Que pensent les Canadiens des tensions entre l’Inde et le Canada concernant les revendications ?

Une majorité de Canadiens croient à la déclaration du premier ministre Trudeau concernant les renseignements selon lesquels l’Inde serait impliquée dans la mort d’un dirigeant sikh en Colombie-Britannique, suggère un nouveau sondage.

Selon un sondage Nanos Research commandé par CTV News, les trois quarts des Canadiens « croient » ou « croient quelque peu » que le premier ministre a obtenu des renseignements suggérant l’existence de liens entre le gouvernement indien et la mort en juin d’un citoyen canadien.

Trudeau a annoncé le mois dernier que les agences de sécurité nationale enquêtaient sur des « allégations crédibles » concernant la fusillade de Hardeep Singh Nijjar à Surrey, en Colombie-Britannique.

Cette déclaration a suscité l’indignation du gouvernement indien, qui a nié ces allégations.

Au pays, le chef conservateur Pierre Poilievre a exigé de voir les preuves qui ont accru les tensions entre les deux pays, alléguant que le premier ministre « n’a fourni aucun fait ».

Cependant, des détails spécifiques ont été partagés avec les personnes disposant de l’habilitation de sécurité appropriée. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré avoir reçu un briefing des responsables de la sécurité nationale sur la question, déclarant plus tard aux journalistes qu’il était d’accord avec l’évaluation de Trudeau, selon laquelle il y avait des « renseignements clairs » sur l’implication présumée de l’Inde.

Même s’ils n’ont pas vu ces détails eux-mêmes, compte tenu de la nature top-secrète des renseignements, la plupart des Canadiens croient que les renseignements relient l’Inde au meurtre, suggère un nouveau sondage.

La question posée aux répondants était la suivante : « Croyez-vous… au premier ministre Trudeau lorsqu’il affirme que le gouvernement a obtenu des renseignements indiquant que l’Inde pourrait être à l’origine du meurtre de ce citoyen canadien en sol canadien ? »

Seulement un Canadien sur cinq a déclaré qu’il ne croyait « pas » ou « plutôt pas » aux allégations de Trudeau, tandis que les autres ont déclaré qu’ils croyaient ou « croyaient plutôt » le premier ministre. Huit pour cent ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs.

L’enquête a été menée en ligne et par téléphone entre le 1er et le 4 octobre 2023, dans le cadre d’un sondage aléatoire auprès de 1 058 Canadiens. Selon les recherches de Nanos, les résultats ont ensuite été pondérés en fonction des informations du recensement pour être représentatifs du Canada. Les résultats sont considérés comme précis à 3 points de pourcentage près, 19 fois sur 20.

Les Canadiens âgés de 55 ans et plus étaient plus susceptibles de dire qu’ils croient au premier ministre, selon les données du sondage.

De plus, les résidents de la Colombie-Britannique (78,2 pour cent) étaient les plus susceptibles de dire qu’ils croyaient à la déclaration de Trudeau.

Les adultes de 34 ans et moins ainsi que les résidents des Prairies étaient moins susceptibles de le croire sur parole à ce sujet.

QUESTION DU SONDAGE : QUE DEVRAIT FAIRE LE CANADA ?

Les conséquences de la déclaration de Trudeau ont ébranlé les relations déjà tendues entre le Canada et l’Inde.

Nanos Research a demandé aux répondants comment ils pensaient que les choses devraient avancer et a constaté qu’ils étaient plus susceptibles de souhaiter que le Canada s’engage dans des négociations diplomatiques plutôt que les autres options proposées.

Le sondage suggère que plus de la moitié (57 pour cent) des Canadiens ont déclaré qu’ils préféreraient que le pays réduise les tensions et engage des négociations diplomatiques sur le meurtre.

Environ un répondant sur quatre a déclaré vouloir que le Canada enquête plus en profondeur sur les allégations.

Une personne sur dix a déclaré vouloir que le Canada « soit patient » et ne fasse rien pour l’instant.

Les résidents du Québec étaient plus susceptibles de dire qu’ils souhaitent que le Canada s’engage dans des mesures de réduction des tensions (65 pour cent) qu’en Colombie-Britannique, où 50,3 pour cent ont choisi des pourparlers diplomatiques.

Sur la côte Ouest, un tiers des personnes interrogées ont déclaré vouloir que le Canada enquête plus en profondeur sur les allégations – le taux le plus élevé de toutes les régions.

Des sources avaient déclaré la semaine dernière à CTV News que le gouvernement canadien avait reçu jusqu’au 10 octobre pour réduire considérablement son empreinte diplomatique en Inde.

Interrogée mercredi sur l’état de la situation, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré que « la diplomatie est toujours meilleure lorsque les conversations restent privées ».