuées et environ 15 millions déracinées.

Qui est le prochain Premier ministre britannique ?

Pant a déclaré que jusqu’à relativement récemment, il aurait été “inimaginable” pour une personne d’origine indienne de diriger la Grande-Bretagne, mais la nomination de Sunak était la dernière preuve que la relation aujourd’hui est “beaucoup plus sur le 21e siècle que sur le passé”. Et cela a permis aux deux de faire avancer les choses de manière beaucoup plus productive.

Les considérations économiques sont au cœur de cette relation plus moderne, Londres se tournant de plus en plus vers l’Inde et son économie de 3 billions de dollars pour des opportunités dans l’ère post-Brexit.

La Grande-Bretagne reste l’un des plus grands investisseurs en Inde avec des entreprises britanniques employant près de 800 000 personnes dans le pays, selon un rapport de 2017, et les politiciens des deux pays espèrent que les liens économiques se développeront sous Sunak.

Parmi les plus gros prix à gagner figure un accord de libre-échange très attendu, visant à plus que tripler le commerce bilatéral, de 31 milliards de dollars à 100 milliards de dollars d’ici 2030.

Lorsque le Premier ministre britannique de l’époque, Boris Johnson, s’est rendu en Inde en avril, les deux dirigeants ont convenu de signer cet accord avant Diwali. Cette date limite a été manquée, mais il y a un nouvel espoir qu’un accord puisse être ressuscité sous Sunak.

“La signature de l’accord par Sunak sera un marqueur important”, a déclaré Pant. “Et c’est une référence importante pour savoir jusqu’où les relations indo-britanniques sont prêtes à aller.”

Alors que le visage de Sunak a été placardé dans les journaux et les télévisions en Inde, l’ambiance sur le terrain a été plus difficile à juger. Les rues de Delhi ont été calmes alors que les Indiens célébraient Diwali – la fête la plus importante du calendrier pour les hindous, qui représentent environ 80 % de la population du pays.

“C’est bien de voir quelqu’un dont la famille est originaire d’Inde occuper le poste le plus élevé et cela aussi à Diwali, ce qui est comme une bénédiction”, a déclaré Rajesh, chimiste dans la capitale indienne. “Mais cela ne signifie pas que les choses entre l’Inde et le Royaume-Uni s’amélioreront automatiquement.”

Pour certains, sa nomination n’est guère plus qu’un fait divers étranger.

Un commerçant, Arjun, a déclaré que la nomination de Sunak « ne faisait aucune différence » pour les Indiens. “Oui, il est indien mais il est toujours de là-bas”, a-t-il déclaré.

D’autres disent que l’importance de la nomination de Sunak est qu’elle souligne le succès de la diaspora indienne, en particulier au Royaume-Uni, où environ 7% de la population est d’origine sud-asiatique, selon un recensement de 2011.

La ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a également des racines indiennes, tandis que le maire de Londres, Sadiq Khan, est né dans une famille pakistanaise de la classe ouvrière.

Les parents de Sunak sont venus en Grande-Bretagne depuis l’Afrique de l’Est dans les années 1960. Son père était médecin tandis que sa mère dirigeait une pharmacie dans le sud de l’Angleterre, ce qui, selon Sunak, lui a donné le désir de servir le public.

« Les Indiens britanniques sont ce que je coche sur le recensement, nous avons une catégorie pour cela. Je suis complètement britannique, c’est ma maison et mon pays, mais mon héritage religieux et culturel est indien, ma femme est indienne. Je suis ouvert sur le fait d’être hindou », a déclaré Sunak dans une interview avec Business Standard en 2015.

Lorsqu’il a prêté son serment parlementaire en 2019, Sunak a saisi la Bhagavad Gita, le livre sacré hindou. Il est entré dans l’histoire un an plus tard en allumant des bougies Diwali devant le 11 Downing Street, la résidence officielle de la chancelière britannique.

Il est maintenant au sommet du pouvoir – et cela, disent les analystes, est la quintessence du succès de la diaspora.

Pant, de l’Observer Research Foundation, a déclaré que la nomination de Sunak symbolise la façon dont les personnes d’origine sud-asiatique ont “coupé les partis politiques au Royaume-Uni”, ajoutant que Sunak “façonnera la trajectoire politique” de la Grande-Bretagne.

“Je pense qu’il y a un certain niveau de confort que les gens de la diaspora indienne ont dans ces démocraties”, a déclaré Pant. “Et cela reflète le plus grand succès de l’Inde dans le monde.”